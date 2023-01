Joc pentru imunitate la Survivor România 2023. Ce concurenți sunt propuși pentru eliminare? Surpriza e mare

Are loc un nou joc pentru imunitate la Survivor România 2023. Care sunt concurenții propuși spre eliminare din această competiție?

Joc pentru imunitate la Survivor România 2023

În ediția de marți seară are loc un nou joc pentru imunitate la Survivor România. Cine vor fi concurenții eliminați în această seară la consiliu?

ADVERTISEMENT

Concurenții se vor lupta pentru locul în competiție în această seară, iar apoi trebuie să facă nominalizări dintre colegii lor și se va decide cine va pleca acasă.

„Bârfele, la noi în echipă, se plătesc scump”, spune Vica Blochina, semn că se naște un alt conflict în echipa Faimoșilor.

ADVERTISEMENT

Conform imaginilor din această seară difuzate într-un scurt clip de Pro TV, Jorge se va accidenta și va țipa de durere în timp ce ceilalți concurenți se uită stupefiați. Medicii vin să îi sară în ajutor concurentului.

„Bârfe, reproșuri, lamentări, accidente mai mult sau mai puțin grave, strategii pentru consiliul de eliminare, propuneri de eliminare previzibile sau nu, traseu dur, cam ăsta ar fi episodul de diseară”, a scris un fan al emisiunii.

ADVERTISEMENT

Ce concurenți sunt propuși pentru eliminare la Survivor

Dar , nu se știe încă. Abia diseară vom afla la emisiune cine sunt concurenții propuși spre a pleca acasă și ce strategii dezvăluie că mai au concurenții pentru a rămâne cât mai mult în concurs.

În ultimul joc pentru imunitate, Faimoșii au fost cei care au învins, iar unul dintre Războinici a plecat acasă în urma eșecului echipei lor.

ADVERTISEMENT

Andrei Neagu, Codruța Began și Răzvan Danciu au fost cei care au așteptat să afle votul celor de acasă, iar până la urmă s-a stabilit că cel din urmă a fost și , primind cele mai puține voturi.

ADVERTISEMENT

„Nu am niciun regret că plec. Am făcut tot ce am simțit aici. Mi se pare incredibil ca la 20 de ani să trăiești așa ceva. Simt doar recunoștință și mulțumire pentru tot ce am trăit aici.

Am cunoscut prietenia adevărată alături de Andreea Moromete, care este un suflet minunat. Am avut șansa să cunosc persoane Faimoase, să concurez împotriva lor și vă mulțumesc dumnevoastră, domnul Dan. De fiecare dată când mi-ați rostit numele, m-ați făcut mândru”, a spus Răzvan Danciu în emisiune.