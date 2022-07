Jojo, rol de ”fată rea” în serialul Clanul de la Pro TV: ”Sunt Magda și nu ai sta de vorbă cu ea”. Exclusiv

Jojo a vorbit despre noul ei rol, o premieră pentru cariera ei ca actriță: o interpretează pe Magda, soția șefului de clan, ”fata rea” a serialului. În exclusivitate pentru FANATIK, frumoasa actriță a vorbit despre rolul pe care îl are de jucat, despre viața de actriță, dar și despre familie și sacrificiile pe care le-a făcut de-a lungul anilor pentru a avea apariții impecabile.

Ce spune Jojo despre rolul din serialul Clanul, de la Pro Tv: ”E complet diferit față de tot ce am făcut până acum”

Jojo a vorbit cu FANATIK despre provocarea de a fi unul dintre personajele negative ale celui mai nou serial pregătit de Pro TV, Clanul. Rol pentru care – așa cum recunoaște chiar actrița – a renunțat la blondul pe care îl are încă de când a apărut prima oară în atenția publicului și s-a vopsit șatenă.

”Eu fac parte din clan. Clanul lui Bebe Măcelaru, interpretat de George Mihăiță, pe care îl ador. O joc pe soția lui, sunt Magda, și nu ai sta de vorbă cu ea, e foarte rea. E complet diferit față de tot ce am făcut până acum, am jucat comedie mult, e prima oară când joc într-un film de acțiune / dramă / psihologic. E și o poveste de viață și îmi place foarte mult proiectul, sunt onorată că fac parte din el. (…)

Noul look li se datorează (producătorilor de la Clanul, n. red.). Nu puteam să dezvălui de ce m-am vopsit, chiar dacă lumea mă întreba de ce m-am făcut șatenă. Am spus că e pentru un personaj. Eu am fost totdeauna blondă, acum sunt șatenă”, ne-a spus Jojo.

Jojo, emoții uriașe la casting pentru rolul din Clanul

În exclusivitate pentru FANATIK, Jojo a povestit cum a ajuns să fie în distribuția serialului Clanul, după un casting la care a avut emoții cât se poate de serioase. Dar, a explicat actrița, și-a dorit enorm să fie implicată în proiectul de la Pro TV.

”Nu știam foarte bine despre ce este vorba când am ajuns la casting. Știam că e vorba despre un serial, dar nu știam ce serial, care e subiectul, ce fel de personaj. Noi, la casting, primim niște foi, nu prea primim explicații, asta e și măiestria actorului, să încerce să decripteze personajul de la primele replici, dar fără să aibă prea multe elemente.

M-am descurcat, am mers la recall și eram extrem de emoționată, dar mi-am zis că vreau să joc acest personaj, cu mentalitatea asta am ieșit învingătoare”, ne-a mai spus frumoasa Cătălina Grama – Jojo. Iar rolul pe care îl are, l-a explicat foarte simplu.

”Nu particip, cel puțin în acest moment, la scenele de acțiune, dar au fost foarte multe peripeții pe platouri, la filmări. Eu, deocamdată, sunt pe locul meu, acasă, și conduc din dreapta soțului meu anumite lucruri (râde, n. red.)”, ne-a mai precizat ea.

Jojo pleacă cu Paul Ipate și fiica lor cea mică într-o croazieră

Jojo, chiar dacă este prinsă în zilele lungi de filmare pentru Clanul, are programată, săptămâna viitoare, o mică vacanță. Și pentru prima oară, , vor merge doar cu fetița lor cea mică, Zora, care are cinci ani. Achim, fiul lor cel mare, are deja 11 ani și a preferat să se bucure de puțină ”independență”, chiar dacă, astfel, ratează croaziera altărui de părinții și sora lui.

”O să plecăm cu vacanță scurtă, săptămâna viitoare, mergem într-o croazieră, sperăm că va fi foarte fain. Mergem pe Costa Toscana, ca și croazieră, vedem Italia, Franța și Spania și sunt foarte încântată. Achim e plecat într-o vacanță, într-o tabără, de data aceasta o luăm doar pe Zora”, ne-a spus Jojo.

Și, ne-a mărturisit că era nerăbdătoare să mai plece de acasă după anii petrecuți, din cauza pandemiei, departe de platourile de filmare și de lumea artistică.

”Mă împart perfect între viața profesională și cea de familie. Iar după anii ăștia de pandemie, chiar îmi face plăcere. Nu aș mai vrea să stau doar acasă, avem filmări de dimineața până seara. Cu copiii, am ajutor și din partea bunicilor și din partea lui Paul, când nu e angrenat în altceva, ne ajutăm în toate. Ne facem programul cât să ne împărțim și statul cu copiii și treburile organizatorice perfect”, ne-a mai spus Jojo.

Cum se întreține Jojo, la 41 de ani

Jojo a mărturisit, pentru FANATIK, că secretul frumuseții sale este dieta și viața activă, dar și că apelează, adeseori, la serviciile saloanelor de înfrumusețare pentru diverse tratamente de întreținere corporală.

”Am făcut în ultima perioadă ceva mai multe tratamente corporale și mă reapuc de antrenamente, cu terapeutul meu, cel care m-a ajutat cu spatele. Nu prea pot să fac antrenamente normale, am în 3 părți spatele sensibilizat, dar acum sunt ok. Mă apuc de pillates, antrenamentele funcționale.

Până la urmă, dieta a devenit un stil de viață, mănânc ceea ce trebuie. Mai fac excepții, mai ales la 41 de ani, după atâția ani de dietă, te mai apucă… Nu poți să o ții numai așa, dar dacă creezi un echilibru, e ok. Dar dacă mergi într-o vacanță și mânânci câte ceva, mai exagerezi cu ceva dulce, carbohidrați, câteva zile mănânci mai curat după și se echilibrează lucrurile”, ne-a mai spus Jojo.