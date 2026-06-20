Joao Paulo și Jovo Lukic, out?! FIFA le lovește în plin pe FCSB și Universitatea Cluj

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SuperLiga îi are la Campionatul Mondial pe Joao Paulo şi Jovo Lukic, jucătorii celor de la FCSB şi Universitatea Cluj. Cei doi jucători au avut un debut excelent, în surpriza turneului până acum: Spania – Ins. Capului Verde 0-0. De cealaltă parte, .

Joao Paulo şi Jovo Lukic, trei săptămâni de pauză după Mondial?!

Corvinul Hunedoara a bifat, la rându-i, un transfer de la Mondial. L-a luat pe Mohammad Abualnadi, cel care a debutat la turneul final în meciul Iordaniei cu Austria, scor 1-3. Echipele româneşti care trimit jucători la Mondial au marele avantaj că le creşte cota propriilor jucători, dar după turneul final vor avea şi un handicap important.

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Conform reglementărilor FIFA, stabilite cu sindicatul jucătorilor în 2025, fiecare fotbalist de la turneul final are obligaţia să îşi ia 21 de zile de vacanţă, la finalul sezonului competiţional. Cum SuperLiga este unul dintre campionatele care se reiau foarte repede, asta ar putea fi o problemă importantă pentru FCSB şi U Cluj.

Perioada de pauză va fi gestionată de cluburi, în funcţie de calendarul de meciuri. Dar pe lângă pauză, va mai dura o perioadă până când jucătorii vor putea reveni în formă. Asta înseamnă că ambii jucători vor rata startul campionatului pentru echipele lor.

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Perioadă aglomerată pentru U Cluj şi FCSB! „Şepcile roşii” încep sezonul pe 9 iulie

U Cluj începe sezonul pe data de 9 iulie, în primul tur preliminar din Europa League. „Şepcile roşii” întâlnesc Dinamo Kiev, iar trei zile mai târziu vor disputa Supercupa României împotriva Universităţii Craiova. Pentru echipa lui Bergodi va fi o perioadă aglomerată, cu meciuri la un interval de trei zile, în cupele europene, campionat şi cu Supercupa.

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FCSB începe mai târziu sezonul. Fosta campioană a României debutează pe 17-18 iulie în noul sezon din SuperLiga, odată cu prima etapă. Şi pentru roş-albaştrii va fi o perioadă cu meciuri din trei în trei zile, în condiţiile în care vor intra din turul doi preliminar din Conference League, acolo unde vor întâlni Auda din Letonia, pe 23, respectiv 30 iulie.

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Cupa Mondială se încheie pe data de 19 iulie, iar jucătorii vor lua vacanţă în funcţie de momentul în care va fi eliminată echipa naţională. Bosnia are mari şanse de calificare. Dacă va învinge Qatar în ultima etapă, Lukic şi compania vor merge în 16-imile competiţiei. De cealaltă parte, Ins. Capului Verde şi-au mărit şansele de calificare după 0-0 cu Spania şi mai au nevoie de trei puncte din meciurile cu Uruguay şi Arabia Saudită.