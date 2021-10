Joan Laporta, primul interviu după ce Barcelona l-a pierdut pe Lionel Messi: “Am sperat că va juca gratis!” Ce se întâmplă cu Ronald Koeman

Joan Laporta a fost invitat vineri la postul RAC1, unde a oferit un interviu amplu. Acesta a vorbit despre situaţia actuală a clubului, dar a oferit şi noi detalii despre plecarea lui Lionel Messi de la FC Barcelona la PSG.

Joan Laporta, primul interviu după ce Barcelona l-a pierdut pe Lionel Messi: “Toată lumea ştia că are o ofertă mare”

Interviul lui Joan Laporta vine la doar câteva zile după ce Javier Tebas, preşedintele La Liga, , dar doar dacă nu erau aduşi Memphis Depay şi Sergio Aguero.

“Pe Messi nu pot să fiu supărat, îl apreciez. Ştiu că îşi dorea foarte mult să rămână, dar exista şi multă presiune din partea ofertei pe care o avea.

ADVERTISEMENT

Totul indică faptul că fusese ofertat deja de PSG. Toată lumea ştia că are o ofertă mare. Am sperat că Messi îmi va spune că va juca gartis. Asta mi-ar fi plăut. Din ce ştiu, La Liga ar fi acceptat.

Nu puteam însă să-i cerem asta unui jucător de nivelul lui. Mi-aş dori să-i facem un omagiu lui Messi, un meci de gală. Dacă ei (n.r. PSG) vor, putem face”.

ADVERTISEMENT

Decizie în privinţa lui Koeman: “Am ajuns la concluzia că trebuie să procedez la fel”

Chiar dacă s-a vehiculat că , Joan Laporta a anunţat că antrenorul olandez va rămâne pe banca formaţiei blaugrana.

“Decizia este că Ronald Koeman va continua. Toţi suntem abătuţi atunci când lucrurile nu ne ies aşa cum ne-am dori. Aşa se întâmplă şi cu el.

ADVERTISEMENT

După ce am stat de vorbă cu persoane în care am încredere, am ajuns la concluzia că trebuie să procedez la fel cum am făcut-o cu Rijkaard. Este un mit al acestui club şi a decis să vină într-un moment foarte dificil.

L-am întrebat dacă are încredere în lot. ‘Clar. Am nevoie să recuperez jucătorii accidentaţi’, mi-a spus. Vrea să demonstreze că această echipă este competitivă.

ADVERTISEMENT

Nu l-a putut folosi pe Dembele şi ne lipsesc golurile, nici pe Kun (n.r. Sergio Aguero) nu l-a avut. Este normal să-i oferim timp. Are un contract şi trebuie să-l respectăm. Sunt mulţumit de decizia pe care am luat-o”.

Ce spune despre viitorul Barcelonei: “Prelungim contractele jucătorilor tineri”

“Intenţia este să prelungim contractele jucătorilor tinerilor. Lucrăm în aceste momente la negocerile cu jucătorii din pepiniera noastră. Răspunsurile sunt bune. Cu Pedri avem discuţii avansate, în cazul lui Ansu stăm bine”.