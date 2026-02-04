Joao Paulo a primit răspunsul cu câteva ore înainte de FCSB – FC Botoșani. Ce se întâmplă cu ultimul transfer al campioanei. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Fotbalistul din Insulele Capului Verde, , transfer anunțat , ar putea să debuteze pentru campioana României în duelul din această etapă, contra celor de la FC Botoșani.

Joao Paulo a primit permisul de muncă și poate debuta la FCSB! Veștile excelente primite înainte de meciul cu FC Botoșani

Problema pe care o avea, legată de permisul de muncă, s-a rezolvat foarte repede, conform informațiilor obținute de FANATIK, iar jucătorul este în lot pentru meciul cu FC Botoșani din runda cu numărul 25 a SuperLigii.

Acesta ar putea debuta pentru formația condusă de Elias Charalambous mult mai repede decât se preconiza, asta după ce s-a scris că actele ar urma să-i fie eliberate în decurs de o lună, ceea ce însemna că mijlocașul îi putea ajuta pe colegii săi după finalul sezonului regulat.

Ce salariu are Joao Paulo la FCSB. Nu se apropie de Florin Tănase

Noul fotbalist de la FCSB, care are șanse mari să fie prezent la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic, a fost convins de către formația bucureșteană cu un salariu de 15.000 de euro pe lună, conform informațiilor FANATIK, sumă care nu se apropie însă de ceea ce primește Florin Tănase la trupa roș-albastră.

Acesta din urmă încasează un venit lunar de 30.000 de euro, lucru recunoscut public de Gigi Becali când se afla în negocieri pentru a-l lua pe Louis Munteanu de la CFR Cluj, care a spus că nu vrea să dea unui alt fotbalist o sumă mai mare.

Cât costă transferul lui Joao Paulo de la Oțelul Galați la FCSB

Transferul lui Joao Paulo, fotbalist ce s-a aflat și în atenția celor de la Rapid în această iarnă, nu a fost unul ieftin pentru campioana României. Gigi Becali a plătit 600.000 de euro pentru a-l lua de la Oțelul Galați, însă suma ar urma să se mărească considerabil în vară.

Condiția pusă de Gălățeni în momentul transferului a fost de a primi banii veniți de la FIFA pentru jucătorii care participă la Cupa Mondială, iar FCSB a acceptat și urmează ca alți aproximativ 600.000 de euro să fie virați către Oțelul în vara viitoare.