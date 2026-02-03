Joao Paulo, prima reacție după transferul de la Oțelul Galați la FCSB!

ADVERTISEMENT

FCSB a plătit o sumă consistentă pentru transferul lui Joao Paulo de la Oțelul Galați, care a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK. Noul mijlocaș al bucureștenilor a oferit prima reacție după ce campioana a oficializat mutarea sa.

Prima reacție a lui Joao Paulo după ce s-a transferat la FCSB

Ajuns în România, la Oțelul Galați, de la Sheriff Tiraspol, Joao Paulo s-a transferat după nici măcar un sezon la campioana României, ceea ce reprezintă pentru el un pas uriaș în carieră, chiar dacă roș-albaștrii nu se află într-o formă foarte bună.

Cu toate că a petrecut doar o perioadă scurtă la Galați, fotbalistul din Insula Capului Verde a ținut să le mulțumească moldovenilor imediat cum FCSB a oficializat transferul său pe rețelele de socializare: „Închei un capitol foarte important din cariera mea astăzi. Momente foarte speciale pe care le-am petrecut în acest club. Mulțumesc tuturor celor care au luat parte. Haideți @scotelulgalati”, a scris Joao Paulo într-o postare pe Instagram.

Ce sumă plătește Gigi Becali pentru Joao Paulo. Clauză uluitoare pusă de Oțelul

FANATIK Este vorba despre o sumă de 600.000 de euro, însă conducerea Oțelului are în contract o clauză incredibilă.

Pentru că va participa la Campionatul Mondial cu Insula Capului Verde, FCSB va primi de la FIFA alți 600.000 de euro, însă, conform înțelegerii, acești bani vor ajunge tot la Galați, ceea ce face suma totală să se ridice la 1,2 milioane de euro. Gigi Becali a anunțat în exclusivitate pentru FANATIK că salariul lui

FCSB a anunțat oficial transferul pe social media! Ce număr va purta mijlocașul

Postarea lui Joao Paulo de pe Instagram a venit la doar câteva minute de la anunțul oficial făcut de FCSB cu privire la transferul său. Campioana en titre a anunțat că internaționalul Insulei Capului Verde va purta pe tricou numărul 18:

„Campionii României anunță transferul lui Joao Paulo Moreira Fernandes, de la Oțelul Galați. Internaționalul din Insula Capului Verde, în vârstă de 27 de ani, va purta tricoul cu numărul 18. Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!”, au scris cei de la FCSB pe social media.