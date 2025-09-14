Jonas Vingegaard a câștigat pentru prima dată Turul Spaniei! Danezul, demonstrație de forță într-o ediție perturbată de proteste

Turul Spaniei 2025 va rămâne în memoria fanilor ca ediția la care protestele pro-Palestina au avut un impact major asupra cursei, dar și ca anul în care Jonas Vingegaard a obținut prima sa victorie.

Jonas Vingegaard, învingător în Turul Spaniei. Protestele au făcut legea în actuala ediție

După ce după Tadej Pogacar, danezul de la formația Visma Lease a Bike a venit în Vuelta cu gândul de a câștiga un mare tur în 2025, profitând și de faptul că slovenul a spus pas.

În ciuda faptului că nu s-a aflat în cea mai bună formă și oboseala acumulată în Marea Buclă și-a pus amprenta în anumite momente ale cursei, Vingegaard a știut să gestioneze excelent situația și s-a impus pentru prima dată în Turul Spaniei. În urmă cu doi ani, el s-a clasat pe locul secund în Vuelta, lăsându-i victoria la general coechipierului său Sepp Kuus.

Danezul, care s-a impus în etapa a 2-a la Limone Piemonte, în cea de-a 9-a încheiată la Estacion de esqui de Valdezcaray și în penultima, a 20-a, pe Bola del Mundo, a avut o bătălie aprigă cu portughezul Joao Almeida (UAE) pentru tricoul roșu.

În cele din urmă, Vingegaard s-a dovedit mai puternic și înainte de ultima etapă, una de paradă care se va încheia cu un sprint pe străzile din Madrid, și-a asigura victoria finală. El are un avans de un minut și 16 secunde față de Almeida și de 3 minute și 11 secunde față de britanicul Tom Pidcock (Q36.5 Pro).

Protestele pro-Palestina au făcut ravagii în Turul Spaniei

UAE, una dintre cele mai puternice formații din ciclism, s-a ales cu locul 2 obținut de Joao Almeida, cu tricoul alb cu buline albastre de cel mai bun cățărător al australianului Jay Vine, cu titlul de cea mai bună echipă din Vuelta 2025 și cu nu mai puțin de 7 victorii de etapă.

Tricoul verde al celui mai bun rutier în clasamentul pe puncte i-a revenit danezului Mads Pedersen (Lidl-Trek), în timp ce cel mai bun tânăr a fost americanul Matthew Riccitello (Israel – Premier Tech).

Ediția din acest an a Turului Spaniei a fost măcinată de numeroasele care au perturbat cursa. Au fost etape scurtate, trasee modificate, iar uneori chiar cicliști împiedicați să ajungă la finalul unor etape.

Protestele de solidaritate cu cauza palestiniană au vizat în primul rând participarea echipei Israel – Premier Tech, înregistrată în Israel și deținută de omul de afaceri israeliano-canadian Sylvan Adams. Formația a refuzat să se retragă din cursă, dar în ultima săptămână a scos cuvântul Israel de pe echipamente.