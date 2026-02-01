Joao Paulo, surprins în tribune la FCSB – Csikszereda! Lângă cine a stat noul jucător al campioanei României. Foto

ADVERTISEMENT

Joao Paulo, jucătorul transferat în această iarnă de FCSB, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, este prezent în tribune la meciul pe care campioana României îl joacă în această seară, pe teren propriu, în fața nou-promovatei Csíkszereda. Mijlocașul a fost surprins alături de Valeriu Argăseală.

Joao Paulo, în tribune la FCSB – Csíkszereda. Cum a fost surprins noul jucător al campioanei României

. Mijlocașul și-a dat acordul și va îmbrăca tricoul echipei din București pentru restul sezonului. Gigi Becali a scos din buzunar 600.000 de euro pentru a rezolva mutarea.

i și a fost prezent la meciul pe care noua sa echipă l-a jucat pe Arena Națională cu Csíkszereda. Mijlocașul a fost surprins în tribuna oficială, alături de oficialul clubului, Valeriu Argăseală.

De ce l-a transferat Gigi Becali pe Joao Paulo. Patronul de la FCSB a dat răspunsul

Gigi Becali a vorbit pe larg despre ultimul transfer realizat de FCSB, în direct la FANATIK SUPERLIGA. Omul de afaceri și-a dorit să consolideze linia mediană, întrucât, în această iarnă, campioana României a rămas fără Edjouma și Adrian Șut. Paulo l-a impresionat în perioada în care a jucat pentru Oțelul Galați.

„De João Paulo eu nu spuneam nimic. Cum zice domnul Becali de unul, hop, tăbărăsc toți. Înseamnă că e fotbalist bun. Dacă nu îi duce pe ei… Dar cum vede domnul Becali pe unul… Pe Moruțan de ce l-au luat? Se gândeau că îl iau eu.

Mi-a plăcut cum a jucat. Mi-a zis Șumudică să mă uit la Lameira. M-am uitat să îl văd pe Lameira și, în loc să îl văd pe Lameira, l-am văzut pe ăsta. I-am zis lui Meme de atunci să nu se știe nimic, totul numai în secret. Și nu s-a știut, până ați aflat voi, FANATIK. Ați scris și, când m-au întrebat, am zis ‘Du-te, domne, nu e adevărat. Vreo 200 de mii’. Am zis la mișto”, a explicat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.