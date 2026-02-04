Sport

Joao Paulo a primit răspunsul cu câteva ore înainte de FCSB – FC Botoșani. Ce se întâmplă cu ultimul transfer al campioanei. Exclusiv

Ultimul transfer al celor de la FCSB, mijlocașul Joao Paulo, luat de la Oțelul Galați, a primit răspunsul cu privire la permisul de muncă chiar înainte de meciul cu FC Botoșani.
Cristi Coste
04.02.2026 | 19:31
Joao Paulo a primit raspunsul cu cateva ore inainte de FCSB FC Botosani Ce se intampla cu ultimul transfer al campioanei Exclusiv
breaking news
Joao Paulo poate debuta pentru FCSB cu FC Botoșani
ADVERTISEMENT

Fotbalistul din Insulele Capului Verde, adus de Gigi Becali la FCSB, transfer anunțat EXCLUSIV de FANATIK, ar putea să debuteze pentru campioana României în duelul din această etapă, contra celor de la FC Botoșani.

Joao Paulo a primit permisul de muncă și poate debuta la FCSB! Veștile excelente primite înainte de meciul cu FC Botoșani

Problema pe care Joao Paulo o avea, legată de permisul de muncă, s-a rezolvat foarte repede, conform informațiilor obținute de FANATIK, iar jucătorul este în lot pentru meciul cu FC Botoșani din runda cu numărul 25 a SuperLigii.

ADVERTISEMENT

Acesta ar putea debuta pentru formația condusă de Elias Charalambous mult mai repede decât se preconiza, asta după ce s-a scris că actele ar urma să-i fie eliberate în decurs de o lună, ceea ce însemna că mijlocașul îi putea ajuta pe colegii săi după finalul sezonului regulat.

Ce salariu are Joao Paulo la FCSB. Nu se apropie de Florin Tănase

Noul fotbalist de la FCSB, care are șanse mari să fie prezent la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic, a fost convins de către formația bucureșteană cu un salariu de 15.000 de euro pe lună, conform informațiilor FANATIK, sumă care nu se apropie însă de ceea ce primește Florin Tănase la trupa roș-albastră.

ADVERTISEMENT
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război...
Digi24.ro
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune” american: „Să fim vigilenți”

Acesta din urmă încasează un venit lunar de 30.000 de euro, lucru recunoscut public de Gigi Becali când se afla în negocieri pentru a-l lua pe Louis Munteanu de la CFR Cluj, care a spus că nu vrea să dea unui alt fotbalist o sumă mai mare.

ADVERTISEMENT
E gata: Laurențiu Reghecampf a spus
Digisport.ro
E gata: Laurențiu Reghecampf a spus "DA" și semnează până în 2028!

Cât costă transferul lui Joao Paulo de la Oțelul Galați la FCSB

Transferul lui Joao Paulo, fotbalist ce s-a aflat și în atenția celor de la Rapid în această iarnă, nu a fost unul ieftin pentru campioana României. Gigi Becali a plătit 600.000 de euro pentru a-l lua de la Oțelul Galați, însă suma ar urma să se mărească considerabil în vară.

Condiția pusă de Gălățeni în momentul transferului a fost de a primi banii veniți de la FIFA pentru jucătorii care participă la Cupa Mondială, iar FCSB a acceptat și urmează ca alți aproximativ 600.000 de euro să fie virați către Oțelul în vara viitoare.

ADVERTISEMENT
Inter – Torino, live video în sferturile Cupei Italiei. Un nou meci important...
Fanatik
Inter – Torino, live video în sferturile Cupei Italiei. Un nou meci important pentru echipa lui Cristi Chivu
Transylvania Open 2026. Sorana Cîrstea, succes fabulos în turul 2! Pe cine va...
Fanatik
Transylvania Open 2026. Sorana Cîrstea, succes fabulos în turul 2! Pe cine va întâlni în sferturi
Cutremur la echipa din SuperLiga după ultimul eșec! Ambii antrenori au fost dați...
Fanatik
Cutremur la echipa din SuperLiga după ultimul eșec! Ambii antrenori au fost dați afară!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
ULUITOR! Brighton a pus 17 milioane de euro pe masă pentru fotbalistul român
iamsport.ro
ULUITOR! Brighton a pus 17 milioane de euro pe masă pentru fotbalistul român
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!