Sport

Jordi Alba, fostul star de la Barcelona, și-a anunțat retragerea! Când ar putea să fie ultimul meci

Jordi Alba, fotbalistul care a scris istorie la Barcelona, alături de Leo Messi sau Luis Suarez, cu care este coechipier și astăzi, la Inter Miami, și-a anunțat retragerea.
FANATIK
07.10.2025 | 20:46
Jordi Alba fostul star de la Barcelona sia anuntat retragerea Cand ar putea sa fie ultimul meci
ULTIMA ORĂ
Jordi Alba urmează să se retragă din activitate

Fundașul stânga iberic a reușit să aibă o carieră plină cu succese, iar acum, la 36 de ani, spune că urmează să agațe ghetele în cui.

ADVERTISEMENT

Jordi Alba se retrage din fotbal. Fostul star de la Barcelona a făcut anunțul

Jordi Alba s-a transferat la Inter Miami, unde joacă alături de foștii colegi de la Barcelona, Leo Messi și Luis Suarez, iar până de curând a fost coechipier și cu Sergio Busquets, care s-a retras și el din activitate. Fundașul stânga s-a decis să încheie și el activitatea la finalul sezonului, iar anunțul a fost făcut printr-un mesaj postat pe rețelele sociale.

„A venit momentul să închei un capitol cu adevărat special din viața mea. Am decis să îmi închei cariera de fotbalist profesionist la finalul acestui sezon. Am luat această decizie cu deplină convingere, pace și bucurie. Mi-am făcut întotdeauna meseria cu pasiune, iar acum e momentul potrivit să încep un nou capitol în viață”, a stat scris în mesajul postat de Jordi Alba pe rețelele sociale.

ADVERTISEMENT

Crescut la La Masia, celebra academie a Barcelonei, Jordi Alba a fost nevoit să facă primii pași în fotbalul de seniori la Valencia. El a fost jucătorul echipei „liliecilor” din 2007 și până în 2012, când catalanii plăteau în schimbul său 14 milioane de euro. De atunci a reușit să scrie istorie și să cucerească foarte multe trofee la trupa blaugrana, devenind  un favorit chiar al lui Leo Messi, cu care a avut mereu o conexiune specială pe teren.

Când ar putea să fie ultimul meci al lui Jordi Alba, fotbalistul lui Inter Miami

Inter Miami este aproape să înceapă play-off-ul în MLS, americanii având acest format la toate sporturile de echipă. Astfel, dacă formația patronată de David Beckham reușește să se califice până în finală, ultimul meci din carieră pentru Jordi Alba ar urma să se dispute pe 6 decembrie. Desigur, asta în cazul în care va reuși să nu se accidenteze.

ADVERTISEMENT
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european....
Digi24.ro
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul

De altfel, americanii se așteaptă ca echipa lui Messi și Jordi Alba să fie una dintre favorite pentru ridicarea trofeului.

ADVERTISEMENT
Fără precedent în România! A anunțat ce salariu vrea ca să semneze: 210.000€...
Digisport.ro
Fără precedent în România! A anunțat ce salariu vrea ca să semneze: 210.000€ pe lună!
Cum s-a îmbrăcat iubita lui Lamine Yamal la repetițiile unui mare concert. Ținuta...
Fanatik
Cum s-a îmbrăcat iubita lui Lamine Yamal la repetițiile unui mare concert. Ținuta cu care Nicki Nicole a surprins
Live Video Liga 2, etapa 9. ASA Târgu Mureș – Gloria Bistrița 1-0....
Fanatik
Live Video Liga 2, etapa 9. ASA Târgu Mureș – Gloria Bistrița 1-0. Măgerușan înscrie din penalty!
Răsturnare de situație! Istvan Kovacs nu trebuia chemat de VAR la al doilea...
Fanatik
Răsturnare de situație! Istvan Kovacs nu trebuia chemat de VAR la al doilea penalty din FCSB – U Craiova! Ce spune Marius Avram
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Sorana Cîrstea este fana lui Radu Banciu: 'Aprecia mereu când o criticam pe...
iamsport.ro
Sorana Cîrstea este fana lui Radu Banciu: 'Aprecia mereu când o criticam pe Simona Halep'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!