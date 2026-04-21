Jocuri de culise în bătălia PSD – Ilie Bolojan! Ce se ascunde în spatele retragerii sprijinului politic al PSD pentru premier! Dezvăluirile lui Dumitru Dragomir

Dumitru Dragomir a făcut la "Profeţiile lui Mitică" dezvăluiri explozive. Cum ar urma să fie dat jos din funcţia de premier Ilie Bolojan, fără ca PSD să-și asume direct mutarea.
Daniel Spătaru
21.04.2026 | 20:05
Dumitru Dragomir a făcut analiza celor mai noi evenimente de pe scena politică Foto: colaj Fanatik
Scena politică românească traversează cea mai tumultuoasă perioadă din ultimul deceniu, votul din interiorul PSD prin care social-democraţii au anunţat că îşi retrag sprijinul politic pentru premierul Bolojan netezind calea spre o prăbuşire a actualului executiv. Dumitru Dragomir a comentat culisele ultimelor decizii şi a dezvăluit la „Profeţiile lui Mitică” mizele reale ale jocului politic.

„Bolojan a greșit prima dată când la contrat pe Nicuşor. Nu trebuia să mărească TVA-ul”

Dumitru Dragomir consideră că, o dată ce PSD şi-a asumat decizia de a-i retrage sprijinul premierului, mingea este acum la preşedintele Nicuşor Dan. Oracolul de la Bălceşti a remarcat însă că între şeful statului şi premier există fricţiuni mai vechi, încă de când Bolojan a mărit TVA-ul, făcându-l astfel pe preşedinte să-şi încalce promisiunea electorală. „Totul depinde de președintele țării acum. Exact ce am spus și acum o lună și acum trei luni. Nicuşor se ferește să încalce Constituția ca să nu greșească, să nu poată ăștia să-l dea afară, să-i facă ceva. Nimic nu face să încalce Constituția. Nicușor nu greșește. Bolojan a greșit prima dată când la contrat pe Nicuşor. Nu trebuia să mărească TVA-ul. Ca dovadă, consumul s-a dus în cap”, a comentat Dumitru Dragomir.

Legat de jocul politic dintre partide, el a remarcat unitatea de care dă dovadă PNL-ul, în ciuda celor două aripi inamice, cea a premierului în funcţie şi cea din jurul preşedintelui CJ Ilfov. „Bolojan a avut un mare noroc acum. Aripa ofensatoare din PNL a ținut cu partidul și a fost lângă el. Am văzut două intervenții. O intervenție de la Ciucu, care oricum era omului lui, şi a doua a lui Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, care e foarte, foarte tare”, a remarcat Dragomir.

Vasiel Dâncu ar fi vrut să-i „cureţe” pe Sorin Grindeanu, Olguţa Vasilescu şi Claudiu Manda

În schimb, fostul deputat a observat tensiuni mari în rândul PSD şi chiar vorbeşte de o tentativă de puci, care, în cel mai bun caz, i-ar fi luat mult din putere lui Sorin Grindeanu. „Deosebirea dintre PSD și PNL acum, în apriga luptă, știi care este? Toți PNL-iștii s-au unit. În PSD, Vasile Dâncu a făcut pe la spate șmecherii ca să-l curețe și pe Grindeanu și pe Olguța și pe Claudiu Manda. E răzmerită în PSD. Iar Grindeanu, dacă nu avea susținerea Olguței și al lui Manda, o avea groasă. Nu știu dacă îl dădeau jos, dar îi luau din putere”, a mai spus Mitică Dragomir.

„Oracolul” a făcut şi o previziune pentru ce va urma de acum încolo la vârful politicii româneşti. „Convingerea mea este că Bolojan nu își va da demisia. PSD nu va depune moțiune de cenzură. Așteaptă ca AUR să bage moțiunea de cenzură, pentru că pentru PSD ar fi a doua oară în care ar depune moțiune împotriva propriului guvern și ar pica rău pentru ei. Părerea mea este că s-au înțeles ca AUR să depună moțiunea ca să-l dea jos pe Bolojan”, este predicţia făcută de fostul om de fotbal.

Dumitru Dragomir anunţă că PSD are pregătit un premier surpriză

În analiza sa, Dragomir mai spune că nu poate să funcţioneze un guvern fără PSD, pentru că social-democraţii au majoritate în Parlament. În plus, el mai spune că PSD-ul nu vrea să se despartă de PNL, ci de premierul Bolojan. Totuşi, el are o mică rezervă de faptul că acest lucru s-ar întâmpla imediat. „Convingerea mea este că nici ei nu vor să-l arunce repede pe Bolojan. Bolojan e sacul de box în care dă toată lumea. În momentul în care dispare sau se sacul, nu  mai ai în ce să dai”, a mai spus fostul şef al LPF, la „Profeţiile lui Mitică”.

Cât priveşte un viitor guvern fără premierul Ilie Bolojan, Dragomir spune că din el ar urma să facă parte, în continuare, PSD, PNL, UDMR şi „poate chiar USR”. „Va fi un nou guvern, tot cu premier liberal, ministrul de interne Cătălin Predoiu sau ministrul de finanțe Alexandru Nazare”, a mai spus el. Cât priveşte numele viitorului premier PSD, Dragomir a aruncat pe piaţă un nume bombă. „Ţineți minte ce vă spun acum, un nume. Dacă PSD-ul vine și vrea să ia guvernarea, nu pe Grindeanu îl pune prin ministru. Pe Rogobete. Asta nu o știați! E bomba zilei!”, a anunţat Mitică Dragomir.

Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
