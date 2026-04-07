Jobul extrem de bănos din cauza căruia fiica unui celebru fost fotbalist din Premier League s-a certat cu familia. Câștiga 115.000 de euro lunar

Fiica unui celebru fost fotbalist din Premier League a ajuns la cuțite cu familia sa din cauza jobului pe care l-a avut recent. Tânăra, de doar 20 de ani, câștiga 115.000 de euro lunar.
Adrian Baciu
07.04.2026 | 21:45
De ce a fost renegată de familie fiica unui fost jucător din Anglia. Ce job controversat a avut. Câștiga peste 100 de mii de euro lunar.
Fiica unui fost fotbalist cu aproape 500 de meciuri în Premier League și în diviziile inferioare din Anglia a dezvăluit că părinții săi au rupt orice legătură cu ea. Motivul este unul aparent ciudat: jobul pe care îl are fata. Pentru ceea ce făcea până mai recent, aceasta primea lunar o sumă uriașă: undeva la 115.000 de euro.

Jobul controversat pe care l-a avut Mia Winward-Dunn, fiica fostului fotbalist din Premier League, David Dunn. Câștiga peste 100 de mii de euro lunar

Încă de anul trecut, Mia Winward-Dunn, fiica fostului fotbalist David Dunn, 46 de ani, și a actriței Sammy Winward, a dezvăluit că nu mai vorbește deloc cu părinții săi. Tânăra de 20 de ani a spus că a rupt orice contact cu familia ei. Atât tatăl, cât și mama sa, erau revoltați de faptul că fata lor și-a început o ”carieră” pe OnlyFans.

Pentru ceea ce făcea pe una dintre cele mai populare platforme de conținut pentru adulți din lume, Mia a ajuns la un moment dat să câștige sume uriașe de bani: peste 100.000 de euro pe lună. În toată această perioadă, tânăra a încercat să ia legătura cu tatăl ei. Fostul mijlocaș de la Blackburn Rovers a reacționat extrem de șocat când fiica sa a încercat să-l contacteze.

L-am sunat și a fost îngrozit. Mi-a închis telefonul și m-a blocat. Sunt complet izolată. Le-am trimis mesaje, le-am spus că îmi pare rău, dar nu sunt o persoană rea pentru că fac OnlyFans”, a declarat Mia pentru site-ul Benchwarmers. În plus, tânăra a mai adăugat că nu a primit urări de ziua de naștere în ultimii ani. Părinții nu i-au trimis nici măcar mesaj de Crăciun. ”Mama mea m-a avut la 18 ani și cred că există o oarecare animozitate între noi. Poate este doar invidioasă că m-am descurcat atât de bine într-un timp atât de scurt”, a spus Mia.

Cum a jignit-o David Dunn pe fiica sa după ce a aflat de jobul ei controversat

Scandalul din familia Miei a explodat în 2024. Era anul în care aceasta și-a lansat acel cont OnlyFans. A izbucnit un conflict uriaș public și o ceartă majoră cu părinții ei. Imediat cum au aflat de jobul fiicei lor, aceștia au întrerupt legătura cu ea. Grav este faptul că tatăl ei ar fi numit-o ”prostituată” pentru alegerea făcută.

În ceea ce o privește, Mia a declarat presei din insulă că OnlyFans i-a adus ”cele mai bune două luni ale vieții”. În 2025, aceasta a câștigat sume foarte mari, de ordinul sutelor de mii de lire lunar și și-a cumpărat astfel și prima ei casă.

De ce speră Mia că se va putea apropia în curând de părinți săi

La începutul acestui an, în ianuarie, Mia a anunțat public că este însărcinată cu primul ei copil. Din păcate, a mai punctat că nu se poate bucura pe deplin. Ea nu a putut să le dea vestea emoționantă și părinților, deoarece nu mai vorbește cu ei de aproape doi ani. Prietenul ei este un DJ renumit din Uk, pe nume Adam Reeves.

După ce a rămas însărcinată, Mia Winward-Dunn a mai transmis fanilor că și-a încheiat definitiv cariera în mediul online. Ea nu a renunțat doar la platforma care-i aducea câștiguri enorme, dar și-a închis și contul pe rețeaua Instagram.

Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
