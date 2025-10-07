Jordi Alba, fostul star de la Barcelona, și-a anunțat retragerea! Când ar putea să fie ultimul meci

Fundașul stânga iberic a reușit să aibă o carieră plină cu succese, iar acum, la 36 de ani, spune că urmează să agațe ghetele în cui.

Jordi Alba se retrage din fotbal. Fostul star de la Barcelona a făcut anunțul

Jordi Alba s-a transferat , unde joacă alături de foștii colegi de la Barcelona, Leo Messi și Luis Suarez, iar până de curând a fost coechipier și cu Sergio Busquets, care s-a retras și el din activitate. Fundașul stânga s-a decis să încheie și el activitatea la finalul sezonului, iar anunțul a fost făcut printr-un mesaj postat pe rețelele sociale.

„A venit momentul să închei un capitol cu adevărat special din viața mea. Am decis să îmi închei cariera de fotbalist profesionist la finalul acestui sezon. Am luat această decizie cu deplină convingere, pace și bucurie. Mi-am făcut întotdeauna meseria cu pasiune, iar acum e momentul potrivit să încep un nou capitol în viață”, a stat scris în mesajul postat de Jordi Alba pe rețelele sociale.

Crescut la La Masia, celebra academie a Barcelonei, Jordi Alba a fost nevoit să facă primii pași în fotbalul de seniori la Valencia. El a fost jucătorul echipei „liliecilor” din 2007 și până în 2012, când catalanii plăteau în schimbul său 14 milioane de euro. De atunci a reușit să scrie istorie și să cucerească foarte multe trofee la trupa blaugrana, devenind un favorit chiar al lui Leo Messi, cu care a avut mereu o conexiune specială pe teren.

Când ar putea să fie ultimul meci al lui Jordi Alba, fotbalistul lui Inter Miami

Inter Miami este aproape să înceapă play-off-ul în MLS, americanii având acest format la toate sporturile de echipă. Astfel, dacă reușește să se califice până în finală, ultimul meci din carieră pentru Jordi Alba ar urma să se dispute pe 6 decembrie. Desigur, asta în cazul în care va reuși să nu se accidenteze.

De altfel, americanii se așteaptă ca echipa lui Messi și Jordi Alba să fie una dintre favorite pentru ridicarea trofeului.