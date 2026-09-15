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Un episod extrem de rar întâlnit în sportul de performanță a avut loc la HYROX Beijing, acolo unde australianca Joanna Wietrzyk a suferit un episod de incontinență fecală în timpul cursei, dar a decis să continue competiția, pe care a și câștigat-o.

Joanna Wietrzyk a câștigat HYROX Beijing, deși a făcut diaree în timpul cursei

Imaginile surprinse în timpul concursului au devenit rapid virale pe internet. În ciuda situației extrem de dificile, Wietrzyk nu s-a oprit, a parcurs în continuare traseul și stațiile de exerciții și a reușit să câștige proba feminină Pro, cu timpul de o oră, un minut și 23 de secunde. Incidentul s-a petrecut sâmbătă, 12 septembrie, la competiția organizată în National Speed Skating Oval din Beijing. Problema nu a fost doar una personală pentru sportivă, deoarece presupune folosirea unor zone și echipamente comune de către participanți.

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Wietrzyk a continuat însă să concureze și a trecut prin probele rămase, iar fotografiile și filmările cu sportiva din Australia au provocat o dezbatere uriașă în mediul online. O parte dintre internauți i-au apreciat determinarea, în timp ce alții au criticat atât decizia sportivei de a continua, cât mai ales faptul că organizatorii nu au oprit-o. Australianca este una dintre sportivele de top din această disciplină. Ea deține recordul mondial la HYROX Women’s Solo Pro, după timpul de 54:25 stabilit la Varșovia în 2026.

An Australian competitor at HYROX Beijing suffered sudden fecal incontinence mid-race due to intense physical stress — but still pushed through and finished strong. Race organizers confirmed they immediately isolated and disinfected the affected area, disposing of equipment and… — Shanghai Daily (@shanghaidaily)

Reacțiile au fost deosebit de puternice în China, unde subiectul a strâns milioane de vizualizări pe platforma Weibo. Criticile au vizat în special a suprafețelor și echipamentelor folosite ulterior de ceilalți concurenți. După concurs, Joanna Wietrzyk ar fi publicat și o imagine, ulterior ștearsă, în care apărea pe un pat de spital și transmitea un mesaj cât se poate de direct: „A win is a win” (n.r. – O victorie rămâne o victorie).

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Organizatorii au izolat zona și au schimbat covorul din arenă

HYROX China a reacționat după incident și a transmis că zona afectată a fost izolată, iar operațiunile de dezinfecție au fost demarate. Echipamentele contaminate au fost scoase din circuit, iar deșeurile au fost eliminate conform normelor locale. Mai mult, după încheierea competiției, covorul din zona respectivă a fost înlocuit, iar arena a trecut printr-un proces amplu de curățare și dezinfecție înainte ca activitatea să continue.

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Controversa nu s-a încheiat însă aici. Co-fondatorul HYROX, Moritz Furste, a recunoscut ulterior că oficialii competiției ar fi trebuit să intervină chiar în timpul cursei.„HYROX a făcut o greșeală prin faptul că nu a reacționat imediat în timpul cursei”, a transmis Fürste, care și-a asumat responsabilitatea pentru situație.

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HYROX a schimbat regulamentul după acest incident

Organizatorii au anunțat și modificarea regulamentului. În noua formulare, dacă sângele, voma, urina sau materiile fecale ale unui concurent reprezintă un risc pentru propria sănătate sau pentru ceilalți participanți, directorul cursei poate decide retragerea sportivului din motive medicale.

HYROX este o competiție care combină alergarea cu exercițiile funcționale. Concurenții parcurg în total opt kilometri, împărțiți în opt segmente de câte un kilometru, fiecare fiind urmat de o stație de exerciții precum SkiErg, împingerea sau tragerea saniei, burpees, canotaj, farmer’s carry, fandări cu sacul sau aruncări cu mingea medicinală.