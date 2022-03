Joe Jones și Sophie Turner, părinți pentru a doua oară. Când ar urma să vină pe lume bebelușul

Surpriză pentru fanii cuplului Joe Jonas și Sophie Turner. Se pare că actrița din „Games of Thrones” se pregătește să devină mamă pentru a doua oară, la doi ani după ce a adus-o pe lume pe micuța Willa Jonas.

Joe Jonas și Sophie Turner, părinți pentru a doua oară

Chiar dacă cei doi nu au anunțat oficial vestea, potrivit presei internaționale, mai multe surse din anturajul lor au confirmat. În plus, Sophie Turner ar fi fost surprinsă într-o ipostază în care i se putea vedea burtica de gravidă, în timpul unei plimbări cu familia în Los Angeles.

ADVERTISEMENT

actrița este foarte fericită că urmează să aducă pe lume cel de-al doilea copil, dar preferă să fie discretă și nu va face nicio declarație în acest sens până când sarcina nu va ajunge la termen.

„Este aproape la jumătatea drumului. Cuplul este absolut extaziat și abia așteaptă ca Willa să mai aibă un frate.”, a declarat un apropiat de-al vedetelor, după cum scrie sursa citată.

ADVERTISEMENT

Când ar trebui să vină pe lume bebelușul?

O sursă a dezvăluit pentru că Sophie Turner ar trebui să nască pe la mijlocul verii. Actrița și fostul star Disney au devenit pentru prima dată părinții unei fetițe, în anul 2020. Și atunci, cei doi au decis să țină sarcina ascunsă până după ce Willa a venit pe lume.

Joe Jonas și Sophie Turner s-au întâlnit în 2016

Joe Jonas și Sophie Turner s-au întâlnit pentru prima dată în anul 2016, prin intermediul agentului fostei vedete Disney. Atunci, aflați la o petrecere, aceștia s-au retras într-un loc mai liniștit și au vorbit timp de câteva ore.

„Îmi amintesc că noi doi am petrecut doar câteva minute pe ringul de dans, apoi am găsit un spațiu într-un colț și am vorbit.

ADVERTISEMENT

Am vorbit ore întregi, și ore, și ore. Și eu nu mă plictiseam. Și în curând am fost de nedespărțit. Am plecat în turneu cu el.”,

Turner și Jonas s-au căsătorit în 2019, într-o ceremonie surpriză în Las Vegas, dar au avut o nuntă oficială la Château de Tourreau din Provence, Franța.