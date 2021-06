Jonathan Rodriguez, prima apariție în tricoul lui CFR Cluj! Argentinianul a fost prezentat de ziua lui. Update exclusiv

Pentru mine nu e ieșit din comun. Am înțeles că din ianuarie a semnat cu CFR. Oricum era un jucător care parcă nu mai dădea totul pentru echipa mea. Ca atare nu am făcut niciun efort să îi prelungesc contractul. Avea și un contract mare pentru mine. Cred că drumul lui este bun acum, un contract mai mare, la o echipă bună” , a declarat Valeriu Iftime la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

“Azi am aflat că Rodriguez a semnat cu CFR Cluj. Eu nu știam. Nu a jucat din alt motiv cu CFR. L-a certat Marius. El nu a venit în cantonament și Marius l-a scos din lot. El a fost în lojă cu mine la meci. L-am întrebat dacă are oferte și a zis că nu.

FANATIK a anunţat în exclusivitate, încă de pe 19 mai, că Jonathan Rodriguez a semnat cu CFR Cluj. Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoşani, a confirmat informaţia şi a susţinut că jucătorul i-ar fi transmis la meciul din etapa trecută că nu are nicio ofertă.

FANATIK a aflat că Jonathan Rodriguez a semnat cu CFR Cluj, după ce mijlocaşul argentinian a ajuns la finalul contractului cu FC Botoşani. De altfel, jucătorul nici nu a fost în lotul moldovenilor pentru meciul care i-a adus titlul formaţiei din Gruia.

Ce contract a semnat Jonathan Rodriguez cu CFR Cluj

Din informaţiile FANATIK, Jonathan Rodriguez şi-a pus semnătura pe un contract cu o durată de doi ani, astfel că va juca la CFR Cluj până la finalul sezonului 2022-2023. În Gruia, mijlocaşul de 30 de ani va avea un salariu de 9.000 de euro pe lună.

motivul pentru care Jonathan Rodriguez a absentat în meciul FC Botoşani – CFR Cluj 0-1. Fiind la final de contract cu formaţia moldoveană, fotbalistul era deja cu gândul la plecare şi nu a mai prins lotul la partida jucată marţi.

La FC Botoşani, echipă pentru care a jucat în perioada 2017-2021, Jonathan Rodriguez avea un salariu de 7.000 de euro pe lună. Mijlocaşul argentinian era cel mai bine plătit fotbalist al echipei patronate de Valeriu Iftime.

CFR Cluj a pornit ofensiva pe piaţa transferurilor

Cum pauza dintre actualul şi viitorul sezon este una mică, iar CFR Cluj va începe şi parcursul european la mijlocul lunii iulie, conducătorii clubului din Gruia au pornit deja ofensiva pe piaţa transferurilor. Pe lângă Jonathan Rodriguez, clujenii au mai acontat doi jucători.

, portarul lui Hermannstadt. Acesta se va duela cu Cristi Bălgrădean pentru postul de titular, din moment ce Giedrius Arlauskis a ajuns la final de contract cu CFR Cluj şi apropiaţii lituanianului cred că sunt şanse mari ca acesta să plece în străinătate. În plus, Grzegorz Sandomierski este, la rândul lui, la final de contract şi nu a primit nicio ofertă de prelungire.

Rachid Bouhenna , după ce fundaşul central a anunţat în presa din Franţa că a semnat cu formaţia din Gruia. Fostul fundaş al lui Sepsi Sfântu Gheorghe fusese pe lista a trei cluburi din Liga 1, însă a ales Clujul datorită proiectului.

“Aşa e, am semnat cu CFR Cluj, campioana României în ultimii trei ani. Am petrecut ani buni în România. A existat interes de la trei cluburi mari din România, dar am ales Clujul, pentru că proiectul e încântător”, a spus Rachid Bouhenna în presa din Franţa.

Jonathan Rodriguez, înlocuitorul lui Mihai Bordeianu

Transferul lui Jonathan Rodriguez va suplini plecarea lui Mihai Bordeianu, care se întoarce la Al Qadsiah după terminarea actualului sezon. Mijlocaşul de 29 de ani fusese împrumutat până în această vară de la formaţia din Arabia Saudită.

La finalul meciului de la Botoşani, în urma căruia CFR Cluj a câştigat al patrulea titlu consecutiv în Liga 1, Mihai Bordeianu a anunţat că nu va rămâne la formaţia din Gruia.

“Împrumutul meu se termină în 30 mai. Am contract acolo încă un an și voi merge unde am contract. O să mă întorc acolo și o să-mi continui cariera”, a declarat Mihai Bordeianu.

În actualul sezon, Jonathan Rodriguez a jucat 38 de meciuri pentru FC Botoşani şi a oferit 5 pase decisive. Cotat la 650.000 de euro, argentinianul are o cotă de piaţă mai mică decât Mihai Bordeianu, evaluat la 1.400.000 de euro.