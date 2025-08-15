Sport

Jordan Gele și-a găsit echipă! Unde va juca atacantul exilat de FCSB

Jordan Gele și-a găsit, în sfârșit, echipă. Unde va juca atacantul francez, care a fost scos din lotul FCSB de Gigi Becali
Cristi Coste, Cristian Măciucă
15.08.2025 | 18:46
Jordan Gele sia gasit echipa Unde va juca atacantul exilat de FCSB
breaking news
Jordan Gele și-a găsit echipă! Unde va juca atacantul exilat de FCSB. FOTO: Fanatik

Calvarul lui Jordan Gele (32 de ani) la FCSB s-a încheiat! Atacantul francez și-a găsit echipă și va juca într-un campionat exotic.

Jordan Gele și-a găsit echipă după ce a fost scos din lot de FCSB

Scos din lot de Gigi Becali, Jordan Gele n-a fost trecut pe listele UEFA și LPF și nici nu a făcut cantonamentul din Olanda cu FCSB. Francezul, transferat în iarnă, de la Unirea Slobozia, a scăpat însă din exil. FANATIK a aflat în exclusivitate că atacantul în vârstă de 32 de ani a zburat la Paris pentru noua sa destinație.

După ce a fost dorit de mai multe echipe din SuperLiga, Jordan Gele a ales să plece din România. Conform gsp.ro, vârful francez, care e liber de contract, după despărțirea de FCSB, va semna cu Al-Kharitiyath, formație care evoluează în Liga 2 din Qatar, și va încasa aproximativ 220.000 de euro.

Ce spunea Gigi Becali despre atacantul francez: „E treaba lui ce vrea să facă”

Jordan Gele a rezistat doar trei luni la FCSB. El a semnat cu echipa lui Charalambous în februarie 2025. Gigi Becali a plătit 300.000 de euro pentru transferul său de la Unirea Slobozia.

În timpul petrecut la roș-albaștri, fotbalistul din Hexagon a reușit un singur gol, chiar în derby-ul cu Dinamo din februarie (2-1), dar și o pasă decisivă, în antepenultima etapă, cu Universitatea Cluj (0-2).

„Gele nu mai intră în vederile noastre. Văd că nu a acceptat să se ducă la UTA, dar vad că nici la Farul nu a vrut să se ducă. Nu știu cum o să o rezolvăm unde să se ducă să joace.

Iar la Farul, ca să îl ajut pe Gică Hagi cu un atacant, eu îi țineam și eu jumătate din salariul lui Gele. Dar din câte știu eu nu vrea să se ducă nici la Farul. Mi se pare că mai sunt interesate de el Ploieștiul și Piteștiul. Însă nu mă bag.

E treaba lui Gele ce vrea să facă. Dacă vrea să stea turist la FCSB, atunci să stea și eu o să îi plătesc contractul că nu am ce să discut prea mult pe această temă. Contractul e contract și facem cum vrea el. Dar v-am spus, dacă accepta să se ducă la Farul eu îi plăteam jumătate din salariu”, a transmis Gigi Becali, în urmă cu o lună și jumătate.

  • 12 meciuri și 1 gol a reușit Jordan Gele în tricoul campioanei FCSB
  • 250 de mii de euro e cota de piață a fotbalistului francez, conform Transfermarkt.com
2,95 este cota Betano pentru „2 solist” la Rapid - FCSB
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
