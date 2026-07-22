Joao Paulo a revenit în România după ce l-a ținut în șah pe Lamine Yamal la Mondial. A făcut schimb de tricouri cu Messi!

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Joao Paulo a revenit în România. Fotbalistul celor de la FCSB a făcut parte din lotul naționalei statului Capul Verde și chiar a prins minute pe teren la Campionatul Mondial de fotbal. Reprezentativa africană a surprins pe toată lumea la turneul final, iar jucătorul roș-albaștrilor a dezvăluit care a fost cheia succesului.

Insulele Capului Verde au scris istorie la Campionatul Mondial

Micuța țară din Africa a făcut parte dintr-o grupă deloc ușoară, alături de naționala Spaniei, cea care avea să devină campioană mondială, dar și de Uruguay și Arabia Saudită. Capul Verde a terminat pe locul al doilea, cu trei rezultate de egalitate.

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În faza următoare, naționala lui Joao Paulo a dat peste campioana mondială en-titre, Argentina, care a avut mari bătăi de cap. Până la urmă, sud-americanii s-au impus cu 3-2 după prelungiri.

Ce a declarat Joao Paulo după ce naționala sa a remizat cu Spania și Argentina

Joao Paulo a recunoscut că experiența de pe continentul american a fost una de neuitat. a reușit să facă schimb de tricouri cu jucători de top ai fotbalului mondial, însă acum toată concentrarea sa este îndreptată spre revenirea la echipa de club.

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„A fost incredibil să trăiesc acest moment la Campionatul Mondial. Cum a fost să joc contra lui Yamal? Incredibil! E un mare jucător. Îl vedeam mereu la televizor și să-l pot înfrunta a fost incredibil. Am schimbat multe tricouri. Contra Spaniei am făcut schimb cu Oyarzabal, contra Uruguayului cu De la Cruz, contra Arabiei Saudite cu Kanno, de la Al Hilal, iar contra Argentinei cu trei jucători: Messi, Mac Allister și Tagliafico.

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Cred că da, nimeni nu se aștepta ca Capul Verde să facă un turneu bun. Noi am crezut mereu că putem avea un parcurs bun, pentru că nu voiam doar să participăm, ci să concurăm. Știam că pe teren suntem 11 contra 11 și că, în anumite privințe, ne putem bate de la egal la egal cu celelalte echipe. Forța noastră a fost unitatea grupului. Fără îndoială, a fost cea mai frumoasă experiență din cariera mea, alături de țara mea. Să joc la Campionatul Mondial a fost incredibil, un vis pe care am reușit să-l îndeplinesc.

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Mă concentrez acum la FCSB, să încep bine campionatul. Acum ne pregătim pentru primul meci, primul din Conference League, acasă, și sperăm să obținem victoria. Sunt pregătit să joc. Mâine voi începe antrenamentele, apoi antrenorul decide”, a declarat Joao Paulo la revenirea în România.