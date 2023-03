Jorge, invidios că Andrei Aradits a divorțat și e bărbat liber? „Are o viață fantastică”

Jorge a fost uimit atunci când Andrei Aradits a ales să vorbească în premieră despre divorț în podcast-ul său. Actorul din Vlad și soția au divorțat după 17 ani de relație, iar fostul concurent Survivor a dezvăluit cum a fost penrru el să afle acest lucru.

Ce a simțit Jorge când a aflat că Andrei Aradits a divorțat de soția lui

După ce ieșit de la Survivor România, Jorge s-a axat pe proiectele personale. Și-a făcut podcast, iar primul invitat, Andrei Aradits, a făcut o dezvăluire neașteptată.

ADVERTISEMENT

În emisiunea lui Cătălin Măruță, Jorge a vorbit despre acest lucru și a mărturisit că nu s-ar fi așteptat ca Andrei Aradits să fie atât de deschis și de sincer încât să deschidă subiectul despărțirii și să spună lucrurilor pe nume.

„A vorbit niște lucruri în exclusivitate și îi mulțumesc pe această cale, pentru că nu mă așteptam să fie atât de deschis și atât de sufletist. Andrei are o viață fantastică. Și pentru că noi tot vorbeam, tot povesteam și înainte.

ADVERTISEMENT

Și la un moment dat i-am zis: ‘Nu vrei tu să vii la podcast să povestești toate lucrurile astea?’. Și a avut așa o mică reținere, că nu e ușor să-ți asumi”, a declarat Jorge în emisiunea difuzată pe Pro TV.

Cătălin Măruță știa de divorțul lui Andrei Aradits

Pe de altă parte, Cătălin Măruță a dezvăluit că el știa despre divorțul dintre Andrei Aradits și soția lui încă de acum câteva lui. Atunci, vedeta povestea în cadrul emisiunii sale

ADVERTISEMENT

„El, practic, a recunoscut un lucru pe care și noi îl știam aici de când călătorea doar cu băiatul lui. Dar exact cum spui tu, la un moment nu vrei să vorbești despre anumite lucruri dacă omul de cealaltă parte nu-ți dă voie sau nu se simte el confortabil să vorbească.

Anume că a divorțat. Știi cum e, sunt oameni maturi, atât el cât și soția lui. Și cu siguranță vor ști să gestioneze această despărțire”, a spus Cătălin Măruță.

ADVERTISEMENT

Jorge îl admiră pe Andrei Aradits pentru atitudinea avută după divorț

Totodată, Jorge a explicat că deși nu își dorește să discute prea mult despre subiect, deoarece nu e implicat direct, îl admiră pe Andrei Aradits. Fostul concurent de la Survivor România este bucuros că actorul tratează subiectul cu discreție și maturitate.

ADVERTISEMENT

„N-aș vrea să vorbesc eu treaba asta. Mi-e și greu pentru că nu sunt implicat. Nu vreau să vorbesc eu despre viața altei persoane, nu mi se pare ok. Eu am trecut prin asta și știu ce înseamnă și sunt fericit că Andrei este tipul discret, la fel cum am fost și eu.

E bine să păstrăm lucrurile astea. A anunțat. A spus-o. Eu sunt recunoscător că s-a întâmplat în podcast-ul meu pentru prima oară dezvăluirea. Însă, îmi place că e un băiat discret și că lucrurile astea se țin în familie.

Jorge, despre Andrei Aradits: ”Era normal să spună”

Era normal să spună la un moment dat și asta nu înseamnă că de acolo încolo el o să înceapă să iasă cu tot felul de declarații, pentru că nu-i stă în caracter”, a afirmat Jorge.

În plus, Jorge chiar s-a aflat în trecut în situația lui Andrei Aradits. El a divorțat de fosta lui soție, Alina Laufer, atunci când fiica lor, Karina, avea doar patru ani. La momentul respectiv, și artistul

„Cel mai mult am povestit de divorț la tine la podcast. Eu am vrut să mă feresc de senzațional, chiar dacă pe partea cealaltă era exploatare maximă pe subiectul ăsta. Eu zic că trebuie să-l susținem pe Andrei. E super băiat”, a completat Jorge.