Jorge, interviu despre familie, întoarcerea la Marius Moga și bullying: „E greu să schimbi mentalitatea unei populații”

Jorge a semnat din nou cu Marius Moga, de curând, lansând piesa „Aer”. Cu ocazia lansării noului său hit, artistul a stat de vorbă cu FANATIK despre una, despre alta!

Jorge, o nouă colaborare cu omul care l-a descoperit

Jorge (George Papagheorghe) a făcut câteva dezvăluiri interesante în interviul din rândurile de mai jos. A vorbit despre cât de important a fost în cariera sa muzicală, dar și despre faptul că a fost ținta bullying-ului când era mai tânăr.

-Spune-ne câteva lucruri despre noul tău single și cum a fost la filmări!

care a luat naștere în 3 ore cap-coadă, clipul filmat în 3 ore jumate, totul a fost foarte rapid. Ador melodia asta și ușurința cu care s-a “manifestat”.

-Cum de te-ai întors la colaborarea cu Marius Moga? Cum a fost să compuneți din nou împreună?

Anul trecut am fost la sesiunile lui din Cluj de la Untold și s-a creat o chimie frumoasă cu echipa lui. Am compus acolo 3 piese. Când am revenit în București am început să dim foarte productivi.

-Crezi că Marius Moga și-a pus amprenta asupra carierei tale?

Absolut. El m-a ales în Constanța când eram la casting și tot el m-a ales în trupa Cocktail. E norocul meu în cariera artistică.

A primit propuneri noi în tv, însă mai așteaptă

-Lumea te-a iubit și pentru prezența ta în câteva emisiuni de succes. Evident, ne referim la „Te cunosc de undeva” și „Masked singer”. Te mai vedem în vreun astfel de format pe micile ecrane în viitor?

Deocamdată sunt liber de contract. Propuneri au tot venit însă nu s-au aliniat planetele. Mi-ar plăcea să am din toamnă un proiect însă toate se întâmplă cu un motiv sau mai multe. Vedem ce se întâmplă.

-Cum reușești să treci peste perioadele solicitante din viața ta? Familie, muzică, emisiuni de divertisment…

Vorbim mult între noi în familie. Avem și ședințe cu oameni profesioniști. Lucrăm săptămânal la starea noastră emoțională, psihică și profesională. Ne ridicăm unii pe alții.

„Am avut parte de bullying, dar noi nici nu știam că e bullying”

-Ai spus la un moment dat că ai fost victima bullying-ului în copilărie, din cauza numelui tău de familie (n.r.: Papagheorghe). Te-ai simțit vreodată hărțuit?

N-am fost niciodată hărțuit, slavă cerului. Am avut parte de bullying, dar noi nici nu știam că e bullying. Așa era atunci și se pare că în continuare copiii sunt răi, îi vedem și prin parcuri și prin cercuri de copii. Asta văd în casă, asta fac și spun și afară. E greu să schimbi mentalitatea unei populații care în continuare își crește copiii cu “eu te-am făcut, eu te omor”.

-Cum te relaxezi împreună cu familia ta? Aveți vreun obicei care vă încarcă bateriile?

Ne place să ne îmbrățișam. Ne îmbrățișam și ne pupăm des. Suntem niste pupăcioși toți. Ne jucăm cu copiii. Punem un desen animat. Ne tăvălim pe mochetă. Toate tâmpeniile le facem.

– La final, o să vreau să te întreb despre ceva ce încântă pe toată lumea. Mai exact, vine varaaa! Mergi în vacanță undeva?

Bineînțeles. Este rezervată din februarie vacanța de vară cu copiii, însă mereu mai dăm o fugă la mama în Constanța pentru că avem norocul să avem cazare și mâncare gratuită la mare. 🤣. Mama, te iubesc!