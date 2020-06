Jorge, în depresie. Cântărețul a mărturisit cum a început totul

Jorge, pe numele adevărat George Papagheorghe, a făcut mărturisiri șocante despre perioadele grele prin care a trecut în urmă cu câțiva ani. Renumitul artist a povestit că s-a confruntat cu depresia, mai ales după ce a divorțat și fosta soție s-a stabilit cu fiica sa în Statele Unite ale Americii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Prezentatorul „The Masked Singer România”, show difuzat la Pro TV, a declarat că separarea de fiica sa, Karina, a fost foarte dureroasă, în special pentru că nu a luat în calcul că s-ar putea simți atât de afectat. În plus, cântărețul a mai precizat că cel mai sever episod de depresie l-a ținut un an întreg.

„Am fost în depresie în 2017-2018, dar ce mai grav episod l-am avut tot anul 2014. M-a afectat foarte tare despărțirea de fiica mea, Karina”, a declarat artistul pentru libertatea.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Artistul Jorge, în depresie după ce fiica sa nu i-a mai fost aproape

Cântărețul a subliniat faptul că separarea de prima soție nu l-a afectat foarte tare pentru că a fost decizia lui, însă cel mai mult l-a durut despărțirea de fiica sa, Karina.

Depresia s-a accentuat și mai mult când fosta soție a luat decizia de a se muta în Statele Unite ale Americii, perioadă în care Jorge nu și-a mai văzut fata. Acesta a fost momentul în care prezentatorul TV a suferit cel mai mult chiar dacă vorbea zilnic cu ea pe videocall.

ADVERTISEMENT

„Divorțul nu m-a afectat atât de mult, pentru că a fost decizia mea și oricum eram pregătit să fac asta, dar separarea de fiica mea a fost un sentiment foarte puternic pentru mine. Nu calculasem asta.

Am zis că o să fie bine, că o să ne vedem. Ideea este că nu prea ne-am văzut o perioadă și nu din cauza mea sufeream foarte mult. Atunci m-a lovit depresia”, a completat Jorge, potrivit sursei menționate mai sus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cea mai grea perioadă din viața cântărețului, anul 2014

Cunoscutul artist a mai precizat că în urmă cu mai bine de 6 ani nu se mai regăsea nici măcar pe plan profesional. Anul 2014 a fost unul greu pentru Jorge care se gândea serios să renunțe la muzică.

Cântărețul a mărturisit că își dorea să nu mai știe nimeni nimic de el, având de gând să renunțe la absolut tot. Jorge a precizat că până la jumătatea anului 2015 a avut parte de o „perioadă îngrozitoare”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Între timp lucrurile s-au aranjat, s-a recăsătorit și are un băiețel. Recent, artistul a postat o imagine în care apare alături de fiica sa mărturisind că s-a întors în țară pentru cel puțin un an. Așadar, Jorge are motive de bucurie pentru că va putea petrece mai mult timp alături de Karina.