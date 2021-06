Joe Biden ar putea vizita România. Klaus Iohannis, invitație pentru liderul SUA: ”A fost de acord cu o întâlnire”

Președintele României, Klaus Iohannis, a avut două întrevederi cu liderul SUA, Joe Biden, la summitul NATO de la Bruxelles.

Într-una dintre ele, șeful statului român i-a înaintat o invitație oficială omologului său de la Washington de a vizita țara noastră.

Joe Biden ar putea vizita România. Klaus Iohannis, invitație pentru liderul SUA

Luni, după întrevederile de la summitul NATO de la Bruxelles, președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat că i-a adresat lui o invitație de a veni din nou în România.

În replică, cel mai puternic lider de stat de pe planetă a spus că este de acord cu o astfel de vizită. Întâlnirea va avea la bază discuții privind întărirea parteneriatului strategic.

”Am avut două discuții scurte cu președintele Biden. Prima a fost la început, când, eu și președintele Poloniei, am ținut să ne exprimăm mulțumirea față de prezența sa la summitul B9 de la București.

Evident, am dorit să ne asigurăm că în continuare avem un parteneriat strategic foarte solid. Biden ne-a asigurat să se implică într-un mod deosebit pentru a ajuta România și Polonia în această relație.

În a doua discuție, spre finalul summitului, l-am invitat în România. I-am spus că doresc să continuăm discuția pe care am avut-o, să întărim parteneriatul strategic. A fost perfect de acord să asigurăm o astfel de întâlnire. M-a asigura că dorește să întărim un astfel de parteneriat.

Este evident în interesul nostru să avem o prezență aliată foarte solidă și la noi în România. Alături de SUA lucrăm foarte bine. Orice prezență în zonă e bine-venită pentru noi. Astfel, este asigurată securitatea României și a fiecărui român în parte”, a spus Klaus Iohannis.

Joe Biden a fost prezent în două rânduri la București, în 2009 și în 2014, în calitate de vicepreședinte al SUA. Atunci, Biden a făcut anunțuri importante pentru viitorul parteneriatului strategic dintre România și SUA.

Iohannis, despre summitul NATO: ”A marcat o etapă nouă, mult mai întărită, a relației transatlantice”

Despre summitul de la Bruxelles la care a luat parte, Klaus Iohannis a spus că a reprezentant ”o etapă nouă, întărită a relației transatlantice”.

Acest summit a marcat o etapă nouă, întărită a relației transatlantice. Alături de Joe Biden am afirmat unitatea, coeziunea alianței (NATO), precum și angajamentul comun pentru promovarea unor ordini național bazate pe reguli stricte.

Summitul a fost unul al deciziilor vizionare. Am stabilit direcțiile majore de acțiune pentru următorul deceniu. Deciziile de coordonare a chestiunilor militare, întărirea profilului politic, creștere rezilienței. Am reconfirmat sprijinul pentru o alianță mai puternică, adaptată, activă și relevantă la nivel global, pregătită să-și apere teritoriul și cetățenii.

Deciziile de azi răspund intereselor de securitate ale României. Pot spune că ne-am atins obiectivele strategice pentru acest summit.

Apărarea colectivă rămâne piatra de temelie a NATO. NATO trebuie să dispună de forțele necesare amenințărilor cu care ne confruntăm în acțiune.

Am semnalat comportamentul agresiv al Rusiei. Regiunea Mării Negre are o importanță strategică pentru NATO. Am convenit azi importanța avansării relației NATO cu UE, dar și cu partenerii noștri și SUA.

Mesajul meu este reflectat în declarația finală a summit-ului: împreună pentru integritatea teritorială a Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova.

Summit-ul a reafirmat validitatea politicii ușilor deschise pe care Românie o susține în mod tradițional.

Summit-ul a statuat un alt obiectiv al României: necesitatea creșterii rezilienței și avansului tehnologic al NATO.

România este parte a eforturilor privind creștere rezilienței. Am informat omologii aliați despre operaționalizarea centrului euro-atlantic de reziliență.

În intervenția mea de la summit, am arătat că România a acționat în mod constant ca un aliat responsabil și activ, implicat în toate eforturile consolidării NATO. Vom continua să investim în apărare. Am arătat că România a fost și rămâne un aliat de încredere.

La finalul summitului, pot spune că certitudine că, prin deciziile luate, securitate Românilor și a cetățenilor săi este mai bine asigurată”, a adăugat Iohannis.