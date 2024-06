Joe Biden, pregătit să fie debarcat de democrați din cursa prezidențială. Lista scurtă a posibililor înlocuitori

Democrații din întreaga Americă sunt panicați după prestația sub așteptări a președintelui Joe Biden la dezbaterea de joi împotriva lui Donald Trump, mulți sperând în privat că acesta se va retrage și va permite unui candidat mai tânăr și mai competent să îi ia locul.

Greu de convins, după dezbaterea cu Trump

Potrivit unor publicații de peste ocean, democrații se organizează în culise pentru a-i cere lui Joe Biden să se retragă din cursa prezidențială. Unii spun că încă mai este timp pentru a apărea un alt lider. Principalii susținători de campanie ai președintelui SUA au avut sarcina deloc de invidiat de a prezenta presei, imediat după evenimentul de joi seară, prestația sa slabă la dezbaterea împotriva lui Donald Trump.

Aceștia au susținut că prestația lui Biden la dezbatere ar trebui să fie judecată în funcție de substanța mesajului său și nu de stilul mesagerului său. Dar aceste argumente nuanțate au fost greu de convins, având în vedere că Joe Biden a dat răspunsuri incoerente, a încurcat cifrele și datele, și s-a lansat în tangente confuze care au blurat mesajul pe care democrații sperau că îl va transmite mai clar în prima dezbatere prezidențială din 2024.

Fidelii președintelui

„Nu i-aș întoarce niciodată spatele președintelui Biden și nu cunosc niciun democrat din partidul meu care ar face acest lucru, mai ales după seara aceasta”, a declarat guvernatorul democrat al Californiei, reporterilor după dezbatere, în timp ce i se strigau întrebări dacă regretă că nu a căutat el însuși nominalizarea democrată la președinție. „Îl susținem. Ne vom dubla eforturile în următoarele câteva luni. Vom câștiga aceste alegeri”, a spus Newsom, care a fost considerat la un moment dat unul dintre principalii candidați pentru nominalizarea democrată din 2024, în cazul în care Biden ar fi ales să nu candideze.

După dezbaterea lui Biden cu Trump, Newsom a respins apelurile pentru ca Biden să fie eliminat de pe lista democraților. Liderii democrați de rang înalt ar fi purtat discuții cu privire la faptul dacă Biden ar trebui sau nu să își continue candidatura la președinție. Alții au sugerat să fie înlocuit. Și nu va fi neapărat vicepreședintele Kamala Harris cea care va obține nominalizarea.

Biden se apără: „Cred că ne-am descurcat bine”

De asemenea, nu ar fi ușor ca Biden să fie înlocuit în prag de prezidențiale. El are delegații necesari pentru a câștiga nominalizarea și singura persoană care poate decide să părăsească cursa este chiar Joe Biden. Se vorbește deja că ar fi nevoie de discuții comune din partea democraților fruntași precum Nancy Pelosi, Chuch Schumer și Barack Obama pentru a-l determina pe Biden să ia în considerare retragerea.

Dar se pare că președintele SUA nu are în vedere această opțiune. El și-a apărat prestația de la dezbatere ca fiind „bună” și a respins apelurile pentru plecarea sa din cursă, scrie . Joe Biden, împreună cu soția sa, Jill, s-au oprit la un Waffle House din Atlanta pentru a lua ceva de mâncare pentru călătoria cu avionul spre Raleigh, N.C., unde au un eveniment de campanie, vineri.

„Cred că ne-am descurcat bine”, a declarat Biden presei care călătorea cu el. Când a fost întrebat despre apelurile de a renunța și dacă are vreo îngrijorare cu privire la performanța sa, Biden a spus: „Nu. Este greu să dezbați cu un mincinos. The New York Times a subliniat că a mințit de 26 de ori”.

Dezbaterea de joi a avut loc înainte ca Biden și Trump să fie nominalizați oficial la convențiile partidelor lor. Convenția Națională Democrată are loc la 19 august la Chicago. Nici un contracandidat democrat serios nu s-a prezentat pentru a candida împotriva lui Biden și, în acest moment al campaniei, Biden ar trebui să decidă să se retragă dacă democrații vor alege un alt candidat. Dacă Biden s-ar retrage, nominalizarea democraților ar fi decisă prin vot.

„Performanță atipică proastă”

Kate Bedingfield, fost director de comunicare al lui Biden la Casa Albă și director adjunct al campaniei 2020, de asemenea comentator politic la CNN, a descris confruntarea de joi ca fiind o „performanță atipică proastă” pentru Biden. „Cea mai mare problemă a lui a fost că a avut energia și rezistența necesare. Și nu a reușit să demonstreze acest lucru”, a spus Bedingfield, deși a descris prestația sa ca fiind o seară proastă, cu multă campanie încă de făcut.

Alți democrați au reacționat la stilul de discurs al lui Biden.„Biden arată groaznic și vorbește deplorabil. Este incoerent”, a declarat un democrat care a lucrat pentru o perioadă în administrația Biden. Parlamentarii democrați care au urmărit dezbaterea și-au exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că președintele nu a fost mai ferm împotriva afirmațiilor false ale lui Trump și nici suficient de clar cu privire la propria sa viziune și la ceea ce a făcut pentru țară.

Greu de înlocuit

Dar o înlocuire a lui Biden în calitate de candidat democrat la prezidențiale este complicată de faptul că el are deja destui delegați pentru a fi câștiga nominalizarea. El are 3.894 de delegați și este nevoie de doar 1 976 pentru a fi nominalizat. În conformitate cu regulile partidului, delegații alocați unui candidat pe baza victoriilor din alegerile primare sunt legați de candidatul respectiv în primul tur de scrutin la convenție. Iar acest prim tur de scrutin se încheie, de obicei, cu desemnarea unui candidat.

