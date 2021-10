Încă o nenorocire pentru Dinamo. A pierdut la TAS un nou proces cu un fost jucător! Câți bani trebuie să-i dea. Exclusiv

Jordan Mustoe, fost jucător la Dinamo în perioada ianuarie – martie 2019, a câștigat, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS), procesul intentat formației din „Ștefan cel Mare”, după ce aceasta i-ar fi falsificat semnătura.

Jordan Mustoe a învins-o pe Dinamo, la TAS

Fotbalistul englez, în vârstă de 30 de ani, a fost adus la Dinamo, în ianuarie 2019, de Mircea Rednic. Însă, șederea acestuia în „Ștefan cel Mare” a fost una de scurtă durată, din cauza evoluțiilor nesatisfăcătoare.

Două luni mai târziu, în martie 2019, Jordan Mustoe a fost dat afară de la Dinamo. Acesta a apucat să bifeze doar trei partide în tricoul roș-alb, dar nu a reușit să-l impresioneze pe .

, la TAS, pentru că formația bucureșteană i-ar fi falsificat semnătura în momentul rezilierii. Potrivit informațiilor FANATIK, Dinamo a pierdut litigiul, astfel că va trebui să-i achite 50.000 de euro fotbalistului englez. Vestea este una foarte grea pentru Dinamo, având în vedere problemele financiare pe care clubul le are.

„Am colaborat cu Dinamo și, de fiecare dată când colaborez cu ei, apar problemele. Am semnat cu Jordan Mustoe în 2019. Am plecat cu el tot în scandal, am ajuns la TAS.

El a semnat un contract pe doi ani și a fost dat afară cu semnătura falsificată, așa că mi se pare normal ceea ce Jordan a trebuit să facă”, declara, în luna mai, pentru , Laurette Nogo, impresara care a contribuit la transferul lui Mustoe la Dinamo.

Unde joacă acum Jordan Mustoe

După despărțirea de Dinamo, Jordan Mustoe a stat pe „bară” timp de șase luni. În septembrie 2019, acesta a semnat în Oman, cu Al-Nasr SC, unde a evoluat până în ianuarie 2021.

La începutul acestui an, fundașul englez a ajuns în liga a 3-a din Belgia, la Patro Eisden Maasmechelen. Apoi, în vara acestui an, Mustoe s-a înțeles cu irlandezii de la Finn Harps, formație pentru care evoluează și în prezent.

Dinamo pierde procese pe bandă rulantă

În această vară, Dinamo a pierdut încă un proces cu un fost jucător. Este vorba despre litigiul intentat de Isma Lopez, care și-a cerut la FIFA drepturile contractuale pe durata întregii înţelegeri cu formația bucureșteană.

În acest caz, consecințele pentru Dinamo au fost mai grave decât în procesul cu Jordan Mustoe. Mai exact, Dinamo a primit interdicție la transferuri pe bani. Însă, într-un final, FIFA a decis să ridice interdicția cu câteva zile înainte de încheierea perioadei de transferuri, având în vedere că formația roș-albă a intrat în insolvență.

Dinamo ar putea suferi o nouă lovitură în instanță, deoarece a deschis, la rândul său, un proces la FIFA, pentru a-și recupera salariile restante de la „câini”.