Joao Janeiro, culisele despărțirii de echipa lui Mititelu: „Nu eu am rupt contractul”. Exclusiv

FC U Craiova 1948 și Joao Janeiro au bătut palma la sfârșitul sezonului 2022-2023, însă mandatul tehnicianului s-a încheiat după doar 18 zile. Portughezul a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre despărțirea de gruparea din Bănie, dar și relația cu Adrian Mititelu.

Joao Janeiro, interviu pentru Fanatik: „Cuvântul este mai important decât orice contract. Am avut multe întâlniri, totul a fost bine”

Liber de contract pentru prima data în perioada de vară, Joao Janeiro a acceptat să vorbească despre . Tehnicianul spune ca s-a ținut de cuvânt, chiar dacă portughezul mărturisește că a avut oferte mult mai avantajoase înainte de prezentarea oficială

Despărțirea dintre i-a șocat de suporterii „alb-albaștrilor”, însă portughezul mărturisește ca era informat despre situațiile din ultimii ani de la gruparea din Bănie înaintea de a-și pune semnătura pe contract. Tehnicianul a vorbit despre relația cu Dan Vasilica și le tine pumnii oltenilor în SuperLiga.

A trecut deja o lună de când te-ai despărțit de FC U Craiova, regreți decizia?

– Ei bine, nu eu am rupt contractul… dar până la urmă mă învinuiesc pentru că aveam câteva opțiuni, unele dintre ele foarte bune din punct de vedere financiar și altele chiar cu contract de trei ani (pentru a construi un proiect) și eu am decis să mă țin de cuvânt cu FCU, pentru că sunt un om de onoare, cu cuvânt, iar cuvântul pentru mine este mai important decât orice contract.

Din nou spun, pot doar să mă învinovăţesc pentru decizia de a semna cu FC U. Nimeni nu m-a obligat. Nu a fost ușor să nu accept alte oferte dar m-am gândit în sinea mea că respectarea principiilor mele și ținerea de cuvânt sunt motivele pentru care am două titluri, patru calificări la competiții europene și patru promovări. Așa că voi rămâne așa, având coloana vertebrală.

Desigur, acum ar fi ușor să regret, din cauza altor proiecte pe care le-am avut în mână și a faptului că aveam totul planificat de mult timp în urmă (antrenamente, jucători, prezentări..), dar un lucru pe care îl știu sigur este că nu controlez ceea ce nu pot controla. Singurul lucru de care îmi fac griji este caracterul meu, nu reputația mea.

Care sunt cauzele rupturii?

– Nu voi răspunde pentru că nu am rupt nimic. Deoarece nu mint și, de asemenea, nu îmi place să scuip pe farfuria de unde iau mâncare, prefer să nu spun mai multe despre asta.

Ce știai despre FC U Craiova înainte de a semna?

– Tot. Într-adevăr, totul și îți înțeleg întrebarea..dar ca antrenor, primești mai multe interviuri și întâlniri înainte de a ajunge la un acord cu un club. Bineînțeles că știam că șapte antrenori sunt acolo din 2021. Dar când vorbești cu administrația etc. poți să te convingi că lucrurile vor fi altfel.

De asemenea, cred că FCU știa înainte să semnez că nu am fost niciodată demis dintr-o echipă în cariera mea. De fapt, în toate cluburile în care am fost, am avut întotdeauna ocazia să reînnoiesc contractul și unele cluburi chiar au plătit clauze de eliberare pentru a mă alătura. În Debrecen eu am fost cel care a decis sa plec din cauza altor tipuri de probleme.

În orice caz, am întotdeauna încredere în mine și cu ajutorul personalului, jucătorilor și administrațiilor am avut norocul să obțin rezultate bune în alte cluburi. Nu știu de ce FCU ar putea fi diferit, am face-o, sunt sigur de asta.

Ai spus ca ți-au ajuns la urechi si detalii de la Craiova, te-au pus în gardă?

– În cariera mea de până acum m-am confruntat cu atât de multe personaje, culturi, diviziuni, țări diferite în care am învățat ceva, unul dintre aceste lucruri este: a auzi nu este suficient, ceea ce spun oamenii nu este suficient, trebuie să simți, să gusti. Dacă răspândesc că ești un reporter prost înseamnă că ești un reporter prost? Eu nu cred acest lucru.

Am lucrat cu multimiliardari, milionari, bogați, nu atât de bogați și aproape de sărăcie în fotbal. Fiind total sincer, ceea ce spun oamenii despre persoana A sau B nu ar trebui să te stimuleze să nu iei deciziile..și din nou spun, am avut mai multe întâlniri, totul a fost de acord și bine.

Care a fost primul moment în care ți-ai dat seama că nu poți continua la Craiova?

– Era prima zi la 1 a.m. Am primit un apel care spunea că nu predau sesiunea a doua zi.

Se spunea că unul dintre motivele despărțirii ar fi că patronul nu a acceptat să vii cu staff-ul tău.

– Cine a spus asta? Nu cred că a fost domnul Mititelu, de la club nu cred că a spus cineva asta, poate ma înșel…ceea ce pot să spun este: e o minciuna. Crezi că aș merge într-o echipă fără ca totul să fie de acord? S-a convenit că voi prelua același staff tehnic de la FCU (care este acolo de ani de zile) și o parte din staff-ul domnului Napoli.. Ca să vedeți riscul pe care l-am avut (chiar și având oferte mai bune mi-am asumat riscul, din nou, pentru a mă ține de cuvant). Nu mi-e frică niciodată să am un staff tehnic care nu a lucrat niciodată sub comanda mea.

