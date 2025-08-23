Jocurile Olimpice de la Los Angeles, cel mai mare succes din istoria sportului românesc: “Locul doi în lume!” Cum s-a întâmplat minunea

Vara lui 1984 rămâne un moment de referință pentru sportul românesc. Delegația țării noastre a cucerit nu mai puțin de 53 de medalii la de la Los Angeles, dintre care 20 de aur. Andrei Vochin a vorbit despre această performanță istorică la emisiunea „Oldies but Goldies”.

JO de la Los Angeles – cel mai mare succes din istoria sportului românesc

România a profitat de contextul istoric în care s-a disputat Olimpiada de la Los Angeles pentru a se clasa pe locul 2 în ierarhia medaliilor, însă sportivii din țara noastră au avut prestații superbe în Statele Unite, câștigând 53 de medalii: 20 de aur, 16 de argint și 17 de bronz.

Nume uriașe precum Ivan Patzaichin, Doina Melinte sau Ecaterina Szabo au contribuit la acest rezultat fabulos. Gimnasta a cucerit patru medalii de aur, clasându-se pe primul loc la acest capitol, la egalitate cu celebrul alergător american Carl Lewis.

Andrei Vochin a rememorat această performanță fabuloasă la emisiunea „Oldies but Goldies”. „Este cel mai mare succes al sportului românesc întâlnit până acum. Din păcate, probabil, unul pe care nu îl vom mai regăsi. Olimpiada de la Los Angeles din 1984, când am ieşit pe locul 2 în lume, după ţara gazdă SUA, la numărul de medalii. Pe locul 3 era Republica Federală Germană, iar pe 4 China.

Cum s-a realizat cea mai importantă performanță din istoria sportului românesc

Totul s-a întâmplat într-un anumit context, în acea perioadă era clar că se întrepătrundeau zonele sportive și politice. Sportul era politică de stat în România, era una dintre prioritățile naționale. Această Olimpiadă din 1984 a început, cumva, în 1979. Pentru că atunci Uniunea Sovietică a invadat Afghanistanul. Au încercat să impună o conducere comunistă, să preia zona.

În momentul invaziei, cei care au protestat cel mai mult au fost americanii. Au spus că vor boicota Olimpiada din 1980, desemnată Moscovei. Următoarea Olimpiadă, cea din 1984, a fost dată americanilor. A venit rândul blocului comunist să facă același lucru. Uniunea Sovietică a spus că ea nu participă și împreună cu ea, toate statele comuniste, toate statele-satelit ale Uniunii Sovietice.

Nu se așteptau, sub nicio formă, la ceea ce avea să fie ultimul succes de politică externă al lui Nicolae Ceaușescu. Mai apoi, a început declinul lui. Dar, Ceaușescu a folosit acest moment la maximum. Fiind vorba despre America, partea comercială era extrem de importantă în perioada aceea de timp.

Drepturile de transmisie ale întrecerilor Olimpice de la Los Angeles fuseseră luate de o companie americană, ABC, iar această companie investise 70 de milioane de euro”, a povestit Andrei Vochin la „Oldies but Goldies”, producție oferită exclusiv de FANATIK. După 44 de ani, .

