Sport

Joao Paulo, record istoric la CM 2026: 100% dueluri câștigate cu Lamine Yamal! Ce cifre a avut și ce notă a primit mijlocașul FCSB

O mare surpriză s-a înregistrat în meciul Spania - Insulele Capului Verde 0-0. Lamine Yamal (18 ani) a fost blocat excelent de la Joao Paulo (28 de ani).
Traian Terzian
15.06.2026 | 21:16
Joao Paulo record istoric la CM 2026 100 dueluri castigate cu Lamine Yamal Ce cifre a avut si ce nota a primit mijlocasul FCSB
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Joao Paulo (28 de ani) l-a blocat perfect pe Lamine Yamal (18 ani) în Spania - Insulele Capului Verde 0-0. Sursă foto: Profimedia
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Deși campioana europeană pornea ca mare favorită în primul meci de la Cupa Mondială, s-a încheiat Spania – Insulele Capului Verde 0-0. Printre remarcați în echipa africană a fost și Joao Paulo, care l-a anihilat pe superstarul Lamine Yamal.

Cum l-a blocat Joao Paulo pe Lamine Yamal în Spania – Insulele Capului Verde 0-0

O nouă surpriză a apărut la actuala ediție a Cupei Mondiale. Insulele Capului Verde, aflată la debutul său la o competiție de acest nivel, a rezistat eroic asaltului spaniol și a scos un punct nesperat după jocul de la Atlanta.

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Abia refăcut după o accidentare mai veche, Lamine Yamal nu a fost forțat ca titular de selecționerul Luis de la Fuente. Însă, cum ibericii nu reușeau să spargă blocada defensivă a africanilor, s-a apelat la vedeta Barcelonei.

Era minutul 71 când vedeta Spaniei intra pe teren și fanii sperau că va face o minune și va aduce cele 3 puncte. Însă, Pedro Leitao Brito, selecționerul Insulelor Capului Verde, a simțit pericolul și a schimbat după doar cinci minute. L-a scos pe fundașul stânga Sidny Lopes Cabral, care avea un cartonaș galben din prima repriză, și l-a aruncat în luptă pe Joao Paulo.

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Deși mijlocaș de meserie, acesta a mai jucat în stânga apărării după transferul din iarnă la FCSB. Joao Paulo a evoluat fără greșeală în cele 14 minute cât a fost pe teren și l-a blocat excelent pe Yamal.

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Cifrele lui Joao Paulo în Spania – Insulele Capului Verde 0-0

În ciuda faptului că nu a avut nicio pasă reușită din cele trei încercări, Joao Paulo s-a achitat excelent de sarcina pe care a avut-o: anihilarea lui Lamine Yamal. Omul lui Gigi Becali a avut 15 atingeri de balon și s-a descurcat excelent în cele cinci faze defensive în care a fost implicat.

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Fotbalistul african a câștigat ambele dueluri pe care le-a avut, a fost faultat o dată, a reușit două intercepții, a respins mingea de două ori cu capul, a degajat de două ori direct în afara terenului.

A avut o singură șarjă ofensivă, dar aceasta s-ar fi putut solda cu un gol istoric pentru Insulele Capului Verde. Joao Paulo a luat o acțiune curajoasă pe cont propriu și a șutat de la 25 de metri, dar mingea care se îndrepta periculos spre poarta lui Unai Simon a lovit un adversar și s-a dus în corner.

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yamal vs joao paulo
Lamine Yamal a fost anihilat complet de Joao Paulo, jucătorul FCSB

Pentru prestația avută în duelul cu Spania, jucătorul de la FCSB a primit nota 6,8 din partea Sofascore, cea mai mare dintre jucătorii din Insulele Capului Verde care au intrat pe teren pe parcursul jocului. Aceeași notă a primit-o și Lamine Yamal.

Cel mai bun jucător de pe teren a fost considerat veteranul din poarta africanilor, Vozinha (40 de ani), care a primit nota 9,7. Cea mai mare notă din echipa Spaniei a fost 9,1 și i-a fost acordată lui Pedri.

  • 100% a fost procentajul duelurilor câștigate de Joao Paulo în Spania – Insulele Capului Verde 0-0

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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