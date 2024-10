Jocul politic al PNL sau cum au redescoperit liberalii statul de drept prin ruperea coaliției. „O butaforie de campanie. Pe partea de alocări de bani, lucrurile merg bine”

Anunțul intempestiv al președintelui PNL, Nicolae Ciucă, de luni seară privind ruperea coaliției politice cu PSD în urma deciziei CCR în cazul Șoșoacă este considerat un simplu joc electoral din partea liberalilor de către analiștii politici. Aceștia sunt de părere că grija pe care o arată acum PNL-ul pentru statul de drept este cel puțin ipocrită, liberalii stând în spatele mai multor acțiuni controversate, precum mușamalizarea acuzațiilor de plagiat la adresa lui Nicolae Ciucă. Pe de altă parte, social-democrații au primit cu ironie anunțul liderului PNL.

O acțiune de campanie din partea PNL

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a anunțat luni seară ruperea coaliției cu PSD după decizia CCR în cazul Șoșoacă, acolo unde toți cei patru judecători numiți de PSD au votat pentru invalidarea candidaturii lideri SOS Ro la alegerile prezidențiale. Liderul liberal a susținut că „PSD are în ADN-ul sau abuzul de putere și comportamentul de partid-stat”, dar a precizat imediat că PNL va rămâne la guvernare „doar pentru a împiedica escaladarea completă a abuzurilor pe care le pot realiza pentru a câștiga alegerile”.

Analiștii politici sunt însă de părere că declarație fostului premier pare scoasă dintr-o piesă de Caragiale, fiind complet lipsită de credibilitate. Sociologul Ovidiu Voicu, directorul executiv al Centrului pentru inovare publică, susține că asistăm doar la un mesaj de campanie, ce ar putea fi completat de o declarație a președintelui Iohannis, în realitate cele două partide colaborând perfect în ceea ce privește împărțirea banilor.

„Este o butaforie de campanie, pentru că, spre exemplu, doar săptămâna trecută coaliția a numit reprezentanții ei la BNR, CNA, Guvernul a alocat fonduri pentru toate ministerele și a început să aloce fonduri pentru proiectele primarilor (Anghel Saligny) de la ambele partide. La nivel local nu s-a rupt nicio alianță, toți baronii sunt bine – deci toate lucrurile în coaliție merg perfect, cu excepția declarațiilor electorale ale președintelui Ciucă, că s-a rupt coaliție. Totul e doar o minciună pe față.

Totul e la nivel declarativ, încercarea disperată a PNL să obțină câteva voturi în plus încercând să ne mintă că s-a rupt coaliția care funcționează. Declarația dl. Ciucă a fost de Caragiale, cum că întrerup coaliția, dar rămân în Guvern. Mai lipsește să apară dl. Iohannis, poate se întoarce din vacanță, să iasă la ora 18.00 și să ne spună PEE-SEEE-DEE.

Ne arată o perdea de fum, însă în fapt ei nu fac nimic. Nu împiedică nicio acțiune a PSD, pentru că vedem că pe partea de alocări de bani lucrurile merg bine, și de fapt asta îi interesează. Au mers fără probleme la ultima ședință de Guvern. Unde a trebuit să dea bani, au dat bani”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Ovidiu Voicu.

Dacă declarația lui Ciucă ar fi putut crea un cutremur pe scena politică în alt context, astăzi anunțurile liberalilor au fost întâmpinate mai degrabă cu ironii de către partenerii de guvernare. „Ciucă al nostru nu se dezminte! După o luptă acerbă de 3 minute cu limba română, ne anunţă că pleacă, dar rămâne! Înşiră cuvinte multe şi îi iese o fasole cu cârnaţi. Nici el nu cred că înţelege ce vrea să spună”, a transmis Sorin Grindeanu marți dimineață.

Lucian Romașcanu a susținut că declarațiile liberalilor sunt doar mesaje de campanie, că cele două partide cooperează bine în actul guvernării și că altfel e o poziționare lipsită de logică. „Ce nu are logică nu poate fi explicat. E doar o strategie de campanie. Nu poți lăsa țara fără guvern. Colegii liberali sunt doar supărați că nu au putut da o lege pentru o singură persoană”, a spus acesta într-o intervenție la un post de televiziune.

