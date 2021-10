Joaquin Caparros nu depune armele după eșecul cu România: ”Lupta se va duce până la sfârșit”

”Tricolorii” prin golul marcat cu capul de Alexandru Mitriță în prima repriză a întâlnirii de pe stadionul Steaua.

Presa din Armenia a părut nemulțumită de căpitanul Henrikh Mkhitaryan, dar înfrângerea de la București.

Ce își reproșează Joaquin Caparros după eșecul cu România

În conferința de presă suținută după eșecul în fața României, Joaquin Caparros, a recunoscut că șansele Armeniei la ocuparea locul secund în Grupa J au scăzut, dar a anunțat că nu va renunța la luptă.

”Bineînțeles, acum situația noastră a devenit complicată, dar vom continua să luptăm atâta timp cât vom avea șanse matematice de a prinde locul 2. LUpta va continua până la sfârșit, nu ne vom da bătuți.

”Echipele Armeniei, României și Macedoniei sunt la același nivel. Am avut noroc la meciul de la Erevan, dar acesta ne-a părăsit astăzi. Micile detalii sunt cruciale pentru victorie. Dar e clar că am avut probleme în defensivă, de aceea am și mprimit golul”, a declarat tehnicianul spaniol, conform .

Caparros crede că Armenia merita un egal

”Nu am jucat bine în prima repriză, nu am putut controla mingea, a fost o problemă. Înlocuirile de la pauză au avut ca scop schimbarea cursului jocului. Dar, având mingea, nu jucând mai bine, adversarul a marcat golul după o lovitură de colț.

Trebuie să lucrăm pentru a evita astfel de goluri în viitor. Am fi putut egala în a doua parte și, dacă s-ar fi întâmplat asta, cred că ar fi fost corect. Jucătorii trebuie să fie felicitați pentru efortul depus în a doua repriză.

Sunt mulțumit de jocul lui Mkhitaryan, precum și de comportamentul său pe teren. A făcut un mare efort”, a mai spus Joaquin Caparros, după ce Armenia a pierdut jocul cu România.

”Tricolorii”, favoriți la locul 2

Etapa a 8-a din Grupa J a preliminariilor CM Qatar 2022 a adus o certitudine: Germania a câștigat matematic locul 1, astfel că naționalele României, Macedoniei de Nord și Armeniei se vor lupta în continuare doar pentru poziția secundă, care duce la baraj.

Vestea bună pentru reprezentativa noastră este aceea că, datorită rezultatelor înregistrate în această rundă, . Suntem deja pe această poziție, avem un punct peste Armenia și Macedonia de Nord, iar cu două victorii din ultimele două partide, cu Islanda pe teren propriu și cu Liechtenstein în deplasare, nimeni nu ne mai poate ajunge.

Mirel Rădoi a fost în duelul cu Armenia, și-a felicitat jucătorii la finalul partidei, în special pe Alexandru Mitriță, autorul unicului gol, pe care l-a înscris cu capul, deși a fost cel mai mic jucător de pe teren.