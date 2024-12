Jocurile politice ale lui Horațiu Potra, mercenarul milionar bănuit de legături cu Călin Georgescu. A candidat pentru un partid, dar a sprijinit altul

Joc bizar făcut în preajma alegerilor de Horațiu Potra, șeful armatei de 1.000 de mercenari români din Congo. Fost membru al Legiunii Străine, Potra s-a împărțit între trei partide, dar ar fi semnat și un contract cu independentul Călin Georgescu, de a cărui securitate s-ar fi ocupat în perioada alegerilor.

Horațiu Potra, suspectat de legături cu Grupul Wagner

Călin Georgescu a fost extrem de zgârcit cu aparițiile, însă de fiecare dată când a ieșit în public, a fost înconjurat de gărzi de corp. Mai mult, a făcut referire în mai multe rânduri la anumite ”riscuri de securitate” a candidatului.

Paradoxal, Georgescu a refuzat serviciile SPP, la care au avut dreptul toți candidații, preferând să apeleze la o firmă privată. Potrivit , este vorba despre o societate de pază și protecție deținută de Horațiu Potra.

Horațiu Potra este o figură controversată, care se împarte între zonele de conflict și recepțiile de la . Potra a fost asociat de presa occidentală cu grupul paramilitar Wagner, teorie respinsă de român.

Potra a fost în Legiunea Străină și are un discurs suveranist

De asemenea, Horațiu Potra s-a mai remarcat printr-o retorică anti-NATO, în care se regăsesc teme precum ”neutralitate”, care se regăsește și în discursul lui Călin Georgescu.

”Sunteți toți niște trădători de țară, care serviți interesele străine. Și mai ales acei români din umbră care stau ascunși, care dau ordine. De doi ani de zile ne-ați luat toate drepturile, inclusiv dreptul de a respira. Ne-ați tratat ca pe niște prizonieri: ne-ați sărăcit prin distrugerea completă a economiei, care și așa era va și amar de capul ei.

Acum veniți în numele NATO, pentru a satisface dorințele partenerilor puternici, să ne băgați într-un conflict cu Rusia, prin implicarea indirectă în conflictul din Ucraina.

De ce doriți să trimiteți muniție și echipamente în Ucraina? Ce ne-au făcut nouă rușii? Cu ce ne-au greșit să fim împotriva lor? Sau ce obligații avem față de Ucraina pentru a le ține partea în acest conflict? Neutralitatea nu e acceptabilă?”, spunea Horațiu Potra, la finalul anului 2022, într-o postare pe Facebook.

Potra mai are ceva în comun cu Georgescu. Atât el cât și sfătuitorul ”de taină” al candidatului, Eugen Sechila, au făcut parte din Legiunea Străină. Sechila este cunoscut pentru simpatiile sale cu Mișcarea Legionară din România și obișnuiește să se fotografieze cu arma în mână. El organizează ”tabere de haiducie” la Asociația Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei, în care își propune să-i formeze pe tineri din punct de vedere militar și să le inoculeze valori patriotice.

De la APP, la PSD, via Partidul Patrioților

În urmă cu câțiva ani, Horațiu Potra a început să cocheteze și cu politica. Cu doi ani în urmă, el a început să distribuie materiale cu Liviu Dragnea și a anunțat că s-a înscris în Alianța pentru Patrie. În iunie 2024, el a candidat la Primăria Mediaș din partea Partidului Patrioților (PP). A pierdut fotoliul de primar dar s-a ales cu o poziție de consilier local.

La alegerile din această iarnă, Horațiu Potra a candidat și pentru Camera deputaților, însă de pe lista altui partid. Este vorba despre Partidul Social Democrat Independent (PSDI), fondat de Marian Vanghelie. Candidatura lui a fost admisă de BEC, în ciuda faptului că legea interzice candidaților să facă parte din două partide simultan. Potrivit Sibiu Independent, Potra s-ar fi suspendat din partid, pentru a candida din partea PSDI la alegerile parlamentare. Doar că suspendarea din partid ar fi trebuit să-l lase și fără scaunul de consilier.

Pentru ca tacâmul să fie complet, în campania electorală pentru alegerile parlamentare, Horațiu Potra a făcut campanie pentru PSD. El a fost văzut însoțindu-l pe deputatul Bogdan Trif în timp ce acesta se întâlnea cu alegătorii, și chiar în birourile de la PSD Sibiu, alături de mai mulți lideri locali.

Horațiu Potra, PSDI: ”Votați PSD la parlamentare”

La data de 23 noiembrie, Trif a postat mai multe de campanie în care apare și șeful mercenarilor, care îndeamnă cetățenii să voteze cu partidul lui Marcel Ciolacu.

”Medieșeanul Horațiu Potra: Vă rog să votați listele PSD pentru Parlamentul României!

Horațiu Potra se bucură de o încredere mare în rândul medieșenilor, fiind creditat cu un număr impresionant de voturi la alegerile locale, deși a intrat în cursa pentru Primăria Mediaș extrem de târziu. Acum, el a decis să susțină candidații PSD pentru Parlamentul României pentru că este convins că doar așa Mediașul va primi un real sprijin în vederea implementării proiectelor necesare orașului”, scria deputatul PSD Bogdan Trif într-o postare marcată ca publicitate electorală.

Pe 24 noiembrie, Horațiu Potra a votat la primul tur al alegerilor prezidențiale însoțit de alte două personaje importante locale: senatorul PSD Claudiu Mureșan și Lavinia Șandru, proaspăt intrată în parlament pe listele PSD Sibiu.

A mers la vot cu un senator PSD și cu fosta soție a lui Darius Vâlcov

Fosta soție a lui Darius Vâlcov posta și ea, în ziua votului, fotografii marcate ca publicitate electorală, chiar dacă în ziua votului aceasta era interzisă:

”Astăzi, împreună cu doi oameni în care am mare încredere, Claudiu Mureșan și Horațiu Potra, am votat pentru viitorul României. Am votat pentru stabilitate, pentru o țară care să ofere șanse reale tuturor și pentru o viziune care ne poate uni.

Am votat cu gândul la valorile în care credem și la drumul pe care vrem să-l construim împreună. Un drum sigur, pentru noi toți”, scria Lavinia Șandru pe Facebook.

Aceeași Lavinia Șandru a postat, joi, un mesaj cu referire ”ascunsă” la turul doi al alegerilor: ”Presa nu e importantă prin ceea ce face, e importantă prin ceea ce împiedică să facă”, a scris fosta colegă a lui Cosmin Gușă de la PIN.

Horațiu Potra e milionar în euro

Înainte de alegerile parlamentare, Horațiu Potra și-a făcut publică declarația de avere, care conține peste 80 de imobile (case, apartamente și terenuri), zece kilograme de aur și un venit de 1,15 milioane euro, în anul 2023, din ”pregătire fizică și antrenament de specialitate”.

Din document reiese că Potra este administrator al societății AO Futuro SRL, din Mediaș, de unde a obținut un venit mediu lunar de 2.000 de lei.