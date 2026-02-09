Joan Laporta și-a dat demisia de la FC Barcelona! Totul este însă doar o „schemă”

ADVERTISEMENT

Joan Laporta își dorește să obțină un nou mandat de președinte la FC Barcelona. În acest sens, el și-a anunțat candidatura, iar campania urmează să înceapă în curând. Pentru ca totul să meargă însă conform planului său, a fost nevoit să apeleze la o „chichiță”, chestiune de altfel deja bine cunoscută și devenită chiar o tradiție într-o anumită măsură la clubul de pe Camp Nou.

Joan Laporta și-a dat demisia de la FC Barcelona, însă doar pentru a putea fi eligibil astfel pentru un nou mandat de președinte

Concret, în statutul clubului, mai exact în Articolul 42, litera F, se precizează că, pentru a putea candida la un nou mandat, președintele în funcție trebuie să își depună demisia înainte de startul campaniei, pentru ca bătălia să fie una egală pentru toți candidații.

Și exact acest lucru a fost făcut acum de Joan Laporta. Potrivit , omul de afaceri și-a depus mandatul cu ocazia unei ședințe ordinare a Consiliului de Administrație. La fel au procedat, din același motiv, și alți oameni importanți din structura de conducere a clubului. Este vorba despre Elena Fort, vicepreședintele Zonei Instituționale, Antonio Escudero, vicepreședintele Zonei Sociale, trezorierul Ferran Olive, precum și directorii Josep Maria Albert, Xavier Barbany, Miquel Camps, Aureli Mas, Xavier Puig și Joan Soler i Ferre.

Perioada de tranziție va fi asigurată, conform statutului, de alți șapte directori, pentru a se îndeplini astfel cerința minimă de funcționare a clubului, de o treime din Consiliul de Administrație. Rafa Yuste va îndeplini rolul de președinte interimar și va conduce astfel acest consiliu care va mai fi în funcție până la data de 30 iunie. Din această structură vor mai face parte Josep Cubells, în roluri de vicepreședinte și secretar, Alfons Castro, trezorier în locul lui Ferran Olive, și directorii Josep Ignasi Macia, Angel Riudalbas, Joan Sole i Sust și Sisco Pujol.

De Joan Laporta ar depinde rămânerea lui Hansi Flick la FC Barcelona

Așadar, Joan Laporta își poate începe acum campania electorală. au fost programate să se desfășoare pe data de 15 martie, dar noul președinte va începe activitatea abia pe 30 iunie, când își încheie atribuțiile Consiliul de Administrație rămas acum în vigoare. Mandatul de președinte la FC Barcelona are cinci ani.

Principalul contracandidat al lui Joan Laporta este Victor Font, cel care a mai concurat și în trecut pentru acest rol. El a anunțat că, în cazul în care va câștiga, îl va demite pe Deco din funcția de director sportiv. Pe de altă parte însă, el a asigurat și că va continua colaborarea cu antrenorul Hansi Flick, , el având o relație foarte bună cu Laporta, omul care de altfel l-a adus la FC Barcelona.