Joao Paulo, surpriză înainte de FCSB – Petrolul! Mesajul misterios scris pe cadoul primit de la un fan

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Joao Paulo a devenit jucător de bază la FCSB, iar fanii par să aprecieze acest lucru. Astfel, chiar înainte de FCSB – Petrolul, fotbalistul din Capul Verde a fost chemat la marginea terenului de un suporter aflat în tribune, care i-a făcut un cadou special: un tablou personalizat.

Joao Paulo a primit cadoul perfect de la un fan, înainte de meciul cu Petrolul: un tablou personalizat

Fotbalistul s-a amuzat copios și a apreciat darul, după care i-a oferit și un autograf fanului din tribună. După cum se poate observa în imaginile surprinse de fotoreporterul FANATIK Renato Anghelescu, tabloul în reprezintă pe fotbalist sub formă de figurină Lego.

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„Nu bendi medu nu kumpra coragi” este mesajul trecut pe acest tablou special, în limba Kirolu, sau creola capverdiană, limbă vorbită în Capul Verde, de acolo de unde este originar Joao Paulo. Expresia înseamnă, într-o traducere aproximativă: „vindem frica pentru a cumpăra curaj”.

Expresia apare inclusiv în piesa „FOGO (Nu Fazi)” a artistului capverdian Dino D’Santiago, unde este tradusă în portugheză „Vendendo medo para comprar coragem”. Așadar, sensul expresiei este unul motivațional: renunță la frică și găsește-ți curajul.

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Joao Paulo este unul dintre cei mai apreciați jucători ai FCSB din acest sezon

De asemenea, pe spatele tabloului este scris, în engleză, „Îți mulțumesc pentru dedicați! Mulțumesc pentru fotbalul pe care-l joci”. în această vară.

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Mai mult, prestațiile sale bune de la FCSB au atras atenția mai multor cluburi din Egipt și Arabia Saudită care au făcut oferte de aproximativ 1,5 milioane de euro pentru fotbalist în această vară. Cu toate acestea, Gigi Becali nu vrea să audă de o vânzare a jucătorului fără 3 milioane de euro.

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Eu nu iau jucători cu 300.000 de euro și îi dau cu 1,2 milioane de euro. Eu nu fac afaceri de 900.000 de euro sau mai știu eu cât. Eu ori iau milioane, ori pierd toți banii. Ați înțeles? Deci cam asta e situația”, a declarat Gigi Becali la Digisport.ro.