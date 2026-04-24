John Terry, nemilos după ce șefii lui Chelsea au demis un nou antrenor: „Nu vom juca în cupele europene! Sunt frustrat și îngrijorat”

John Terry, legendarul căpitan al lui Chelsea, a avut o reacție dură după ce șefii clubului l-au demis pe antrenorul Liam Rosenior. Fostul fundaș prevede un scenariu sumbru pentru gruparea londoneză.
Bogdan Mariș
24.04.2026 | 10:24
John Terry (45 de ani), legenda lui Chelsea, a comentat situația de la club după ce antrenorul Liam Rosenior a fost demis. FOTO: Hepta
Chelsea a anunțat oficial miercuri, la o zi după eșecul dur suferit pe terenul lui Brighton (0-3), faptul că antrenorul Liam Rosenior a fost demis. Fostul căpitan al londonezilor, John Terry (45 de ani), care activează momentan în cadrul academiei clubului, a avut o reacție dură pe rețelele sociale, în care a analizat situația „albaștrilor”.

John Terry, verdict dur după ce Liam Rosenior a fost demis de la Chelsea

Chelsea traversează cea mai dificilă serie din istoria clubului, cinci eșecuri la rând fără gol marcat, iar rezultatele i-au fost „fatale” antrenorului Liam Rosenior, care a fost demis, deși fusese numit în urmă cu 3 luni și jumătate. John Terry prevede un scenariu sumbru pentru echipa sa de suflet, pe care a reprezentat-o timp de aproape două decenii pe gazon. „Pare imposibil să ajungem în Champions League în acest moment, până și calificarea într-o cupă europeană este foarte dificilă.

Dar, dincolo de ultimele 5 meciuri, stau și mă îngrijorez în această seară în legătură cu ce se va întâmpla cu clubul nostru. Avem nevoie de un nou antrenor după acest week-end, nu știu când vor lua cei din conducere decizia și vor aduce un nou antrenor. Dar, ar veni un antrenor de top la Chelsea acum, în situația în care suntem? Nu putem cumpăra jucători, se pare că va trebui să vindem și e vorba despre cei mai buni jucători.

Nu vom juca în Europa. Sper să mă înșel, dar sunt foarte frustrat și îngrijorat. Simt furia și frustrarea suporterilor, dar în perioada în care eu am fost căpitan, Chelsea a avut 17 antrenori. Jucătorii trebuie să fie uniți și concentrați pe următorul meci (n.r. semifinala Cupei Angliei cu Leeds United), să nu ia în seamă tot zgomotul din jur”, a transmis fostul fundaș într-un mesaj postat pe contul personal de TikTok. Chelsea se află pe locul 8 după eșecul cu Brighton, dar ar putea fi depășită de trei formații înainte de finalul etapei 34.

Tudor Gheorghe, internat în stare gravă în spital, după ce s-a lovit la...
Digi24.ro
Tudor Gheorghe, internat în stare gravă în spital, după ce s-a lovit la cap

John Terry, dorit de fani pe banca lui Chelsea

După demiterea lui Liam Rosenior, interimatul va fi asigurat de Calum McFarlane, care a mai condus echipa în două meciuri la începutul acestui an (1-1 cu Manchester City și 1-2 cu Fulham), înainte ca Rosenior să fie numit. Dorit de mulți dintre fani pe banca lui Chelsea, ca parte a staff-ului sau chiar ca și antrenor principal, John Terry a confirmat că nu a fost contactat de către cei din conducere.

Fostul lider mondial a ajuns de nerecunoscut! S-a dus în munți și a...
Digisport.ro
Fostul lider mondial a ajuns de nerecunoscut! S-a dus în munți și a postat imagini uimitoare

„Nu știu cum va arata staff-ul lui Calum. Eu nu am primit niciun apel, niciun mesaj. Îmi voi continua rolul la academie, urmează două meciuri importante. Trebuie să îl susținem cu toții pe Calum, a făcut o treabă bună la meciul cu Manchester City. Trebuie să-i susținem pe băieți. Am trecut prin astfel de momente de multe ori, dar poate că viitorul nu este atât de clar acum”, a spus fostul internațional englez.

Dorinel Munteanu a făcut anunțul mult așteptat la FC Hermannstadt: „Se rezolvă cu...
Fanatik
Dorinel Munteanu a făcut anunțul mult așteptat la FC Hermannstadt: „Se rezolvă cu siguranță”
Revista Fanatik 775! Povestea nefardată a lui Lorenzo Biliboc, „umbra” lui Hagi la...
Fanatik
Revista Fanatik 775! Povestea nefardată a lui Lorenzo Biliboc, „umbra” lui Hagi la Istanbul sau puterea banilor în SuperLiga
Prima acțiune în forță a lui Gică Hagi de când a devenit selecționer....
Fanatik
Prima acțiune în forță a lui Gică Hagi de când a devenit selecționer. Ce a făcut „Regele” timp de 3 ore când a ajuns la Casa Fotbalului. Exclusiv
Jucătorul pregătit de Mircea Lucescu, atac dur la Hagi: 'Ca antrenor e zero!...
iamsport.ro
Jucătorul pregătit de Mircea Lucescu, atac dur la Hagi: 'Ca antrenor e zero! Nu va califica echipa națională'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!