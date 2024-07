Joe Biden s-a retras din cursa pentru Casa Albă. Cine îl înlocuiește pe democrat

Joe Biden este OUT din cursa prezidențială 2024. a anunțat că nu va mai candida pentru un al doilea mandat. Un alt democrat va fi ales acum pentru a se confrunta cu în luna noiembrie. Și discutăm deja despre o luptă care pare că nu a început de pe poziții de egalitate

Astfel, în cursa pentru postul de cel mai puternic om de pe planetă există deja tensiune uriașă, dezbinare, dar și o tentativă de asasinat, chiar dacă nu mulți au crezut ceea ce s-a întâmplat cu Donald Trump

Revenind la Biden, acesta a ținut să aibă o declarație adresată „colegilor mei americani”. Actualul președinte a spus că a fost „cea mai mare onoare din viața mea să servesc ca președinte”.

„Deși intenția mea a fost să caut realegerea, cred că este în interesul partidului meu și al țării pentru mine să renunț și să mă concentrez exclusiv pe îndeplinirea îndatoririlor mele de președinte pentru restul mandatului meu”, a mai spus Joe Biden

Au fost de altfel câteva zile de incertitudine, acestea venind după speculații serioase cu privire la vârsta și forța lui Biden de a mai servi încă patru ani la Casa Albă. Mai ales că acesta nu a fost scutit de gafe importante și performanțe dezastruoase în dezbateri.

Biden, în vârstă de 81 de ani, a insistat anterior că este cel mai bine plasat pentru a-l învinge pe Trump la viitoarele alegeri, dar s-a confruntat cu apeluri din partea propriului său partid de a se retrage.

O sursă apropiată președintelui a recunoscut recent că „suntem aproape de sfârșit” după ce Barack Obama, fostul președinte care l-a ales pe Biden drept vicepreședinte în timpul celor două mandate ale sale, și-a împărtășit îngrijorările cu privire la realegerea aliatului său.

Atenția se va îndrepta acum către cine îi va lua locul în cursa pentru Casa Albă. Cel mai probabil Kamala Harris este cea care va intra în competiție directă cu Donald Trump.

De altfel, chiar și Joe Biden a susținut-o public pe Kamala Harris pentru a-i lua locul în rolul de candidat al Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best…

— Joe Biden (@JoeBiden)