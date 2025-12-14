John Cena s-a retras din WWE, învins de un fost jucător de fotbal la ultimul meci! Cine e austriacul care l-a bătut

ADVERTISEMENT

Cu o carieră în wrestling de peste 25 de ani, americanul a hotărât, anul trecut, că în 2025 va avea ultimele sale meciuri în , lucru care s-a și întâmplat.

John Cena s-a retras din WWE

Astfel, tot anul 2025 a existat turneul „The Last Time is Now (ultima dată este acum)”, în care John Cena a avut diferite meciuri, cu adversari istorici pe care i-a întâlnit în trecut, dar și cu oponenți din noua generație, care aspiră să fie printre cei mai buni. El a devenit campion mondial pentru a 17-a oară, record absolut în compania înființată de Vince McMahon, , cu Cody Rhodes.

ADVERTISEMENT

Programul aglomerat pe care John Cena îl are a făcut ca datele în care va apărea în show-urile WWE să fie anunțate din timp, iar 13 decembrie era cunoscută ca fiind ziua în care acesta va avea ultimul său meci din carieră. Acesta a pierdut confruntarea, contra lui Gunther, iar după au urmat momente emoționante în ring. A fost pus un video de mulțumire, făcut special, iar toți wrestlerii au venit în jurul ringului și l-au aplaudat pe Cena. În drumul către vestiare, acesta și-a lăsat, simbolic, adidașii în ring, semn că a fost ultima dată când a luptat și retragerea este oficială.

Cine este Gunther, ultimul adversar al lui John Cena din carieră

Gunther a câștigat un turneu special organizat de WWE și a reușit să devină ultimul adversar pe care John Cena îl are în carieră. Născut în Austria, acesta a ajuns în WWE în 2019, iar de atunci ascensiunea sa a fost una continuă. El a fost și de două ori campion mondial, iar aprecierile pentru evoluția sa nu au întârziat să apară.

ADVERTISEMENT

Ceea ce nu este cunoscut în spațiul public este însă faptul că Gunther, pe numele său real Walter Hahn, a făcut fotbal. El a jucat până la 15 ani în țara sa natală, Austria, și a fost portar, însă în cele din urmă a renunțat și a început să se antreneze pentru a deveni wrestler profesionist. Austriacul l-a învins pe Cena și este așteptat să fie unul dintre cei mai importanți luptători din WWE în viitorul apropiat.

ADVERTISEMENT

John Cena, un om cu o inimă mare. Cum a îndeplinit peste 600 de dorințe ale unor copii cu boli grave

Make-A-Wish este o organizație caritabilă internațională care îndeplinește dorințele copiilor cu boli grave, oferindu-le momente de bucurie, speranță și putere emoțională. Fondată în 1980, organizația colaborează cu voluntari, donatori și personal medical pentru a transforma dorințele copiilor în realitate, fie că este vorba despre întâlniri cu personalități celebre, călătorii de vis sau experiențe speciale. Scopul Make-A-Wish este de a îmbunătăți starea emoțională a copiilor și a familiilor lor, contribuind pozitiv la procesul de vindecare.

John Cena este unul dintre cei mai implicați susținători ai organizației Make-A-Wish și este cunoscut pentru dedicarea sa extraordinară față de copii. De-a lungul anilor, el a îndeplinit peste 600 de dorințe, devenind una dintre cele mai active celebrități din istoria organizației. Cena a ales să fie mereu disponibil pentru copii, indiferent de program, participând la întâlniri, evenimente sau vizite speciale. Prin empatia, modestia și implicarea sa constantă, John Cena a avut un impact profund asupra vieții multor copii și a devenit un simbol al generozității și al speranței.