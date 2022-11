Jongleria care l-a transformat pe giuleșteanul ”Tata Puiu” într-o legendă a Stelei

Fiu al unui CFR-ist, Anghel Iordănescu a crescut în Giulești. Fotbalistic însă, a făcut-o la Steaua, pentru care a jucat, la juniori și seniori, două decenii. Între care și în meciul în care echipa pe care o și antrena a devenit campioana Europei. Momentul de la care a pornit povestea a fost rememorat de ”Tata Puiu” în .

”Tatăl meu era ceferist, dar eu tot cu Steaua țineam”, rememorează, cu emoție, Anghel Iordănescu

Fără îndoială, performanțele lui , ca jucător și antrenor, nu sunt o necunoscută pentru fanii fotbalului. La fel, faptul că sufletul său a fost legat permanent de combinația roșu și albastru.

Însă, probabil, nu toți iubitorii sportului rege cunosc și cum a ajuns la Steaua. El, un puști care și-a petrecut copilăria în cartierul marii rivale Rapid.

A rememorat, chiar ”Tata Puiu”, cu emoție. Cu numai câteva zile înaintea . ”Locuiam în Giulești, dar nu eram rapidist, ci stelist. Cum așa? Nu știu… Tatăl meu era ceferist, un alt argument în favoarea Rapidul. Dar eu tot cu Steaua țineam”, spune Iordănescu.

Pentru a continua cu momentul care avea să-i deschidă drumul către o carieră la echipa iubită. ”Îmi amintesc că aveam 10 ani și un prieten foarte bun din cartier, care era stelist, m-a luat și mi-a spus «Hai să mergem cu tramvaiul 11 până în Ghencea, că are Steaua antrenament!».

M-am dus, vă dați seama, dacă țineam cu Steaua … Era echipa aia mare, se numea la vremea aceea CCA. N-am reușit să-i prind pe cei pentru care m-am dus, echipa întâi nu avea antrenament.

Erau acolo copii de la clubul CCA care făceau antrenament. Pe margine am rămas și eu, ca orice copil care își dorea să vadă. Din întâmplare, o minge a ieșit afară, iar eu am luat acea minge și am început să jonglez.

Natural și întâmplător. Atunci, cel care răspundea de academia de juniori la CCA, marele Romeo Catană, m-a întrebat “Puștiule, dar tu ce cauți aici?”.

“Am venit și eu să urmăresc antrenamentul”. Mi-a întins un tricou și mi-a spus “Vrei să joci? Uite, intră la grupa asta”.

Cam 10 minute a durat totul, că era finalul antrenamentului. După aceea mi-a spus “Uite, am vrea să te legitimăm la Steaua”.

Mi-a dat două pachețele de rahat, o delicatesă pe vremea aceea, și un tichet de tramvai. Și din ziua aceea, de la 10 ani, am rămas la CCA”, a povestit Iordănescu.