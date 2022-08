Joonas Tamm a luat cina cu Teodora Stoica înaintea returului Viking – FCSB! Imagini de la restaurantul de lux din Herăstrău

Joonas Tamm e pe val la FCSB și s-a impus ca titular, reușind să marcheze trei goluri extrem de importante pentru echipa lui Nicolae Dică. Estonianul și familia sa s-au acomodat foarte bine la București.

Joonas Tamm și soția sa, cină cu Teodora Stoica înainte de Viking – FCSB

, iar soția sa este prezentă la fiecare meci al fundașului central de 30 de ani.

Ba mai mult, la partida cu Dunajska Streda, nevasta estonianului .

Tamm și Meryl Magi au luat cina la un local de lux din nordul Bucureștiului împreună cu fiica managerului general al FCSB, Teodora Stoica: „Cină cu o frumusețe”, a scris soția estonianul pe pagina ei de Instagram.

Trio-ul s-a mutat apoi la un alt local foarte cunoscut din zona Herăstrău, unde Joonas Tamm a făcut poze cu angajații: „Oamenii au fost foarte prietenoși și ne-au întâmpinat, ador acest lucru. De asemenea centrul orașului e foarte frumos cu multe cafenele drăguțe și restaurante. Abia aștept să explorez și mai mult”, a scris Meryl Magi pe Instagram după ce a fost întrebată cu se simte în România.

De la ieșirea în oraș nu a lipsit cățelul și bineînțeles și Tamm Junior.

Mihai Stoica, omul care l-a adus pe Joonas Tamm la FCSB

Deși Gigi Becali nu a avut deloc încredere în Joonas Tamm, managerul general al FCSB a insistat pentru transferul uriașului estonian: „Îl compar cu Robert Huth, care a jucat la Chelsea și Leicester. Are un gabarit impresionant, nu numai talie, ci e și gros. Vă mărturisesc că am acordat mai mare atenție și datorită faptului că l-a văzut jucând anul ăsta pe Kait (n.r – mijlocașul lui Rapid). Aveam o idee procencepută despre fotbaliștii din Estonia.

Greșit, nu a fost propus de mine. Ne vin foarte mulți jucători, iar eu dau tuturor din staff temă să studieze jucătorul respectiv. Gigi nu poate să aleagă decât din România”, a spus Mihai Stoica la Orange Sport.

Joonas Tamm a fost extrem de încântat de oferta FCSB-ului și nu a stat pe gânduri înainte să semneze contractul: „Am fost surprins, dar am fost interesat imediat. M-am consultat cu agentul, am spus ‘Da’ și am venit aici. FCSB este un club care joacă în Europa tot timpul, sunt ambiții mari aici și cred că experiența mea, faptul că am jucat atât de multe meciuri, a contat. Voi încerca să fiu cât mai bun, iar cu echipa, să câștigăm campionatul și să avem succes în Europa”, a spus Tamm la momentul transferului la FCSB.

