“Joci la Cluj cu cimitirul elefanților, sau mai bine spus cu FC Eunucii și te aperi cu tot ce ai pe bancă”. Reacție virulentă după egalul Rapidului de la Cluj

Universitatea Cluj – Rapid 0-0 a deschis etapa a noua a Superligii României. Marian Iancu a reacționat din nou, în stilul consacrat, sancționând jocul echipei favorite.

Marian Iancu a catalogat U Cluj ca fiind cimitirul elefanților

“Rapid câștigă meritat un punct. Nu a pierdut două. Atât a putut, atât a făcut. La ce lot are?! Gîlca a croșetat echipa de la început până la final. Așa arată o echipă care vrea să câștige campionatul? Sau Cupa Sau să meargă în Europa?

Doamne ferește. Joci la Cluj cu “cimitirul elefanților”, sau mai bine spus cu FC Eunucii și te aperi cu tot ce ai pe bancă. Asta e! O echipă mică, ne spune Șucu și nu face nimic să o facă mare. Vorbim mâine. Se putea și mai rău”, a scris Iancu pe facebook.

El l-a lăudat apoi pe Gîlcă pentru faptul că cere întăriri la echipă. “BRAVOOO DOMNULE GÎLCA ! A cerut la interviu, răspicat, mijlocaș ofensiv și atacant și nu numai atât, a zis ca o să-i ceară încontinuu până conducerea o să-i aducă ! Așa domnule ! Pune presiune pe ei pe m.ma lor ! “, a mai punctat fostul conducător de la Poli Timișoara.

Rapid e neînvinsă în acest sezon

După nouă etape, Rapid are cinci victorii și patru egaluri. E neînvinsă și ocupă locul doi în clasament. Etapa viitoare joacă pe teren propriu cu Hermannstadt. Apoi iese, în deplasare la Petrolul, în cee ace este numit Primvs Derby.

La Cluj, în meciul cu echipa lui Sabău, giuleștenii au contestat arbitrajul. În minutul 88, Antoine Baroane a fost faultat de Jonathan Cisse la marginea careului, dar cei de la Rapid au considerat că intervenția s-a petrecut în careu. Din lovitura liberă care a rezultat, Tobias Christensen a șutat în zid, iar giuleștenii au cerut henț la Andrei Artean.

Angelescu contestă arbitrajul

“M-am uitat acum pe toate imaginile și este penalty cât casa. E penalty oriunde pe pământul ăsta. La lovitura liberă e henț, mâna e desprinsă, mingea se duce pe poartă, e bătaie de joc ce se întâmplă la Cluj, e a doua oară, e al șaselea penalty pe care nu îl are Rapid în 9 etape. O să iasă iar Neluțu Sabău să ne explice cum a inventat el apa caldă.

Poate deranjăm pe cineva, am trimis și un mesaj mai sus, către Federație, către Ligă. Degeaba suntem pe locul 2, trebuia să fim pe locul 1, 4 puncte minim în plus. Dacă vreți vă trimit reluarea din spatele porții, e penalty clar, nu am niciun dubiu.

Meci echilibrat, în care cred că am avut ocaziile mai mari, cele două ocazii, dar per total un meci echilibrat între două echipe bune, care mergea spre un egal fără fazele respective”, a explodat Victor Angelescu după meci.