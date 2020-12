Jorge Costa, scandal în vestiar. S-a certat cu toți căpitanii Gazului! Ce-i reproșează jucătorii. Exclusiv

Antrenorul echipei Gaz Metan Mediaș, Jorge Costa, se află în conflict cu mai mulți jucători ai echipei. FANATIK a aflat că fotbaliștii importanți ai ardelenilor i-au reproșat antrenorului ședințele de pregătire mult prea scurte.

Ionuț Larie, Dumitru Cardoso, Ronaldo Deaconu și Lukas Droppa sunt cele mai importante nume de la Gaz Metan Mediaș care s-au contrat cu Jorge Costa. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Deaconu speră să fie lăsat gratis la FCSB sau CFR Cluj.

Tot FANATIK a anunțat venirea lui Jorge Costa la Gaz Metan încă din data de 23 septembrie, precum și condițiile din contractul portughezului. Acesta poate pleca de la club oricând dorește! În schimb, ardelenii trebuie să îi achite despăgubiri dacă îl dau afară.

Jorge Costa, scandal în vestiar. S-a certat cu toți căpitanii Gazului!

În vârstă de 49 de ani, portughezul Jorge Costa a fost adus la Gaz Metan Mediaș pentru a-i lua locul cehului Dușan Uhrin Jr. În mandatul său de la Mediaș, Costa a adunat deja 10 partide în Liga 1, câștigând trei. Portughezul a fost inițial acceptat de vestiarul formației din Ardeal, însă ulterior au apărut probleme care au stricat total relația.

FANATIK a aflat că cea mai mare problemă pe care jucătorii au identificat-o în metodele lui Costa este reprezentată de durata foarte redusă a antrenamentelor. Acestea sunt rareori mai lungi de 50 de minute, timp considerat mult prea scurt de veteranii echipei pentru a se putea pregăti corespunzător.

Astfel, au apărut discuții între oameni precum Ionuț Larie sau Lukas Droppa și antrenorul portughez. Acesta nu a fost de înduplecat și nu a fost dispus să schimbe abordarea. Liderii vestiarului medieșean s-au bucrat de suportul multor colegi în conflictul lor cu Jorge Costa, iar 10 fotbaliști medieșeni l-au băgat în ședință pe portughez. Acesta a continuat să facă lucrurile conform propriilor metode și, ulterior, s-a răzbunat pe „căpeteniile” vestiarului. Pe rând, Larie, Droppa, Cardoso și Deaconu au fost marginalizați sau chiar excluși din lot.

Pe lângă problema antrenamentelor, raportată conducerii de către fotbaliști, oficialii lui Gaz Metan sunt îngrijorați și cu privire la nopțile prelungite de care Costa și staff-ul său portughez se bucură în deplasările ardelenilor. Președintele clubului ar vrea să ia măsuri împotriva antrenorului însă, așa cum FANATIK a informat încă de la anunțul numirii lui Costa, acesta nu poate fi dat afară! Nu fără sume compensatorii. Salariul de doar 6000 de euro pe lună i-a dat portughezului oportunitatea de a pleca de la club gratis, oricând dorește. În schimb, medieșenii trebuie să plătească despăgubiri dacă vor să renunțe la Costa.

Ronaldo Deaconu confirmă problemele și vrea să plece gratis de la Mediaș: „Și Cardoso a avut un conflict cu Mister”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Ronaldo Deaconu, căpitanul lui Gaz Metan Mediaș, vrea să plece de la club în această iarnă. Fostul mijlocaș al Concordiei Chiajna este dorit de FCSB și CFR Cluj și ar dori să fie lăsat să se despărtă gratis de formația ardeleană.

Deaconu s-a săturat de deciziile lui Costa și și-a exprimat public nemulțumirea cu privire la atitudinea antrenorului. Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, Costa i-a reproșat mai întâi lui Deaconu lipsa de atitudine din postura de căpitan. Portughezul a fost nemulțumit că mijlocașul nu a insistat în fața colegilor săi pentru ca aceștia să poarte la antrenamente sistemele de monitorizare GPS. Asta deși antrenorul anunțase inițial că acest lucru nu este oglibatoriu!

Ulterior, Deaconu a decis să fie mai autoritar și i-a reproșat lui Idrisa Sambu lipsa de implicare la antrenamente. Portughezul l-a înjurat pe căpitanul Gazului, iar antrenorul a decis ca ambii să fie excluși din lot înaintea meciului cu Viitorul! Situația l-a deranjat profund pe Deaconu, care a declarat public că sunt probleme între el și Costa. Mai mult decât atât, mijlocașul a confirmat și conflictul dintre Dumitru Cardoso și antrenorul portughez.

„Eu, cu Mister, la început am avut rezultate foarte bune, însă de trei meciuri am tot fost scos din echipă, pe niște motive zic eu foarte ușor invocabile, care nu au avut treabă cu mine. Și Dumi (n.r. Dumitru Cardoso) au fost unele probleme cu el și Mister. Din câte știu, el are și ceva probleme medicale. Știu că și el a avut, acum câteva săptămâni, un conflict cu Mister”, a spus Deaconu la Looksport.