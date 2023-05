Joe Biden, negustor de arme pentru tiranii lumii. Miliarde de dolari, în spatele „bătăliei pentru democrație”

În ciuda retoricii Casei Albe despre susținerea democrației globale, SUA au vândut arme în 2022 către 57% dintre regimurile autoritare din lume. De când președintele Joe Biden și-a preluat funcția la Casa Albă, în 2021, el a descris o ”bătălie între democrații și autocrații” în cadrul căreia SUA și alte democrații se străduiesc să creeze o lume pașnică.

America, cel mai mare negustor de arme din lume

Realitatea, însă, este că administrația Biden a contribuit la creșterea puterii militare a unui număr mare de țări autoritare. Potrivit unei analize a datelor guvernamentale publicate recent, SUA au vândut arme către cel puțin 57% dintre țările autocrate din lume, în 2022. De la sfârșitul Războiului Rece, Statele Unite au fost cel mai mare comerciant de arme din lume, reprezentând aproximativ 40% din totalul exporturilor de arme în fiecare an.

În general, aceste exporturi sunt finanțate prin subvenții sau vânzări. Există două căi pentru această din urmă categorie: vânzările militare străine (FMS, foreign military sales) și vânzările comerciale directe (DCS, direct commercial sales). Guvernul SUA acționează ca intermediar pentru achizițiile FMS: acesta cumpără mai întâi materialul de la o companie și apoi livrează bunurile destinatarului străin.

Achizițiile DCS sunt mai simple: ele sunt rezultatul unui acord între o companie americană și un guvern străin. Ambele categorii de aceste vânzări necesită . pentru autorizațiile DCS de anul trecut au fost publicate la sfârșitul lunii aprilie prin intermediul Direcției pentru controlul comerțului cu produse de apărare din cadrul Departamentului de Stat.

Cifrele FMS pentru anul fiscal 2022 au fost publicate la începutul acestui an prin intermediul Agenției de Cooperare în domeniul Securității Apărării a Pentagonului. Potrivit datelor acestora, un total de 142 de țări și teritorii au cumpărat arme de la SUA în 2022, pentru un total de 85 de miliarde de dolari în vânzări bilaterale.

Cel puțin 48 de regimuri autocrate, clienții lui Biden

Câte dintre aceste țări erau democrații și câte erau autocrații? La această întrebare se poate răspunde comparând noile date privind vânzările de arme ale SUA cu datele privind regimurile politice din cadrul proiectului de la Universitatea din Göteborg (Suedia), care utilizează un sistem de clasificare numit .

Sistemul clasifică regimurile în patru categorii: autocrație închisă, autocrație electorală, democrație electorală și democrație liberală. Pentru ca o țară să fie clasificată drept democrație, trebuie să aibă alegeri multipartite și libertăți politice care să facă aceste alegeri semnificative. Conform acestei metodologii, linia de demarcație dintre democrații și autocrații este dacă liderii unei țări sunt responsabili în fața cetățenilor prin alegeri libere și corecte.

Dintre cele 84 de țări codificate ca autocrații în cadrul sistemului Regimes of The World în 2022, Statele Unite au vândut arme către cel puțin 48, adică 57%, dintre ele. Calificativul ”cel puțin” este necesar deoarece mai mulți factori zădărnicesc urmărirea exactă a vânzărilor de arme ale SUA. Raportul Departamentului de Stat privind vânzările comerciale de arme în cursul anului fiscal utilizează cuvântul ”diverse” în categoria destinatarilor; ca urmare, nu sunt dezvăluiți destinatarii specifici pentru aproape 11 miliarde de dolari în vânzări de arme, scrie .

Sistemul Regimes of the World este doar unul dintre cei câțiva indici care măsoară democrația la nivel mondial, dar efectuarea aceleiași analize cu alți indici populari produce rezultate similare. De exemplu, Freedom House a enumerat 195 de țări și pentru fiecare dintre ele a etichetat dacă se califică drept democrație electorală în raportul său anual . Din cele 85 de țări pe care Freedom House nu le-a desemnat ca fiind o democrații electorale, Statele Unite au vândut arme către 49 dintre ele, adică 58%, în anul fiscal 2022.

