Joe Biden a scăpat de Covid, după două infectări consecutive. Președintele SUA se lupta cu o ”tuse ușoară”

Medicii au anunțat că Biden a fost testat negativ, la câteva zile după ce acuza ”o tuse ușoară”. Potrivit medicului de la Casa Albă, Kevin O’Connor, testul negativ a fost unul rapid, astfel că se așteaptă o testare negativă cu un test PCR.

Joe Biden a scăpat, din nou, de Covid-19

Persoanele din anturajul lui Biden au anunțat că acesta se simte mai bine. ”Având în vedere pozitivitatea testului pe care am raportat-o sâmbăta trecută, am continuat monitorizarea zilnică. În această dimineață, testul său antigen SARS-CoV-2 a fost negativ”, a explicat O’Connor, potrivit

Medicul Casei Albe nu a specificat când Joe Biden va face al doilea test, de tip PCR, însă publicul larg va fi informat de rezultatele acestui test. , pentru prima oară, în 21 iulie. După câteva zile de antiviral Paxlovid, președintele SUA a fost testat negativ pe 27 iulie.

Cu toate acestea, la trei zile distanță, Biden a aflat că are Covid-19, din nou. În aceste condiții, Biden se află în izolare la Casa Albă de 13 zile. Liderul SUA s-a lăudat că, spre deosebire de Donald Trump, Covid-19 nu l-a ”scos din joc” și a putut să-și continue activitățile.

”Când predecesorul meu a luat COVID, el a trebuit să fie transportat cu elicopterul la Centrul Medical Walter Reed. A fost grav bolnav. Din fericire, s-a vindecat. Când eu am luat COVID, am lucrat de la etaj în Casa Albă, din birourile de la etaj, pentru o perioadă de cinci zile. Diferenţa este vaccinarea, desigur”, declara Biden.

”Simptomele au fost uşoare, recuperarea a fost rapidă şi mă simt grozav. Pe întreaga durată în care am fost în izolare am fost capabil să lucrez, să îmi îndeplinesc atribuţiile funcţiei fără vreo întrerupere. E o dovadă reală cu privire la unde ne aflăm în lupta contra COVID-19”, se lăuda Joe Biden la finele lunii iulie.

În SUA, țară unde aproape 1 milion de oameni au avut Covid-19 în doar 24 de ore la începutul lui 2022, Donald Trump nu a putut să se vaccineze fără a-și supăra fanii. Proverbial, susținătorii lui Donald Trump sunt antivacciniști și conspiraționiști, deci o astfel de ”alegere” făcută de Trump, de altfel un politician pro-vaccin în secret, i-ar fi dăunat în sondaje.

De altfel, Trump declara în decembrie 2021 că fiind huiduit de câteva persoane din audiență. Fostul președinte SUA nu s-a ferit să declare, de câteva ori, că vaccinul Covid-19 a fost o descoperire care a salvat milioane de vieți.

”Noi am făcut ceva istoric. Am salvat zeci de milioane de vieți în toată lumea. Noi, împreună, toți, nu eu, noi, am obținut un vaccin, trei vaccinuri și terapii extraordinare. Boala asta ar fi făcut ravagii în țară mai mult decât face acum”, a explicat Donald Trump în cadrul unui eveniment.

Potrivit datelor oficiale, 91.9 de milioane de oameni s-au infectat cu Covid-19, în timp ce 1 milion de oameni au murit după ce s-au infectat cu această boală. Pentru unii dintre susținătorii lui Donald Trump, care cred că ”democrații” mănâncă copii, statisticile nu sunt suficiente.