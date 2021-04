Jojo a fost atacată de antivacciniști pe Facebook. Vedeta a încercat să le răspundă acestora, explicându-le că inocularea împotriva Covid-19 este o decizie personală. Indivizii nu au dat semne că ar fi înțeles, iar discuția a degenerat.

Cătălina Grama, pe numele din buletin, a distribuit o postare în care își anunță admiratorii că s-a vaccinat împotriva SARS – CoV – 2. Vedeta a precizat că a trecut prin virus în această iarnă și a fost o perioadă destul de grea. Ea a spus că își dorește să se protejeze.

Artista și-a întrebat fanii dacă s-au vaccinat, cu ce și dacă e cazul să se aștepte la efecte adverse. Dacă mulți oameni i-au răspuns la întrebări, unii dintre internauți au avut reacții acide și i-au adus acuzații blondinei

Jojo, atacată de antivacciniști pe Facebook. Cum le-a răspuns vedeta

„M-am vaccinat azi cu Pfizer. Sunt foarte încântată că am luat decizia asta. Având în vedere că am trecut în ianuarie printr-o perioada grea când am luat virusul, cred că asta este cea mai potrivită cale de a mă proteja”, a scris Jojo pe Facebook.

Ea și-a întrebat urmăritorii ce au decis să facă și care au fost efectele adverse, în cazul în care au optat pentru vaccinare: „voi v-ați vaccinat? Dacă da, cu ce? Și ce ați simțit după, ca să știu la ce să mă aștept!”

Mulți dintre internauții care au văzut postarea au felicitat-o pe vedetă și i-au împărtășit experiențele lor. În schimb, au apărut antivacciniștii, care nu au fost deloc blânzi cu Cătălina Grama. Aceștia au acuzat-o pe blondină că ar fi primit bani pentru a face reclamă serului.

„Alta!! Și chiar o plăceam pe Jojo! Mai nene, chiar așa am ajuns? Pentru ce? Pentru ce atâta reclamă la nenorocitul asta de vaccin? Până acum nu am văzut postări de genul am fost la ginecolog să mă controlez, la ORL… ! Pentru bani faceți orice…” a scris un internaut.

Dezbaterile între cei care sunt pro vaccinării și adepții teoriilor conspirației au atins cote maxime. Oamenii i-au analizat cu atenție profilui Cătălinei Grama, pentru a vedea dacă ar fi putut să se infecteze în iarna trecută. Pentru că vedeta a fost plecată în vacanță, ei au ajuns la concluzia că ar fi o minciună.

Jojo a fost nevoită să intervină, pentru a-i lămuri pe comentatori: „nu e reclamă oameni buni! A fost opțiunea mea. Am hotărât să postez asta pentru că mi se pare important. Nu e nicio campanie de promovare și nu mi-a propus nimeni să fac această postare. Aș fi menționat dacă ar fi cazul. Așa că, înainte de a trage concluzii pripite, analizați mai bine situația. Mulțumesc!”

Nu a fost singura intervenție a artistei. Aceasta i-a mai explicat unei femei, care susținea că virusul a fost inventat pentru a scoate bani din vaccinuri, că fiecare este liber să creadă ce dorește cu privire la apariția coronavirusului, dar că e importat să ne imunizăm: „oricare ar fi adevărul pe care îl credem, la un moment dat va trebui să ne vaccinăm. Măcar avem o șansă să nu ne mai imbolnăvim atât de rapid. Eu una am făcut virusul și a fost oribil. Așa că nu vreau să repet experiența. Multă sănătate!”