PNL și atacul asupra statului de drept

În opinia analistului politic, PNL este un partid care acum nu are credibilitatea pentru a poza în apărătorul statului de drept. Florin Roman, cel care a ieșit marți dimineață să reitereze ruperea coaliției, a vorbit despre CCR drept „cea mai importantă instituție a statului” folosită tocmai „pentru a călca în picioare Constituția”. „Nu vom lasă PSD să corupă instituțiile statului. Noi, în PNL, vom sancționa fiecare derapaj”, a spus deputatul liberal.

Florin Roman este fostul ministru liberal care, în urmă cu trei ani, a fost forțat să demisioneze din fruntea Ministerului Digitalizării după ce presa a scos la iveală faptul că își trecut în CV o lucrare ce nu-i aparținea. PNL adoptă acum poziția de apărător al statului de drept, la doi ani de la episodul plagiatului lui Ciucă – atunci când a fost nevoie tot de o hotărâre controversată în justiție pentru a bloca verificarea lucrării de doctorat. Premierul de atunci a dat în judecată chiar Ministerul Educației .

La fel de important, sub mandatul lui Nicolae Ciucă la Palatul Victoria, România a scăzut în toate clasamentele privind democrația, ducând țara noastră pe . La fel, tot sub mandatul Guvernului Ciucă, România a condus în clasamentul european c , un alt indicator al slabei democrații din România. Nu în ultimul rând, nu trebuie uitate unele și care au vizat direct ONG-urile care se luptă cu dezvoltatorii imobiliari. Mai mult, chiar în urmă cu câteva zile să poată candida ca independent.

„Cele două partide par să fie fețele aceluiași organism care a acaparat statul, și cel mai probabil o să rămână împreună și după alegeri. O să ne spună cum e nevoie să mențină stabilitatea”, a mai declarat sociologul Ovidiu Voicu.

„Nu este doar ipocrizie, este și lăcomie. Să nu uităm că au devalizat bugetul împreună. Suntem într-o situație unică în care bugetul este dărâmat, suntem cu deficit ca în pandemie, când statul ne plătea să stăm acasă. Nu au făcut-o separat, au făcut-o împreună, în aceeași coaliție. După alegeri o să-i vedem împreună”, a declarat și politologul Cătălin Avramescu, pentru FANATIK.

Ce câștigă PNL cu strategia asta?

Cătălin Avramescu, care la aceste alegeri candidează pe listele FD-PMP pentru un mandat de deputat, este de părere că nu poate fi exclus din start posibilitatea ca PNL să reușească să-și atragă din electoratul anti-PSD cu declarațiile astea. Asta pentru că o mare parte a electoratului a ajuns în situația de a nu mai fi interesată de scena politică, iar o altă parte este lipsită complet de orice cultură politică.

„De atâta vreme s-a practicat în țara asta limbajul dublu, de atâta vreme s-a mers după principiul semnalizez dreapta și mergi stânga, atunci – din păcate – o mare parte a electoratului s-a obișnuit. Apoi, nu toată lumea se inflamează la genul acesta de aberații. Pe sondajele de opinii, pe anchete și diferite studii avem profilul alegătorului român. Din păcate veștile sunt deprimante.

Am citit recent un studiu ce arăta că 35% dintre români nu au citit anul trecut nicio carte, iar o treime nu a citit nicio carte de când a ieșit din școală. Atunci, înseamnă că există spațiu de manevră pentru astfel de strategii. Adică, de ce să lăsăm aberanții și inculții doar pe mâna lui Șoșoacă?”, a declarat, pentru FANATIK, Cătălin Avramescu.

În opinia acestuia, nimic din planul PNL de a rămâne la guvernare alături de PSD și după alegeri nu s-a schimbat în urma ultimei decizii a CCR.

„E clar că ei vor pierde alegerile parlamentare dar și pe cele pentru Cotroceni. Nu e niciun secret aici. Toate sondajele arată că PNL e în groapă și candidatul liberal se zbate pentru locul 4 sau 5. Și atunci, planul este foarte clar: să-i facă pârtie lui Marcel Ciolacu și apoi să se gudure la guvernare, sub pretextul, convenabil, că există extremism în Parlament”, a mai declarat Cătălin Avramescu.