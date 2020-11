Joe Biden și-a fracturat piciorul în timp ce se juca cu câinele familiei. Mesaj din partea lui Trump

Președintele SUA, Joe Biden, a alunecat în timp ce se juca cu câinele său Major și are fracturi de stres la oasele tarsiene.

Potrivit medicului său personal, Kevin O’Connor, Joe Biden are fracturată talpa și va trebui să poarte o orteză specială timp de mai multe săptămâni.

Cu tote că radiografia inițială nu a indicat nicio fractură, investigațiile suplimentare au confirmat diagnosticul.

Biroul lui Joe Biden anunțase că președintele și-a luxat glezna sâmbătă în timp ce se juca cu câine,e după care a fost examinat de un specialist din Newark, Delaware.

Surprinzător pentru unii, Donald Trump a postat pe Twitter un mesaj de susținere pentru Biden. „Fă-te bine repede!”, a scris Trump, alături de un filmuleț care-l prezintă pe Biden șchiopătând.

NEW: @nbcnews photographer captures @JoeBiden leaving orthopedic office in Delaware where the president-elect was just treated for what his doctor called a sprained right ankle from a fall Saturday. pic.twitter.com/mTYee0BMur

— Kelly O’Donnell (@KellyO) November 29, 2020

ADVERTISEMENT