De „partea păcii și securității”

Aceste constatări contrazic formularea preferată de Joe Biden despre politica internațională ca fiind în mod fundamental o luptă în care democrațiile lumii, conduse de Statele Unite, sunt de ”partea păcii și securității”, așa cum a numit-o în discursul de anul trecut privind starea națiunii. Împotriva Statelor Unite și a aliaților săi democratici se opun autocrațiile care conlucrează pentru a submina sistemul internațional, a declarat Biden.

Într-un discurs ținut la Varșovia anul trecut, el a spus că lupta dintre democrație și autocrație este una ”între libertate și represiune” și ”între o ordine internațională bazată pe reguli și una guvernată de forța brută”. Strategia de securitate națională pentru 2022 a Casei Albe adaugă: ”Cea mai presantă provocare strategică cu care se confruntă viziunea noastră este reprezentată de puterile care suprapun guvernarea autoritară cu o politică externă revizionistă”.

Precedentul Trump, trambulină pentru vânzări

În ciuda acestei retorici, o analiză a noilor date sugerează, în schimb, o abordare neschimbată a vânzărilor de arme. și-a bazat politica de vânzare de arme în primul rând pe considerente economice: interesele corporatiste mai presus de orice. În prima sa călătorie în străinătate în calitate de președinte, el a aterizat în Arabia Saudită și a anunțat un important acord de armament cu regatul conservator și represiv. Abordarea lui Trump, bazată pe business, a dus la o creștere dramatică a vânzărilor de arme în timpul administrației sale.

În primul an fiscal complet sub Joe Biden în calitate de președinte, vânzările de arme din Statele Unite către alte țări au ajuns la 206 miliarde de dolari, potrivit numărătorii anuale a , care folosește o contabilitate opacă, dar aparent mai vastă, a cifrelor anuale privind FMS și DCS. Totalul sumelor primului an al lui Biden depășește recordul din epoca Trump de 192 de miliarde de dolari.

Efortul pentru Ucraina nu explică totul

Efortul de mai multe miliarde de dolari pentru a instrui și echipa Ucraina nu explică pe deplin creșterea dramatică a vânzărilor totale de arme de anul trecut, cu atât mai puțin către autocrații. a avut loc abia după cinci luni din anul fiscal 2022, iar o mare parte din asistența acordată de Washington Kievului a luat forma unor subvenții (nu a unor vânzări) și a transferului de material din stocurile Pentagonului prin intermediul așa numitei .

Mai degrabă, noile cifre dezvăluie continuitatea dintre administrațiile republicane și cele democrate în domeniul vânzărilor de armament. În timp ce Biden a semnalat de la început că politica sa de vânzare de arme se va baza în primul rând pe considerente strategice și de drepturile omului, nu doar pe interese economice, el s-a îndepărtat de această politică la scurt timp după ce a intrat în funcție, aprobând vânzări de arme către Egipt, Arabia Saudită și alte regimuri autoritare.

Lorzii războiului

Cheltuielile militare globale au crescut cu 3,7% în 2022, atingând un nivel record de 2.240 de miliarde de dolari. Primele trei țări au fost SUA, China și Rusia, reprezentând 56% din totalul global. De departe, cea mai mare creștere a cheltuielilor (+13%) s-a înregistrat în Europa, în mare parte datorită cheltuielilor din Rusia și Ucraina. Temerile legate de o extindere a conflictului au determinat, de asemenea, mai multe state să își majoreze investițiile în domeniul armamentului.

Cheltuielile militare ale Ucrainei au ajuns la 44,0 miliarde de dolari în 2022. Cu 640%, aceasta este cea mai mare creștere a cheltuielilor militare dintr-un singur an înregistrată de o țară, potrivit Institutului SIPRI din Stockholm. Statele Unite rămân cel mai mare cumpărător de arme și sisteme de armament din lume. Țara a cheltuit 877 de miliarde de dolari în 2022, adică 39% din totalul cheltuielilor militare globale și de trei ori mai mult decât China, a doua țară cea mai mare cheltuitoare din lume în acest domeniu.