Chiar cred că este important să țin mereu un anumit personal din club, nu este o problemă pentru mine atâta timp cât toată lumea își înțelege îndatoririle și ce trebuie să facă. Un antrenor cu portarii este un antrenor cu portarii, un asistent este un asistent, un preparator fizic este un preparator fizic.

Care a fost relația cu Dan Vasilca?

Relația mea cu toți a fost bună, dar am lucrat pe teren împreună mai puțin de o săptămână..ce pot să spun. Ceea ce cer oriunde aș merge este: muncă, muncă, muncă. A venit la 7-8 dimineata și pleaca seara dacă era nevoie. Din moment ce nu am fost la Man City sau la astfel de echipe, trebuie să dăm chiar mai mult decât ceilalți pentru a reuși.

Dar când întrebarea este aceasta, nu trebuie să spun mult mai multe..oamenii știu ce se întâmplă, nu trebuie să vorbesc. De unde mai primesc o întrebare despre cineva intitulat „preparator fizic”? Deci, întrebarea în sine spune totul. Nu am văzut niciodată un antrenor răspunzând la întrebări despre cineva cu acea funcție.

A intervenit la antrenament?

– Acordăm foarte multă importanță acestei întrebări, dar ok, am fost de acord să dau acest interviu, răspund.. A făcut ceea ce i-am cerut eu, încălzirea și răcirea iar încălzirea ar trebui să introducă deja periodizarea tactică (lucru greu de explicat) la fel și antrenorul cu portarii și-a făcut treaba în acea parte, la fel cu secundul, la fel cu toate.

Ce părere ai despre Adrian Mititelu?

– El este cu siguranță este pasionat de FCU. Asta e de acord. Mi-a părut rău să nu rămân, sincer. Nu doar pentru că mi-am pus cariera în mâinile lor, dar am simțit o legătură cu el, chiar dacă toată lumea mi-a spus lucruri nu atât de frumoase.

Știu ce spun oamenii despre domnul Mititelu, dar ei ar spune același lucru despre domnul Becali (și uite ce a câștigat deja!) și ar spune despre patronul CFR-ului sau patronul Real Madrid. Este societatea din zilele noastre. Fiecare are propriile sale probleme și defecte, la fel ca toată lumea. Dacă pot fi rănit cu asta? Da, nu fac ceea pentru care am muncit atât de mult. Îi doresc succes domnului Mititelu și lui FCU.

Chiar și tu ai stat puțin, știi jucători ai Craiovei. Care sunt șansele de a juca play-off?

– Fără lipsă de respect față de alte echipe (nu știu ce se întâmplă cu alte echipe, pot vorbi despre FCU doar pentru perioada în care am fost acolo) cred cu tărie că am fi în play-off și am ajunge la competiții europene. Cred cu tărie în asta. Primul pentru că știam că voi fi antrenorul FCU mai devreme decât alți antrenori, așa că am avut timp să planific totul din timp, așa că era deja 1-0 pentru noi.

Al doilea pentru că am planificat totul astfel încât să umplu golurile și defectele din sezonul trecut (procedura normală, în fiecare an sau mai bine, în fiecare zi putem face mai bine). Am găsit, de asemenea, niște oameni angajați să ajute, unii cu foarte bune cunoștințe despre joc. Chiar și într-o perioadă scurtă de timp, legătura cu jucătorii a fost foarte bună.

Dar liga românească are asta, e foarte competitivă, probabil una dintre cele mai competitive ligi din Europa și eu spun că luptând pentru titlu poți avea minim patru echipe. Din punct de vedere personal ar fi fost frumos pentru că ar fi a cincea oară când se califică o echipă în Europa, dar trebuia să fim toți împreună pentru asta, pentru calitatea pe teren, pentru a juca , Noi am avut, dar pentru a-ți răspunde clar la întrebare, da au toată calitatea pentru a ajunge în play-off. Jucători care mi-au atras atenția: nu am fost surprins de calitatea lor. Am analizat mai multe jocuri și chiar le-am văzut live înainte să mă alătur echipei.

Toate au un mare potențial de a fi dezvoltate. Toate. chiar și Mogo, portarul experimentat, m-a surprins la antrenamente. Bravo! dar toate. o echipă este o echipă; nu este făcută din individualităţi. Nu i-am antrenat pe Albu sau Pop, dar au un potențial mare. Mi-a plăcut grupul și, în ciuda faptului că a fost scurt timp cu ei, au dat dovadă de calitate și dorință!

Te-ai întoarce în România?

– Poate… cunosc liga înapoi și înainte. Echipe, jucători, antrenori..cum joacă etc..am vizitat România de peste 30 de ori până acum, uneori pentru odihnă alteori pentru muncă. România și Portugalia au unele asemănări. In fotbal, un antrenor trebuie sa aiba mereu o geanta pregatita, fie ca sa vina fie sa plece..pentru mine a fost prima data cand am folosit-o pentru a merge..

Ce se mai poate spune despre experiența de la Craiova? Nu dau vina pe nimeni pentru asta. După cum am spus la începutul interviului, a fost decizia mea să mă țin de cuvânt. A fost decizia mea să ignor alte proiecte. Putem fi doar responsabili, ca oameni, pentru atitudinile noastre. Și sunt responsabil pentru acceptarea ofertei de a mă alătura FCU. Nimeni altcineva. Da, am fost sfătuit înainte să plec. Da, pentru prima oară în 8 sezoane sunt acasă vara. Timpul nu se întoarce și este o pierdere de timp să încerci să o faci. Mingea merge înainte!