Joao Paulino, fratele geamăn al lui Joao Paulo, interviu despre venirea în SuperLiga, Cupa Mondială 2026 și FCSB: ”Să jucăm în aceeași echipă e mereu bine”

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Gemenii Joao Paulo (FCSB) și Joao Paulino (Oțelul), în vârstă de 28 de ani, vor fi adversari în ediția viitoare a SuperLigii. Jucătorul semnat de gălățeni în această vară este cu ochii pe Campionatul Mondial, acolo unde fratele său scrie istorie cu reprezentativa Capului Verde.

Joao Paulino, adversar cu fratele său în SuperLiga

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, Joao Paulino a povestit că , iar faptul că va fi adversar cu fratele său nu reprezintă o problemă pentru că s-a mai întâmplat și în trecut.

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Din Kazahstan direct în România. Fratele tău, Joao, mi-a spus că vrea să te aducă să joci în România. Cum te-a convins?

– Da, eu îi urmăream mereu meciurile fratelui meu aici, în România și este o competiție în care îmi doream deja să joc, datorită calității campionatului și a echipelor din SuperLigă. Am și prieteni care joacă în SuperLiga și o să îmi fie ușor să mă adaptez, știam multe despre țară și mă bucur că am ajuns la Oțelul. Sper să joc la fel de bine ca fratele meu.

Ești nerăbdător să joci împotriva fratelui tău în FCSB – Oțelul? Ce îi vei spune prima oară când îl vei întâlni pe teren?

– Da, normal. Este întotdeauna special și frumos să joc împotriva lui. Nu e prima oară, cu atât mai mult că se întâmplă tocmai în România. În primul rând o să-i urez un meci bun, iar apoi să se bucure de joc în cel mai bun mod posibil și să ne putem ajuta echipele să-și atingă obiectivele la finalul campionatului.

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Duelul lui Joao Paulo cu Lamine Yamal va rămâne în istorie

Ce simți când te uiți la poza cu Joao care îi ia mingea lui Lamine Yamal? Visezi și tu mai departe? Mai ales că ai jucat și tu la naționala la tineret…

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– Este o , iar acum, la cea mai mare competiție din lume, cu siguranță va fi una dintre poveștile care vor rămâne marcante pentru totdeauna în viața unui jucător și pentru familia noastră.

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Cum trăiești tu și familia ta acest Campionat Mondial? Știu că Josibel, soția lui Joao, e în SUA la turneul final. Părinții tăi sunt și ei?

– Familia este mândră și foarte euforică în privința Campionatului Mondial, ținându-i pumnii strânși. Din cauza unor lucruri neprevăzute, părinții mei încă nu au reușit să urmărească de aproape aceste prime două meciuri, dar cred că la următorul meci vor fi acolo, aproape, să-l vadă pe teren.

Discuție între frați în timpul interviului din Fanatik…

Am reușit să vorbesc scurt cu Joao după meciul cu Spania. Tu vorbești des cu el?

– Un pic dificil din cauza fusului orar, dar da, am vorbit cu el și i-am transmis multă energie pozitivă. Chiar acum mi-a scris pe WhatsApp în timp ce vorbesc cu tine.

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Ce ți-a zis?

– Mi-a trimis niște poze și video cu niște glume între el și colegii lui de la națională, ca să îmi arate atmosfera din jurul echipei.

Visul de a juca împreună la națională

Vrei să îl faci și tu mândru de tine? Ce obiectiv personal ai la Oțelul în acest sezon?

– Da, desigur, este un drum diferit pentru fiecare, dar amândoi suntem fericiți pentru parcursul și realizările noastre. Obiectivul este să continui să-mi demonstrez că nu am uitat fotbalul pentru că nu am jucat de ceva timp și să ajut Oțelul să ne îndeplinim obiectivele.

Ți-ai dori ca într-o zi să joci în aceeași echipă cu fratele tău? Sau poate la echipa națională…

– Da, poate la echipa națională pentru că a fost întotdeauna un vis să reprezint Capul Verde alături de el. Să jucăm în aceeași echipă de club este mereu mai bine, dar oriunde am fi, el sau eu, ne vom susține și ne vom ține pumnii strânși întotdeauna unul altuia.

Ce așteptări are de la Capul Verde la CM 2026

Ce șanse crezi că are naționala ta să se califice din grupe?

– A fost un Campionat Mondială echilibrat până acum, dar cred că datorită motivației și energiei celor din Capul Verde, pe care mi le transmite și fratele meu, cred că vom trece de faza grupelor. Au șanse mari în meciul cu Arabia Saudită dacă vor juca tot așa.

Care e lucrul cel mai important pe care l-ai învățat de la fratele tău? Crezi că poate face pasul la o echipă și mai mare?

– Întotdeauna mi-a dat sfaturi bune, iar pe fratele meu îl urmăresc mereu și învăț. Cum jucăm pe poziții diferite în teren, ajungem mereu să învățăm unul de la celălalt. El se bucură de tot ceea ce a realizat muncind cu mult efort și cred că va avea un viitor incredibil mai departe.

Cum ți s-a părut meciul cu Uruguay?

– Foarte greu, cum a fost și cel cu Spania. Uruguay e o echipă solidă și foarte puternică din punct de vedere fizic, dar care are și calitate tehnică și asta s-a văzut în momentele importante ale meciului, însă au reușit să revină și e ceva extraordinar că nu am pierdut până acum în fața a două adversare extrem de puternice, mai ales că nimeni nu ne dădea nicio șansă înainte de turneul final.