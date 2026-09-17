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din 2032 se vor organiza la Brisbane, în Australia. Competiția va aduce un traseu mai mult decât inedit pentru canotorii ce se vor lupta pentru medalii.

Canotorii vor concura într-un râu plin de crocodili

Râul Fitzroy din Northampton, Queensland a fost propus pentru traseul probelor de de la Jocurile Olimpice din 2032, fiind luate în calcul nivelurile apei și riscurile de inundație ale traseului în perioada premergătoare și în timpul Jocurilor Olimpice. Deși ruta a primit ”undă verde” de a găzdui competiția, sportivii se pot lovi de o altă problemă: crocodilii.

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Totuși, acest lucru nu i-a împiedicat pe oficialii Federației Internaționale de Canotaj să aleagă traseul. Unul dintre argumentele care i-a convins este legat de utilizarea sa în sportul australian.

”Râul Fitzroy este deja un loc de antrenament și competiție pentru sporturi pe ape liniștite, sprijinind campionatele școlare de stat, regatele locale și taberele de antrenament ale echipelor naționale”, se arată în publicat de Autoritatea Independentă pentru Infrastructură și Coordonare a Jocurilor.

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În zona traseului pe care ar trebui să se desfășoare probele, trăiesc nu mai puțin de 500 de crocodili de apă sărată. Întâlnirea cu animalele în timpul probelor poate fi foarte periculoasă pentru siguranța sportivilor și participanților la eveniment. Totuși, există planuri de contingență pentru a desfășura probele în siguranță.

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Președintele Federeației de Internaționale de Canotaj a citit analizat raportul realizat pentru râul Fitzroy. Oficialul este convins că zona este sigură pentru a desfășura proba Jocurilor Olimpice.

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”Pe baza analizei ample efectuate, știm acum că râul Fitzroy este capabil să ofere condiții de competiție corecte pe durata Jocurilor, în conformitate cu cerințele canotajului olimpic și paralimpic”, a spus Jean-Christophe Rolland, pentru .

Drew Ginn este îngrijorat de existența crocodililor: ”Sunt sigur că aș vâsli mai repede”

Triplul medaliat cu aur la Jocurile Olimpice s-a arătat îngrijorat de prezența crocodililor în râul Fitzroy. Totuși, sportivul a oferit un răspuns spumos când a fost întrebat cum ar reacționa dacă s-ar întâlni cu un crocodil în timpul probei olimpice:

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”Personal, nu mi-e frică de animalele australiene, dar nu am avut niciodată un crocodil prin preajma mea. Sunt sigur că aș vâsli mai repede, sunt sigur că toți sportivii ar vâsli mai repede. Aceasta este pe lista de preocupări, nu cred că este cea mai mare prioritate. te întrebi cumva: «oare canotajul internațional vrea ca sportivii să fie în pericol de astfel de lucruri?»”, a spus Drew Ginn, potrivit .