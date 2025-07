Joonas Tamm, interviu tare la revenirea în România. Ce spune despre Gigi Becali și despre perioada petrecută la FCSB: „Nu există așa ceva!”. Exclusiv

Joonas Tamm a oferit un interviu pentru FANATIK . Internaționalul estonian în vârstă de 33 de ani a vorbit despre marele său regret din perioada FCSB.

Joonas Tamm, interviu pentru FANATIK : „Au fost vremuri bune la FCSB!”

, s-a despărțit de Botev Plovdiv și a ales în mod susprinzător să semneze cu Sepsi Sfântu Gheorghe. Fundașul central nu uită perioada FCSB și trage tare să revină la națională.

ADVERTISEMENT

Joonas, de ce ai ales să te întorci în România?

– Mi-a plăcut în România și Sepsi e o echipă mare, puternică și trebuie să ne întoarcem în prima ligă. Condițiile de pregătire sunt foarte bune aici. E o infrastructură bună. Și soției mele i-a plăcut foarte mult în România și Bucureștiul. Acum trăim în Brașov, care e un alt oraș frumos.

Joonas Tamm, surprins de retrogradarea lui Sepsi: „Chiar nu știu ce s-a întâmplat anul trecut”

Cum te-a convins Sepsi? Ai avut și alte oferte?

– Am avut mai multe propuneri din prima ligă, dar am ales Sepsi pentru că a fost o ofertă mai bună. Dacă vom promova, contractul meu se va prelungi cu încă un an. E o provocare și pentru mine și avem un stadion frumos și un gazon perfect. A contat asta și toate resursele din punct de vedere medical și de recuperare. Plus că e un club stabil. Chiar nu știu ce s-a întâmplat anul trecut când a retrogradat echipa, dar așa e în România. Dacă pierzi câteva puncte orice se poate întâmpla.

ADVERTISEMENT

Ai 33 de ani. Cât ai de gând să mai joci?

– Cât de mult voi putea. Din fericire nu am avut nicio accidentare gravă. Voi continua să joc cel puțin încă doi ani și cât mă simt bine pe teren. Sunt jucători la alte cluburi mai mari care joacă până la 38 de ani. Eu am încă motivația să joc.

Joonas Tamm își aduce aminte cu bucurie de sezonul petrecut la FCSB: „Sunt pe val”

Ție dor de FCSB? Cu cine mai ții legătura de acolo?

– Au fost vremuri bune acolo și am amintiri foarte frumoase. Sunt pe val, au câștigat două titluri la rând. Nu prea mai țin legătura cu nimeni. Câteodată mai vorbesc cu unii dintre băieți sau îi dau un mesaj lui Meme de ziua lui. El a fost cel care m-a adus la FCSB. M-am înțeles foarte bine cu Andrei Cordea, petreceam cel mai mult timp după antrenamente și cu Risto Radunovic.

ADVERTISEMENT

Cum ți s-a părut parcursul lor în cupele europene?

– A fost foarte bun și chiar m-am bucurat pentru ei. Am văzut câteva meciuri și cred că și anul acesta vor face o figură frumoasă. Ar fi distractiv să joc împotriva lor în Cupa României.

ADVERTISEMENT

Joonas Tamm, mesaj pentru Joyskim Dawa: „E un jucător de top”

Cum ți se pare FCSB la nivelul fundașilor centrali?

– Au primit puține goluri, deci cred că și-au făcut treaba. Dawa a fost o pierdere mare și îmi pare rău că s-a accidentat. E un jucător de top. Acum sunt din nou coleg de echipă cu Haruț și sper să rămână aici, să jucăm împreună.

Care e cea mai frumoasă amintire a ta de la FCSB?

– Probabil calificarea în grupele Conference League și meciul contra lui West Ham United. Am marcat și câteva goluri frumoase, sunt multe amintiri plăcute. Cel mai frumos gol al meu cred că e cel cu Dunajska Streda.

Nu a putut să treacă nici acum peste ratarea titlului: „Am fost atât de aproape”

Dar cel mai greu moment?

– . Am fost atât de aproape. Regret că nu am reușit să devenim campioni.

Toată lumea crede că FCSB va câștiga la pas titlul și în acest sezon…

– Au o echipă foarte bună și sunt cel mai important club din România. E normal, au câștigat de multe ori campionatul. S-a văzut valoarea lor în Europa League.

De ce nu a mai rămas la FCSB și ce spune de Gigi Becali: „L-am întâlnit o singură dată”

De ce nu ai mai continuat la FCSB? Ai vorbit vreodată cu Gigi Becali?

– Mi-am terminat contractul și nu mi s-a oferit o nouă prelungire. L-am întâlnit o singură dată. Pe mine nu mă deranjau criticile lui și cred că e bine pentru fotbal pentru că îl făcea mai interesant. Oamenii se uită la el și citesc ce spune. În Estonia nu există însă așa ceva.

Ai un mesaj pentru suporterii FCSB-ului? Dar pentru cei ai lui Sepsi?

– Să își susțină echipa în continuare și sper să sărbătorească încă un titlu. Fanii lui Sepsi sper să ne susțină și în Liga 2 și să umple stadionul.

Estonianul e îndrăgostit de România: „Vremea la Tallin e pur și simplu tragică”

Ai jucat doar câteva minute la națională cu Israel. Speri să revii în primul unsprezece?

– Naționala Estoniei a jucat bine în ultimul timp. Nu este obiectivul meu principal în acest moment. Vreau să promovăm cu Sepsi și sunt convins că voi fi convocat în acest caz. E competiție mare la națională.

De ce îți place în România? Cum ți se pare mâncarea și ce alegi într Tallin și București?

– București cu siguranță! Vremea la Tallin e pur și simplu tragică. Îmi place că e cald și oamenii sunt de treabă. Și mie și soției mele i-a plăcut foarte mult Bucureștiul. E frumos aici și lumea e prietenoasă. Și mâncarea e OK. Mie îmi place cel mai mult friptura de vită.