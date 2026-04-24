John Terry, nemilos după ce șefii lui Chelsea au demis un nou antrenor: „Nu vom juca în cupele europene! Sunt frustrat și îngrijorat”

Chelsea a anunțat oficial miercuri, la o zi după eșecul dur suferit pe terenul lui Brighton (0-3), faptul că antrenorul Liam Rosenior a fost demis. Fostul căpitan al londonezilor, John Terry (45 de ani), care activează momentan în cadrul academiei clubului, a avut o reacție dură pe rețelele sociale, în care a analizat situația „albaștrilor”.

John Terry, verdict dur după ce Liam Rosenior a fost demis de la Chelsea

Chelsea traversează cea mai dificilă serie din istoria clubului, cinci eșecuri la rând fără gol marcat, iar rezultatele i-au fost „fatale” antrenorului Liam Rosenior, care a fost demis, deși fusese numit în urmă cu 3 luni și jumătate. John Terry prevede un scenariu sumbru pentru echipa sa de suflet, pe care a reprezentat-o timp de aproape două decenii pe gazon. „Pare imposibil să ajungem în Champions League în acest moment, până și calificarea într-o cupă europeană este foarte dificilă.

Dar, dincolo de ultimele 5 meciuri, stau și mă îngrijorez în această seară în legătură cu ce se va întâmpla cu clubul nostru. Avem nevoie de un nou antrenor după acest week-end, nu știu când vor lua cei din conducere decizia și vor aduce un nou antrenor. Dar, ar veni un antrenor de top la Chelsea acum, în situația în care suntem? Nu putem cumpăra jucători, se pare că va trebui să vindem și e vorba despre cei mai buni jucători.

Nu vom juca în Europa. Sper să mă înșel, dar sunt foarte frustrat și îngrijorat. Simt furia și frustrarea suporterilor, dar în perioada în care eu am fost căpitan, Chelsea a avut 17 antrenori. Jucătorii trebuie să fie uniți și concentrați pe următorul meci (n.r. semifinala Cupei Angliei cu Leeds United), să nu ia în seamă tot zgomotul din jur”, a transmis fostul fundaș într-un mesaj postat pe . .

John Terry, dorit de fani pe banca lui Chelsea

După , interimatul va fi asigurat de Calum McFarlane, care a mai condus echipa în două meciuri la începutul acestui an (1-1 cu Manchester City și 1-2 cu Fulham), înainte ca Rosenior să fie numit. Dorit de mulți dintre fani pe banca lui Chelsea, ca parte a staff-ului sau chiar ca și antrenor principal, John Terry a confirmat că nu a fost contactat de către cei din conducere.

„Nu știu cum va arata staff-ul lui Calum. Eu nu am primit niciun apel, niciun mesaj. Îmi voi continua rolul la academie, urmează două meciuri importante. Trebuie să îl susținem cu toții pe Calum, a făcut o treabă bună la meciul cu Manchester City. Trebuie să-i susținem pe băieți. Am trecut prin astfel de momente de multe ori, dar poate că viitorul nu este atât de clar acum”, a spus fostul internațional englez.