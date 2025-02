Jordan Gele, crescut la juniorii lui PSG. Povestea atacantului francez și cum a sărbătorit prezentarea oficială la FCSB

Jordan Gele este ultimul transfer al celor de la FCSB. Gigi Becali le-a plătit celor de la Unirea Slobozia 300,000 de euro, iar .

Jordan Gele a făcut primii pași în fotbal la Paris Saint-Germain

Jordan Gele a început fotbalul la academia lui PSG. Vârful născut în Franța a crescut la una dintre cele mai bune școli din Ligue 1. Nu a rămas însă pe Parc des Princes și ulterior a ajuns la academia INF Clairefontaine și apoi a mai trecut pe la Racing Club de France.

În 2013 a ajuns US Boulogne, iar în luna iulie AFC Compiegne, o echipă din liga a cincea franceză. În 2014 a schimbat echipa și a ajuns la Sainte-Genevieve FC, în liga a patra. În 2015, Gele ajunge la FC Mulhouse, iar în anul următor se transferă la echipa a doua a lui FC Nantes, tot din liga a patra franceză.

Pentru o scurtă perioadă a rămas fără echipă. A ajuns apoi în Elveția la FC Winterthur, în iulie 2018. A rămas însă la finalul anului din nou fără echipă. În vara lui 2019 a semnat cu FC Rapperswil-Jona, unde a evoluat timp de trei ani.

Jordan Gele a ajuns la Șelimbăr din Elveția. Cifre excelente: 33 de goluri în 55 de meciuri

La echipa elvețiană a avut cele mai bune cifre și a reușit nu mai puțin de 33 de goluri în 55 de meciuri, iar Jordan Gele este transferat de CS Șelimbăr în Liga 2 din România. După un sezon în care a reușit 6 goluri în 22 de meciuri, atacantul se întoarce din nou în „Țara Cantoanelor”.

Jordan Gele a reușit două goluri în primele două meciuri pentru FC Wil din liga a doua elevețiană. În total a jucat 33 de meciuri. Adrian Mihalcea l-a remarcat însă în perioadă în care a jucat la sibieni, iar el era antrenor la Buzău și a decis să îl aducă în acest sezon la Unirea Slobozia.

Cum a reacționat Jordan Gele după ce a semnat cu FCSB

Ultimul transfer al FCSB a postat imediat poza în tricoul FCSB și anunțul campioanei României în care era prezentat oficial. Jordan Gele a pus apoi și pe story fotografia și a sărbătorit pe melodia „Davy One – On a fait”. Interesant e că jucătorul a apropiat comentariile la postare și nu i-a lăsat pe fani să îl felicite, deși postarea a primit peste 6,000 de aprecieri.

Noul atacant al FCSB are un cont minuscul de Instagram, cu doar 1,665 de urmăritori și doar 6 postări. Printre jucătorii care au apreciat postarea prin care era anunțat oficial se numără concurentul său din atac, Daniel Bîrligea, Andrei Gheorghe, Nana Antwi și David Kiki.

Ce salariu va avea Jordan Gele la FCSB

Gigi Becali a dezvăluit durata contractului jucătorului în vârstă de 32 de ani, : „Un an și patru luni, 10.000 salariu. Când a văzut băiatul așa a zis că este șansa vieții lui pentru patru luni de zile. Băiatul s-a dus, și-a luat bagajele și a plecat de acolo.

Toată ziua și ieri și alaltăieri am fost puțin agitat. Am zis că nu se poate… suntem prea idioți, avem loc liber pe listă și nu aveam atacant. Nu poți să îl distrugi pe Bîrligea din 3 în 3 zile, jucăm cu Buzăul, îl băgăm pe Gele!”.

Adrian Mihalcea i-a făcut portretul noului vârf transferat de Gigi Becali

: „E un atacant cu școala fotbalului la zi, format în Franța. Dacă era mai tânăr, cred că ar fi devenit un jucător extrem de important. Am încercat să joc cu el și în bandă, dar îi place să fie număr 9. Am avut multe discuții cu el pentru că voia să coboare foarte mult să ia mingii și nu mai aveam astfel jucătorul de legătură în atac. Ar putea să joace în spatele vârfului, dar eu am considerat că e mult mai eficient ca atacant central.

E și inteligent în joc și e esențial la fazele fixe. Am avut foarte multe discuții cu el și i-am dat sfaturi. L-am rugat să facă unele mișcări mai de atacant și să stea în permanență în zona careului, să nu iasă foarte mult în margine sau să coboare să primească mingi. Lui îi place foarte mult să aibă control și să atingă de foarte multe ori mingea. Pentru mine, e un jucător important și dacă aș fi la o echipă de play-off mi l-aș dori cu siguranță”.

300,000 de euro a plătit Gigi Becali pentru Jordan Gele