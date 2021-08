Joan Laporta rămâne ferm pe poziție după despărțirea de Lionel Messi. ”E trist, dar clubul e mai presus de toate”

Datoriile astronomice ale Barcelonei, salariul uriaș, chiar și înjumătățit al lui Lionel Messi, și perspectivele deloc îmbucurătoare au forțat ruptura dintre clubul catalan și starul argentinian.

Președintele grupării de pe Camp Nou este convins că a luat cea mai bună decizie, prioritizând interesele clubului.

Joan Laporta: ”A fost o poveste de dragoste, dar s-a deteriorat”

Contestat vehement de fani după despărțirea de , președintele Barcelonei, Joan Laporta, a explicat de ce relația dintre club și cel ai valoros fotbalist din istoria grupării de pe Camp Nou nu mai putea continua.

”Cred că a fost o relație care a durat mult și a fost una dintre cele mai frumoase povești de dragoste pe care le-a trăit acest club. În cele din urmă s-a deteriorat. Asta este legea vieții.

Suntem convinși că deciziile care ar trebui luate au fost luate. Messi este trist, dar a fost necesar. Clubul este mai presus de toate. Am fi pus totul în pericol”, a spus Laporta.

Președintele Barcelonei a adăuga că înregistrarea unui nou acord cu Lionel Messi nu ar fi fost altceva decât o prelungire a agoniei în care se zbate Barcelona.

”Situația este dramatică. Avem o soluție, dar totul este dramatic. Dacă problemele acestea s-ar fi întâmplat mai târziu, am fi reușit să-l păstrăm pe Messi încă un an sau doi, dar ne confruntăm cu situația asta acum.

Când am văzut situația în care ne aflăm, am considerat că este mai bine să prioritizăm interesele clubului. Am ajuns la această concluzie deoarece rezultatele economice sunt dramatice și pentru că, pentru a salva echipa, a trebuit să ipotecăm clubul”, a completat Laporta.

Datoriile Barcelonei sunt de 1.351.000.000 de euro

Joan Laporta le-a mai transmis fanilor că în ciuda revoltei lor, mariajul Lionel Messi – Barcelona era imposibil să continue din cauza datoriilor exorbitante ale clubului.

Șeful de pe Camp Nou pronunțat cifre amețitoare atunci când a vorbit despre și a arătat cu degetul către fostul președinte Jospe Maria Bartomeu.

”Datoria clubului este de 1,351 miliarde de euro, iar pierderile din acest an de 481 de milioane de euro. 673 de milioane sunt datorii către bănci, 389 de milioane către jucător, 96 de milioane pentru diferite litigii.

Este o situație dramatică, dar care se va rezolva în următorii doi ani. El este responsabil pentru tot ce s-a întâmplat până pe 17 martie 2021 (Josep Maria Bartomeu, fostul președinte al Barcelonei – n.r.). Vor da toți socoteală

Bugetul de salarii este de 617 milioane de euro, adică 103% din venituri. Este cu 25% mai mare decât al celorlalte echipe din campionat. Am făcut un împrumut de 80 de milioane de euro până acum pentru plata salariilor și reparații necesare la stadion”, a explicat Laporta.