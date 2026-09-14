Sport

Joao Paulo, surpriză înainte de FCSB – Petrolul! Mesajul misterios scris pe cadoul primit de la un fan

Joao Paulo a primit un cadou special din partea unui suporter înainte de FCSB - Petrolul. Fotbalistul este rezervă în partida pe care echipa lui Marius Baciu o dispută împotriva „lupilor” din Ploiești.
Flaviu Popa
14.09.2026 | 20:16
Joao Paulo surpriza inainte de FCSB Petrolul Mesajul misterios scris pe cadoul primit de la un fan
EXCLUSIV FANATIK
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Joao Paulo a primit un cadou special de la un fan. Foto - FANATIK - Renato Anghelescu
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Joao Paulo a devenit jucător de bază la FCSB, iar fanii par să aprecieze acest lucru. Astfel, chiar înainte de FCSB – Petrolul, fotbalistul din Capul Verde a fost chemat la marginea terenului de un suporter aflat în tribune, care i-a făcut un cadou special: un tablou personalizat.

Joao Paulo a primit cadoul perfect de la un fan, înainte de meciul cu Petrolul: un tablou personalizat

Fotbalistul s-a amuzat copios și a apreciat darul, după care i-a oferit și un autograf fanului din tribună. După cum se poate observa în imaginile surprinse de fotoreporterul FANATIK Renato Anghelescu, tabloul în reprezintă pe fotbalist sub formă de figurină Lego.

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„Nu bendi medu nu kumpra coragi” este mesajul trecut pe acest tablou special, în limba Kirolu, sau creola capverdiană, limbă vorbită în Capul Verde, de acolo de unde este originar Joao Paulo. Expresia înseamnă, într-o traducere aproximativă: „vindem frica pentru a cumpăra curaj”.

Expresia apare inclusiv în piesa „FOGO (Nu Fazi)” a artistului capverdian Dino D’Santiago, unde este tradusă în portugheză „Vendendo medo para comprar coragem”. Așadar, sensul expresiei este unul motivațional: renunță la frică și găsește-ți curajul.

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Joao Paulo a primit un cadou special de la un fan. Foto - FANATIK - Renato Anghelescu 4
Joao Paulo a primit un cadou special de la un fan. Foto – FANATIK – Renato Anghelescu 4

Joao Paulo este unul dintre cei mai apreciați jucători ai FCSB din acest sezon

De asemenea, pe spatele tabloului este scris, în engleză, „Îți mulțumesc pentru dedicați! Mulțumesc pentru fotbalul pe care-l joci”. Joao Paulo este singurul jucător al celor de la FCSB care a jucat la Campionatul Mondial în această vară.

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Mai mult, prestațiile sale bune de la FCSB au atras atenția mai multor cluburi din Egipt și Arabia Saudită care au făcut oferte de aproximativ 1,5 milioane de euro pentru fotbalist în această vară. Cu toate acestea, Gigi Becali nu vrea să audă de o vânzare a jucătorului fără 3 milioane de euro.

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„Nu am stabilit niciun preț, dar eu nu sunt cioflingar. Eu nu iau jucători cu 300.000 de euro și îi dau cu 1,2 milioane de euro. Eu nu fac afaceri de 900.000 de euro sau mai știu eu cât. Eu ori iau milioane, ori pierd toți banii. Ați înțeles? Deci cam asta e situația”, a declarat Gigi Becali la Digisport.ro.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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