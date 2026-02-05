Joao Paulo, mesaj pentru Gigi Becali după debutul la FCSB: „Acolo îmi place să joc!”. Care e coechipierul lui preferat

ADVERTISEMENT

FCSB a câştigat cu 2-1 meciul împotriva celor de la FC Botoşani. , al cărui transfer de la Oţelul Galaţi a fost FANATIK.

Joao Paulo, după debutul FCSB: „Postul meu preferat este cel de număr 8”

La finalul meciului, jucătorul din Insulele Capului Verde a declarat că postul său preferat este cel de mijlocaş central, „număr 8” şi că îl apreciază pe Darius Olaru, jucător de care i-a plăcut de la meciul direct din tur, cu Oţelul:

„Sunt foarte fericit să joc pentru FCSB. Sunt bucuros și de victorie, clar. O luăm meci cu meci, avem șase finale pe care vrem să le câștigăm. Va fi un meci dificil la Galați, trebuie să îl câștigăm.

Postul meu preferat este cel de număr 8, dar, dacă antrenorul vrea, joc și fundaș stânga. Toți jucătorii de aici sunt buni, dar Olaru mi-a plăcut încă de când am jucat în tur”, a spus Joao Paulo la TV Digi Sport.

Darius Olaru îl laudă pe Joao Paulo: „Mi-a plăcut!”

Darius Olaru i-a întors favorul şi l-a lăudat pe mijlocaşul din Insulele Capului Verde. Căpitanul roş-albaştrilor a dezvăluit că singurul ţel este ca echipa să unească victoriile şi să ajungă în play-off:

„Îmi place Joao Paulo. Am jucat și contra lui, e un jucător bun și sper să ne ajute în continuare. Mie mi-a plăcut. Avem meciuri de șase puncte, trebuie să dăm tot. E o perioadă grea, dar dacă suntem uniți și legăm victorii, putem ajunge unde ne dorim.

Am avut 14 șuturi pe poartă, cred că portarul lor a fost omul meciului. Când ești într-o perioadă mai grea, parcă se adună toate. Ne-am făcut singuri meciul dificil, dar important e că am câștigat”, a spus Olaru la final.