Așadar, din punct de vedere legal, delegații lui Biden trebuie să voteze pentru el. Cu toate acestea, dacă Biden ar renunța la candidatură, aceasta ar însemna că nominalizarea ar fi decisă în cadrul Convenției Naționale Democrate din august. Delegații săi ar deveni „neangajați” și ar putea vota pentru orice candidat doresc. Vicepreședintele Kamala Harris nu ar fi automat candidatul deoarece nu s-a aflat pe nici un buletin de vot la alegerile primare, Biden a fost.

Dar ea ar fi probabil favorită, dat fiind statutul său de colistier alături de Biden. Cu toate acestea, democrații ar putea alege orice concurent, inclusiv orice guvernator, cum ar fi Gavin Newsom din California, Gretchen Whitmer din Michigan, J.B. Pritzker din Illinois și Josh Shapiro din Pennsylvania. Sau una dintre persoanele care au candidat în 2020: Secretarul Transporturilor Pete Buttigieg, senatoarea Amy Klobuchar din Minnesota și senatorul Cory Booker din New Jersey.

Conform regulilor partidului, Comitetul Național Democrat are autoritatea de a alege un nou candidat în cazul în care unul dintre membrii listei – candidatul la președinție sau la vicepreședinție – se retrage sau moare.

„Lista scurtă” care circulă în mass-media

Dar, și înainte de dezbaterea de joi, circulau deja zvonuri cu privire la o posibilă schimbare de ultim moment a candidatului democrat. Cel puțin aceasta este teoria avansată de : „Un număr de consultanți democrați speculează că înalți oficiali ai partidului ar putea încerca foarte discret să îl elimine pe Biden din listă înainte de convenție”. Scopul: găsirea unui lider dinamic. Ziarul de orientare conservatoare subliniază că președintele ar putea fi înlocuit mai ales dacă „face o gafă majoră sau se prăbușește complet în timpul dezbaterii”.

Kamala Harris, cea mai bine plasată dar în umbra lui Biden

S-a vehiculat că printre cei mai bine plasați pentru a prelua ștafeta se numără vicepreședintele lui Biden, . „Prima femeie de culoare care devine vicepreședinte, fost procuror general al Californiei și senator al SUA, ea a ieșit dintr-o listă de pretendenți serioși la postul de la Casa Albă”, subliniază , un site american de știri. Problema este că ea este cel mai nepopular vicepreședinte al Statelor Unite din ultimii treizeci de ani și îi este greu să iasă din umbra lui Joe Biden.

Numele lui Hillary Clinton circulă și el în tabăra democrată. „Clinton nu este tânără, dar ar putea fi o alegere de compromis pentru a salva situația și a câștiga o revanșă împotriva lui Trump în noiembrie”, continuă Boston Herald. Cu toate acestea, vârsta sa – 76 de ani – face ca candidatura sa să fie puțin probabilă.

„Să facă alegerea curajoasă”

Pentru , un lucru este sigur: retragerea din cursa prezidențială este „cel mai bun lucru pe care Biden l-ar putea face”. Editorialistul american Bret Stephens face un bilanț sumbru al mandatului său, descriindu-l pe președinte ca un „somnambul” în fața unui „adversar criminal”. Cotidianul consideră că un înlocuitor al lui Bide ar crește șansele unei victorii democrate: „El poate alege oricând să nu candideze, să cedeze terenul unui democrat care poate câștiga – numindu-i pe Josh Shapiro (guvernatorul Pennsylvaniei) sau pe Gretchen Whitmer (guvernatorul Michiganului) – și să facă lucrurile dificile și curajoase de care va fi nevoie pentru a asigura securitatea și pacea în lumea liberă”.

De notat că Gretchen Whitmer, guvernator al statului Michigan, se află la al doilea mandat. Prevăzută ca vicepreședinte atunci când Biden a candidat și a câștigat în 2020, ea s-a evidențiat în timpul crizei .

Alte nume de pe lista potențialilor înlocuitori sunt secretarul pentru transporturi Pete Buttigieg, senatorul de Minnesota Amy Klobuchar și guvernatorul Californiei Gavin Newsom. Acesta din urmă, în vârstă de 56 de ani, este suspectat de mass-media că pregătește campania prezidențială din 2028. De asemenea, a fost văzut de mulți ca făcând o „campanie din umbră” de această dată, în cazul în care nominalizarea democrată eșuează. „Are experiența, precum și înfățișarea și manierele necesare pentru a-și impune rapid punctul de vedere pe scena națională”, invocă Daily Beast.

Flacăra Violetă de peste ocean

În timp ce presa americană își dă cu părerea despre potențiali înlocuitori, candidatul Joe Biden are încă un aliat: profesorul Allan Lichtman, supranumit „Nostradamus al prezidențialelor”, inventatorul unui model predictiv capabil să determine câștigătorul alegerilor prezidențiale americane. El a prezis 9 din ultimele 10 alegeri. Dar cele din noiembrie? „În acest stadiu al campaniei, actualul ocupant al Casei Albe are încă toate șansele să câștige”, a declarat el pentru cotidianul britanic .

Guvernatorul statului Maryland, Wes Moore, care a fost de asemenea în cursă, a răspuns: „Cred că președintele Biden este cel mai bun candidat la președinție și de aceea îl susțin”. „Ar avea un candidat mai tânăr, mai viguros, dar mai puțin testat, o șansă mai bună? Este un pariu”, scrie și cotidianul britanic .