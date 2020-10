Jojo, la medic cu fetița ei. Ce probleme a avut micuța

Jojo a întâmpinat probleme cu micuța ei, Zora. Actrița a ajuns cu fetița la medicul stomatolog pentru tratarea unor carii. Ea a povestit acestă întâmplare pe rețelele de socializare, menționând că este prima experiență de acest gen pentru copila ei.

Cătălina Grama, pe numele real, a fost nevoită să trateze cariile apărute prematur, dar incipiente, pe care copilul le avea. Ea a dus-o pe cea mică la o doctoră care a știut să o încurajeze pe copilă și totul s-a terminat cu bine. Vedeta s-a declarat foarte mulțumită de tratamentul primit.

„Primul tratament al Zorei la dr. Mirela Butuc, care i-a promis Zorei ca îi va face pe Ana și pe Elsa pe măseluțe. Astfel, a reușit să i le trateze și să i le plombeze. Mi se pare minunat felul în care Mirela reușește să rezoneze cu copiii și micul univers prietenos pe care l-a creat în cabinetul ei stomatologic”, a scris artista pe Instagram.

Jojo, probleme stomatologice pentru fetița ei și mărturisiri despre experiența ca mamă

Actrița este o mamă devotată și are grijă de sănătatea și bunăstarea copiilor ei. Ea a specificat că micuța Zora încă are dințișorii de lapte, dar e important să îi îngrijească. Frumoasa mămică a recunoscut că nu a observat singură problemele stomatologice ale copilei, cariile respective fiind foarte mici. Ele au fost descoperite de medicul specialist.

Mamă a doi copii, Jojo a lăsat cariera pe plan secund și a afirmat că este mai important să petreacă timp alături de cei dragi. Ea a recunoscut că s-a întors pe scenă la puțin timp după nașterea celui de al doilea copil, Achim, dar acum încearcă să se bucure de prezența membrilor familiei cât mai mult posibil.

„Maternitatea m-a schimbat radical, și în bine, zic eu, pentru că, înainte de a deveni mamă, cea mai înaltă țintă a mea avea legătură cu profesia pe care o am. Practic, eram cumva obsedată de asta și nu știam să fac altceva zilnic decât să muncesc. Fiind un copil care a muncit pe platourile de filmare de la o vârstă maternitatea m-a schimbat radical de la o vârstă foarte fragedă, nu prea am avut genul acela de adolescență cu nebunii, cu multe petreceri.

Eu am fost mai mereu prin turnee, am învățat pentru teze în mașină. Am ținut-o în ritmul ăsta până l-am avut pe Achim. Am încercat să o mai țin așa și după, însă faptul că am avut primul copil m-a transformat într-un fel extraordinar.

După nașterea lui Achim am revenit foarte repede la muncă, iar primele șase luni a stat mai mult mama cu el. Diferența a fost că atunci când am născut-o pe Zora eram în afara televiziunii și m-am bucurat de fiecare moment în parte.

Practic, m-am recompensat pentru perioada în care am lipsit de lângă Achim. Oricum, și în cazul lui, după primul an am luat-o mai ușor, nu am mai acceptat proiectele unul după altul.În ultimii ani am stat foarte mult acasă cu copiii, am gătit, am făcut multe activități, ne-am jucat și ne-am apropiat foarte mult unii de ceilalți”, a spus vedeta într-un înterviu pentru clickpentrufemei.ro.

