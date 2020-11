Jorge Costa are încredere în jucătorii săi: “Merg cu ei până la capătul lumii”

Tehnicianul portughez, Jorge Costa, a declarat la finalul partidei cu CFR Cluj că are încredere în jucătorii săi și se aștepta la o victorie pe terenul campionilor en-titre.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gaz Metan Mediaș a învins-o în deplasare pe CFR Cluj cu scorul de 2-1, campionii en-tire marcând golul de onoare în prelungirile partidei prin Denis Ciobotariu.

Pentru medieșeni au marcat Ronaldo Deaconu 27′ și Nicolao Dumitru 60′.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jorge Costa crede în jucătorii săi: “Merg cu ei până la capătul lumii”

“Am făcut o treabă bună, trebuie să ne îmbunătățim condiția fizică. Credem unul în celălalt, trebuie să fim mai buni mâine decât azi. Sunt doar trei puncte, dar aceste puncte înseamnă mult pentru noi în față celei mai bune echipe din România.

Am jucat când am putut, ne-am apărat atunci când am fost puși sub presiune, am avut ceva noroc. Au avut multe fixe, ne-am apărat bine. Le-am spus jucătorilor că am încredere că putem câștiga. Dacă vor juca așa merg cu ei până la capătul lumii.” a declarat Jorge Costa la Digisport după meciul câștigat la Cluj.

ADVERTISEMENT

Sub comanda lui Costa, Gaz Metan se află pe locul 10 în Liga 1 cu 10 puncte acumulate în 9 partide disputate.

CFR Cluj pierde contactul cu primul loc

După înfrângerea cu Gaz Metan, de pe teren propriu, CFR Cluj este pe locul 3 în Liga 1, în spatele celor de la Craiova și FCSB.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Clujenii au acumulat 18 puncte în 9 etape, meciul pierdut cu Mediaș fiind prima înfrângere din acest sezon pentru CFR.

Pentru CFR urmează o săptămână de foc cu meci joi la Roma în Europa League și duminică în Liga 1 deplasarea la Pitești pentru meciul cu FC Argeș.

ADVERTISEMENT