Joao Paulo, clauză de milioane de euro pusă de Gigi Becali! Toate detaliile contractului cu FCSB. Exclusiv

Joao Paulo, clauză de milioane de euro pusă de Gigi Becali! Toate detaliile contractului cu FCSB.

Toate detaliile legate de contractul lui Joao Paulo la FCSB. Ce clauză de reziliere i-a pus Gigi Becali mijlocașului transferat în această iarnă de la Oțelul.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
03.02.2026 | 14:34
Joao Paulo clauza de milioane de euro pusa de Gigi Becali Toate detaliile contractului cu FCSB Exclusiv
Ce clauză de reziliere i-a pus Gigi Becali lui Joao Paulo. Toate detaliile contractului
FCSB și-a asigurat serviciile lui Joao Paulo, mijlocașul care în acest sezon a impresionat la Oțelul Galați. Fotbalistul din Insulele Capului Verde a fost prezentat deja de campioana României, iar FANATIK a aflat clauza de reziliere pe care i-a fixat-o Gigi Becali, dar și toate detaliile din contractul jucătorului cu FCSB.

Roș-albaștrii le-au plătit 600.000 de euro celor de la Oțelul Galați pentru transferul lui Joao Paulo, plus banii pe care clubul îi va primi de la FIFA pentru participarea la Campionatul Mondial. Așadar, suma totală s-ar putea ridica până la 1,2 milioane de euro, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Mijlocașul vine la FCSB ca înlocuitor pentru Adrian Șut, care recent a plecat de la campioana României.

Joao Paulo a făcut un sezon foarte bun la Oțelul Galați și acum speră să joace cu FCSB în cupele europene. Mijlocașul s-a declarat entuziasmat de faptul că va îmbrăca tricoul campioanei României și speră să își facă rapid loc în echipa de start a lui Elias Charalambous.

Ce clauză de reziliere i-a pus Gigi Becali lui Joao Paulo

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, și l-a dorit foarte mult pe Joao Paulo. Omul de afaceri are mare încredere în mijlocașul central și a decis să îi fixeze o clauză de reziliere destul de mare, pentru a nu risca să îl piardă pe bani puțini în cazul în care va demonstra că este un fotbalist de valoare. Salariul său va fi de 15.000 de euro pe lună.

FANATIK a aflat că Joao Paulo are în contract o clauză de reziliere de 3 milioane de euro. Astfel, orice echipă care în viitor va dori să îl cumpere de la FCSB va trebui să achite direct această sumă sau să intre la negocieri cu Gigi Becali. Joao Paulo a semnat un contract valabil pe 3 ani și jumătate cu FCSB.

Joao Paulo va fi prezent la Campionatul Mondial. Gigi Becali vrea să dea lovitura cu transferul făcut la FCSB

Gigi Becali are încredere că ar putea face profit cu Joao Paulo. Fotbalistul va juca la vară la Campionatul Mondial de fotbal, iar dacă va avea evoluții bune, suma de 3 milioane de euro nu ar mai părea atât de mare.

Patronul celor de la FCSB este cunoscut pentru faptul că își betonează contractele jucătorilor cu clauze impresionante. În trecut, a pus sume de zeci de milioane de euro pentru fotbaliștii săi. Darius Olaru, căpitanul echipei, poate pleca oricând de la campioana României dacă cineva va scoate din buzunar 5 milioane de euro.

  • 700.000 de euro este cota de piață a lui Joao Paulo, conform Transfermarkt.com
  • 27 de ani este vârsta lui Joao Paulo, noul jucător al FCSB
